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بیقراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر
ظهر امروز مراسم تشییع و خاکسپاری مادر عمو پورنگ (داریوش فرضیایی) در بهشت زهرا با حضور هنرمندان و مردم برگزار شد. بیقراری عمو پورنگ در وداع با مادرش بالای قبر را میبینید.
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برچسبها:نبض خبر داریوش فرضیایی عمو پورنگ مادر ویدیو
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حقیقتا. داغ غم از دست دادن مادر فوق العاده سخت است...
💔😥😓🖤😭💝💙🩷🤍🩵💚🧡💜🌹
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حقیقتا. داغ غم از دست دادن مادر فوق العاده سخت است...
💔😥😓🖤😭💝💙🩷🤍🩵💚🧡💜🌹
اخی واقعا براش سخته چون همه زندگیش مادرش بود خدا رحمتش کنه و به داریوش عزیز صبر بده . تو فرزندی رو در حق مادرت تمام کردی پسر دمت گرم....