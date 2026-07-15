اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد
در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۲۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.
اسامی شهدا به شرح زیر میباشد:
شهید وظیفه علی رضا قاسمی
شهید وظیفه حسین جعفری
شهید وظیفه عباس حسنشاهی
شهید وظیفه عباس حسامالدینی
شهید وظیفه ابوالفضل ملایی
شهید استواردوم فرشاد علوی
شهید استواردوم رضا شفیعی
گزارش خطا
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باید سربازان آمریکائی هم مانند سربازان ما کشته شوند تا دیگر جرئت به حمله نکنند.
روحشون شاد غیرتمندان ایران.برادران نظامی انتقام خونشون رو با کشتن امریکایی های کودک خوار بگیرید
شهید استواردوم رضا شفیعی
ایشان را من میشناختم - روحش شاد - قبلا کدخدای ده تنگ تکاب بود
ایشان را من میشناختم - روحش شاد - قبلا کدخدای ده تنگ تکاب بود
درود برشهدای بی گناه وطن چه مظلومانه شهید شدن لعنت برامریکا که بی گناهان رو شهید میکنه افرادی که منفی بودن اینت مدافعان وطن هستن نه چیزی که اونت تصور میکنن پس لااقل انصاف داشته باشید هر هموطن که میره باید گریست حالا خودنون فکر کنید