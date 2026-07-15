هاآرتص: کنترل تنگه هرمز به دست ایران است
روزنامه رژیم صهیونیستی با اشاره به ادعاهای واهی رئیس جمهور آمریکا درباره تنگه هرمز، تاکید کرد که ایران همچنان کنترل این منطقه را در دست دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ روزنامه عبری هاآرتص امروز چهارشنبه نوشت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که تنگه هرمز را باز خواهد کرد، اما مشخص شد این ایران است که بر بازی مسلط است.
این در حالی است که ترامپ مدام با انتشار پیامهایی ادعا میکند که در حال تغییر دادن قواعد بازی در تنگه هرمز است، اما در میدان این ایران است که شروط خود را تحمیل میکند.
پیش از این، امیر سرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نیروهای مسلح ما سر سوزنی بر سر تنگه هرمز کوتاه نخواهند آمد و تنها راه بازگشایی تنگه هرمز، احترام به حقوق ملت ایران و تمکین آمریکا به مفاد تفاهمنامه پایان جنگ میان ایران و آمریکا است.
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