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قتل فجیع نوجوان تبریزی در خانه همکلاسی‌اش

بهرام عبدالهی، پدر «امیر عبدالهی قراملکی»، نوجوان ۱۴ ساله تبریزی که هفته گذشته جان خود را از دست داد، با بیان جزئیاتی از روز حادثه، خواستار تسریع در روند رسیدگی و روشن شدن ابعاد این پرونده شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۱۴
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7877 بازدید
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قتل فجیع نوجوان تبریزی در خانه همکلاسی‌اش

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ به گفته پدر این نوجوان، چهارشنبه هفته گذشته امیر پس از تماس‌های مکرر یکی از دوستان و همکلاسی‌هایش برای بازی، راهی منزل او شد. اما ساعاتی بعد، زمانی که مادرش با وی تماس گرفت، ابتدا با رد تماس و سپس عدم دسترسی به تلفن همراه امیر مواجه شد.

پس از پیگیری‌های مکرر و پاسخ‌های ضد و نقیض از سوی دوست امیر، پلیس وارد پرونده شد و تحقیقات آغاز گردید. در ادامه، دوست و همکلاسی امیر اعتراف کرده و پیکر این نوجوان در منزل وی کشف شد. متهم پرونده هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

بهرام عبدالهی با تأکید بر اینکه تاکنون نتیجه رسمی پزشکی قانونی و تحقیقات پلیس اعلام نشده است، گفت: «تعداد و شدت جراحات طوری بود که وارد کردن این ضربات از عهده یک نوجوان خارج است.»

وی از دستگاه قضایی، پلیس و سایر نهاد‌های مسئول خواست تمامی ابعاد پرونده را با دقت و شفافیت بررسی کرده و با تسریع در روند رسیدگی، حق خانواده را ادا کنند.

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قتل نوجوان همکلاسی بازداشت تبریز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۷
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
56
32
پاسخ
به برکت اینترنت بی‌در و پیکر این نوجوانان و جوانان می‌نشینند بازی‌های زامبی و خشن در کامپیوتر و یا موبایل انجام می‌دهند و خیلی راحت فضای واقعی را با فضای مجازی عوضی می‌گیرند و دست به جنایت می‌زنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
در این میان نقش والدین و متولیان مربوطه چیه؟ چرا همواره علت را رها نممی‌کنیم و یقه معلول را می‌چسبیم؟ مثلا چاقو یک جسم جامد است و از خود فعالیتی ندارد ولی در دست آشپز برای آماده کردن غذای خوشمزه کمک می‌کند. و در دست یکی دیگه ، شاهرگ را می‌درد! اينترنت هم نقش چاقو را دارد
ناشناس
| United States of America |
۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اصلا تو خبر معلوم نیست چی شده، ایشون حکم هم صادر کرده، تازه نوشته شدت جراحات طوری هست که کار بچه نبوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
48
29
پاسخ
در آذربایجان چنین اتفاقاتی بسیار نادر و دور از ذهن است .از مسئولین ذیربط بجهت جلوگیری از هرگونه سو برداشت هایی تقاصای رسیدگی فوری داریم .
پاسخ ها
فریبرز
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
آذربایجان؟؟؟ اذری ها مریخی هستن ییا فضایی؟! عجب...ول نمیکنید شما؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
28
پاسخ
والدین تو این سن ها که جسم بچه ها برزگتر ولی عقلشان بچه است خیلی مواظب رفت وآد و دوستان شان باشند خصوصا تردد به خانه های هم
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