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تعداد بازدید : 5858
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کد خبر:۱۳۸۴۸۱۹
کد خبر:۱۳۸۴۸۱۹
8807 بازدید
نظرات: ۱۱
نبض خبر

تصاویر دوپینگ اسپانیایی‌ها قبل از برد فرانسه!

اسپانیایی‌ها در ناهار پیش از بازی فرانسوی‌ها در نیمه نهایی جام جهانی 2026 با انواع کباب ایرانی دوپینگ کردند. ناهار آشپز ایرانی را برای تیم فوتبال اسپانیا می‌بینید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر اسپانیا فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶ کباب ایرانی ویدیو کباب غذای ایرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
45
پاسخ
کباب ایرانی ، شماره یک در دنیا
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
16
پاسخ
کباب بدون پیاز؟؟؟خخخخ.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
13
پاسخ
فرانسه آمده بود که ببازد و اسپانیا آمده بود ببرد. فرانسه اصلا تلاشی برای برد نکرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
وقتی تیمی خوب عمل می‌کنه تیم مقابلش اینطور نیست که تلاش نکنه نمیتونه ماری بکنه چون همه جا رو اون تیم دیگه بسته. حالا اگر جلوی فرانسه مثلا عربستان بود بنظرنمیومد خیلی هم خوب تلاش کرده‌
سالار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
36
پاسخ
حتما تیم ایران اشکنه خوردن که از گروه بالا نیومدن
پاسخ ها
ناشناس
| Canada |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
نه کباب دادند با یک پارچ دوغ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
15
پاسخ
عالی بود!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
16
14
پاسخ
ک چی؟!از چی ها افتخار میسازید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
11
7
پاسخ
نه افتخاري داره و نه شرمندگي ... احتمالا در اون هتل غذهاي مختلف ملل سرو ميشه ... خيلي اصلا ربطي به ما نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
به نظرتون با چی مزه دارش کرده؟ رنگ و روی جوجه کبابش که نشون نمیده چیزی بهش اضافه کرده باشه !!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
9
پاسخ
پس بگو... کوبیده خورده بودن که بردن.
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