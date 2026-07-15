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تعداد بازدید : 16480
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کد خبر:۱۳۸۴۸۲۳
کد خبر:۱۳۸۴۸۲۳
215009 بازدید
نظرات: ۹
نبض خبر

بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر

ظهر امروز مراسم تشییع و خاکسپاری مادر عمو پورنگ (داریوش فرضیایی) در بهشت زهرا با حضور هنرمندان و مردم برگزار شد. بی‌قراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
10
پاسخ
خدارحمت كنه مادرتو و صبر بهتون بده شما شايسته ترين فرزند بوديد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
9
پاسخ
.
.
.
حقیقتا. داغ غم از دست دادن مادر فوق العاده سخت است...

💔😥😓🖤😭💝💙🩷🤍🩵💚🧡💜🌹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
7
پاسخ
اخی واقعا براش سخته چون همه زندگیش مادرش بود خدا رحمتش کنه و به داریوش عزیز صبر بده . تو فرزندی رو در حق مادرت تمام کردی پسر دمت گرم....
نظافت چی بیمارستان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
1
پاسخ
امیرمحمد چرا نیومده
Mahi
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
4
پاسخ
خدا رحمتشون کنه واقعا:)))))
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
4
پاسخ
خدا بیامرزتشون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
4
پاسخ
خدا رحمت کنه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
1
پاسخ
روحش شاد
امیر غفاریان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
0
0
پاسخ
داریوش جان صمیمانه بهت تسلیت میگم امیدوارم غم نبینی
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