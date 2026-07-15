شهره سلطانی در گفتگو با مجید واشقانی گفت: «من اگر وطن فروش بودم بعد از...

احمد نجفی، بازیگر سینما گفت: «سکوت در مقابل شهادت رهبر انقلاب مایۀ ننگ...

بیتا سحرخیز بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به روابط سمی‌اش از پایان...

امشب شب عملیات است. فرزندان حسین بن علی (ع) در چنین شبی به سنت یاران از...

ویدیویی پخش شده که ادعا شده یک انیمیشن پخش شده از شبکه پویاست و در آن...

در بخشی از مصاحبه رویا میرعلمی و سوسن پرور با امیرحسین قیاسی، سوسن پرور...

رامبد جوان از ممیزی‌های عجیب خندوانه پرده برداشت که به گفته او باعث شده...

رامبد جوان، بازیگر و کارگردان، در گفت‌وگو با امیرحسین قیاسی در پاسخ به...