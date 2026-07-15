اسامی ۷ شهید نیروی زمینی ارتش اعلام شد

در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.





به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در جریان حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمدند.

اسامی شهدا به شرح زیر می‌باشد:

شهید وظیفه علی رضا قاسمی

شهید وظیفه حسین جعفری

شهید وظیفه عباس حسن‌شاهی

شهید وظیفه عباس حسام‌الدینی

شهید وظیفه ابوالفضل ملایی

شهید استواردوم فرشاد علوی

شهید استواردوم رضا شفیعی



