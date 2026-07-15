شوک بزرگ به رونالدو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «زمان ریخت‌وپاش تمام شده» این محتوای گزارش امروز (چهارشنبه) نشریه گاردین از سیاست جدید عربستان سعودی در فصل جدید فوتبالی است که خبر بدی برای کریستیانو رونالدو، اسطوره پرتغالی به شمار می‌آید.

طبق برآورد گزارش رسانه انگلیسی، صندوق سرمایه‌گذاری سعودی قرار است هزینه‌های خرید بازیکنان خارجی را به یک چهارم کاهش دهد.

رونالدو در باشگاه النصر سالیانه ۲۰۰ میلیون دلار دستمزد می‌گیرد. اسطوره پرتغالی اخیراً از عدم جذب بازیکنان خارجی در تیمش گلایه کرده بود.

بحران مالی در باشگاه النصر تاجایی پیش رفته که این باشگاه شهر ریاض دستمزد ماه گذشته بازیکنانش را نتوانسته پرداخت کند.

اما سیاست جدید عربستان سعودی در کاهش چشمگیر بودجه فوتبالی به‌نوعی پروژه رونالدو برای تقویت النصر را با مشکل مواجه کرده و از طرفی با صرفه‌جویی باشگاه‌ها دیگر این ستارگان خارجی نمی‌توانند مثل گذشته در عربستان ریخت‌وپاش کنند.

رونالدو بیش از نیمی از بودجه النصر را به‌تنهایی به جیب می‌زند و با کاهش بودجه در فصل آینده، النصر بدون کاهش دستمزد این ابرستاره راهی برای جذب بازیکنان جدید ندارد.