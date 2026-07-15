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فشار ترامپ بر نتانیاهو جهت خروج نیروهایش از سوریه

گزارش‌های رسانه‌های عبری حاکی از آن است که دونالد ترامپ با هدف تغییر معادلات منطقه‌ای، بنیامین نتانیاهو را برای ازسرگیری مذاکرات با شورشیان حاکم بر سوریه تحت فشار قرار داده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۱۶
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فشار ترامپ بر نتانیاهو جهت خروج نیروهایش از سوریه

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه عبری اسرائیل هیوم گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را برای ازسرگیری مذاکرات با سوریه تحت فشار قرار می‌دهد.

این روزنامه تصریح کرد که دونالد ترامپ از نتانیاهو خواسته است مذاکرات با سوریه را ازسربگیرد و موضوع خروج نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی از سوریه را به عنوان هدف این مذاکرات، با او مطرح کرده است.

اسرائیل هیوم عنوان داشت: در اسرائیل نسبت به نیات حکومت جدید در دمشق تردید وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها، برآورد می‌شود که دولت «احمد الشرع» (ابو محمد الجولانی، سرکرده شورشیان حاکم بر سوریه) تا این لحظه توانایی مقابله با سازمان‌های «تروریستی» در قلمرو خود را ندارد.

در همین حال، روزنامه عبری معاریو گزارش داد: الشرع در جریان گفت‌وگوی خود با ترامپ گفت: اسرائیل با گنجاندن واژه «عقب‌نشینی» در هرگونه توافقی مخالفت کرد و هنگامی که سوریه این موضوع را پیشنهاد داد، مذاکرات را متوقف نمود؛ تا زمانی که آنها با عقب‌نشینی مخالفند، چرا باید توافقی با آنها امضا کنیم؟

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دونالد ترامپ نتانیاهو مذاکره سوریه رژیم صهیونیستی احمدالشرع
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
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5
پاسخ
نامرد می خواد اسرائیل رو خارج کنه از سوریه و لبنان و بعد جولانی رو بفرسته برای حزب الله لبنان و شیعیان سوریه و فقط نمی دونم اسرائیل می خواد بعدا کجا رو اشغال کنه دوباره . احتمالا جولانی دوباره خالی میکنه و سپس اسرائیل کامل اشغال می کند.
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