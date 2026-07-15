نبض خبر
تصاویر دوپینگ اسپانیاییها قبل از برد فرانسه!
اسپانیاییها در ناهار پیش از بازی فرانسویها در نیمه نهایی جام جهانی 2026 با انواع کباب ایرانی دوپینگ کردند. ناهار آشپز ایرانی را برای تیم فوتبال اسپانیا میبینید.
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برچسبها:نبض خبر اسپانیا فرانسه جام جهانی ۲۰۲۶ کباب ایرانی ویدیو کباب غذای ایرانی
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فرانسه آمده بود که ببازد و اسپانیا آمده بود ببرد. فرانسه اصلا تلاشی برای برد نکرد.
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
حتما تیم ایران اشکنه خوردن که از گروه بالا نیومدن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
نه افتخاري داره و نه شرمندگي ... احتمالا در اون هتل غذهاي مختلف ملل سرو ميشه ... خيلي اصلا ربطي به ما نداره
به نظرتون با چی مزه دارش کرده؟ رنگ و روی جوجه کبابش که نشون نمیده چیزی بهش اضافه کرده باشه !!