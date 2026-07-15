صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد

در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۲۶
| |
10298 بازدید
|
۱۵

اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.

اسامی شهدا به شرح زیر می‌باشد:

شهید وظیفه علی رضا قاسمی
شهید وظیفه حسین جعفری 
شهید وظیفه عباس حسن‌شاهی
شهید وظیفه عباس حسام‌الدینی
شهید وظیفه ابوالفضل ملایی
شهید استواردوم فرشاد علوی
شهید استواردوم رضا شفیعی

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
شهدا شهدای ارتش آمریکا تیپ ۳۸۸ ایرانشهر
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
کشف تازه باستان شناسان درباره ابرهه و اصحاب فیل
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پیروزی والیبال نشسته ایران برابر آمریکا
نخستین گزارش از جنایت آمریکا در ایرانشهر
آخرین برگ برنده تهران در برابر تهدیدات آمریکا
مسدودسازی ۱۳۰ میلیون دلار دارایی ایران توسط آمریکا
ادعاها و تهدیدهای جدید ترامپ علیه ایران
ارتش: پاسخ تجاوز آمریکا به ایرانشهر را خواهیم داد
تشکر آمریکا از نقش استراتژیک اردن در برابر ایران
قیمت بنزین در آمریکا گران‌تر می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
55
پاسخ
سرباز. درود بر شهیدان
مهران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
33
پاسخ
باید سربازان آمریکائی هم مانند سربازان ما کشته شوند تا دیگر جرئت به حمله نکنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
45
پاسخ
درود بر شهیدان و مدافعان وطن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
2
پاسخ
روحشون شاد غیرتمندان ایران.برادران نظامی انتقام خونشون رو با کشتن امریکایی های کودک خوار بگیرید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
1
پاسخ
شهید استواردوم رضا شفیعی

ایشان را من میشناختم - روحش شاد - قبلا کدخدای ده تنگ تکاب بود
ع.آ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
"از خون جوانان وطن لاله دمیده"
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
1
پاسخ
فقط انتقام سخت بگیرید تا دل خانواده های عزیزشان آرام بگیره
سیدمحسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
1
پاسخ
درود برشهدای بی گناه وطن چه مظلومانه شهید شدن لعنت برامریکا که بی گناهان رو شهید میکنه افرادی که منفی بودن اینت مدافعان وطن هستن نه چیزی که اونت تصور میکنن پس لااقل انصاف داشته باشید هر هموطن که میره باید گریست حالا خودنون فکر کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
0
پاسخ
خدایا .....
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
1
پاسخ
خدالعنت کنه آمریکای جنایت کار
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۶ نظر)
کالابرگ‌ها به جای خرید مرغ و گوشت، صرف خرید سیگار می‌شوند / بانک‌ها ریال نمی‌دهند، تولیدکنندگان درحال ورشکستگی هستند  (۷۵ نظر)
انتقاد مردم از گرانی بسته‌های اینترنت در مقابل انکار شرکت مخابرات!  (۷۱ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
چمران: اگر می‌دانستید دو روز پیش چه تعداد تاسیسات برقی را زدند...  (۵۶ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oFu
tabnak.ir/005oFu