قتل فجیع نوجوان تبریزی در خانه همکلاسیاش
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ به گفته پدر این نوجوان، چهارشنبه هفته گذشته امیر پس از تماسهای مکرر یکی از دوستان و همکلاسیهایش برای بازی، راهی منزل او شد. اما ساعاتی بعد، زمانی که مادرش با وی تماس گرفت، ابتدا با رد تماس و سپس عدم دسترسی به تلفن همراه امیر مواجه شد.
پس از پیگیریهای مکرر و پاسخهای ضد و نقیض از سوی دوست امیر، پلیس وارد پرونده شد و تحقیقات آغاز گردید. در ادامه، دوست و همکلاسی امیر اعتراف کرده و پیکر این نوجوان در منزل وی کشف شد. متهم پرونده هماکنون در بازداشت به سر میبرد.
بهرام عبدالهی با تأکید بر اینکه تاکنون نتیجه رسمی پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس اعلام نشده است، گفت: «تعداد و شدت جراحات طوری بود که وارد کردن این ضربات از عهده یک نوجوان خارج است.»
وی از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهادهای مسئول خواست تمامی ابعاد پرونده را با دقت و شفافیت بررسی کرده و با تسریع در روند رسیدگی، حق خانواده را ادا کنند.