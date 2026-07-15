فشار ترامپ بر نتانیاهو جهت خروج نیروهایش از سوریه

گزارش‌های رسانه‌های عبری حاکی از آن است که دونالد ترامپ با هدف تغییر معادلات منطقه‌ای، بنیامین نتانیاهو را برای ازسرگیری مذاکرات با شورشیان حاکم بر سوریه تحت فشار قرار داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه عبری اسرائیل هیوم گزارش داد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل را برای ازسرگیری مذاکرات با سوریه تحت فشار قرار می‌دهد.

این روزنامه تصریح کرد که دونالد ترامپ از نتانیاهو خواسته است مذاکرات با سوریه را ازسربگیرد و موضوع خروج نیرو‌های ارتش رژیم صهیونیستی از سوریه را به عنوان هدف این مذاکرات، با او مطرح کرده است.

اسرائیل هیوم عنوان داشت: در اسرائیل نسبت به نیات حکومت جدید در دمشق تردید وجود دارد و بر اساس گزارش‌ها، برآورد می‌شود که دولت «احمد الشرع» (ابو محمد الجولانی، سرکرده شورشیان حاکم بر سوریه) تا این لحظه توانایی مقابله با سازمان‌های «تروریستی» در قلمرو خود را ندارد.

در همین حال، روزنامه عبری معاریو گزارش داد: الشرع در جریان گفت‌وگوی خود با ترامپ گفت: اسرائیل با گنجاندن واژه «عقب‌نشینی» در هرگونه توافقی مخالفت کرد و هنگامی که سوریه این موضوع را پیشنهاد داد، مذاکرات را متوقف نمود؛ تا زمانی که آنها با عقب‌نشینی مخالفند، چرا باید توافقی با آنها امضا کنیم؟