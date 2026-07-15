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شوک بزرگ به رونالدو

سیاست جدید صندوق سرمایه‌گذاری سعودی به کریستیانو رونالدو شوک وارد کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۱۱
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5834 بازدید
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۶
شوک بزرگ به رونالدو

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ «زمان ریخت‌وپاش تمام شده» این محتوای گزارش امروز (چهارشنبه) نشریه گاردین از سیاست جدید عربستان سعودی در فصل جدید فوتبالی است که خبر بدی برای کریستیانو رونالدو، اسطوره پرتغالی به شمار می‌آید.

طبق برآورد گزارش رسانه انگلیسی، صندوق سرمایه‌گذاری سعودی قرار است هزینه‌های خرید بازیکنان خارجی را به یک چهارم کاهش دهد.

رونالدو در باشگاه النصر سالیانه ۲۰۰ میلیون دلار دستمزد می‌گیرد. اسطوره پرتغالی اخیراً از عدم جذب بازیکنان خارجی در تیمش گلایه کرده بود.

بحران مالی در باشگاه النصر تاجایی پیش رفته که این باشگاه شهر ریاض دستمزد ماه گذشته بازیکنانش را نتوانسته پرداخت کند.

اما سیاست جدید عربستان سعودی در کاهش چشمگیر بودجه فوتبالی به‌نوعی پروژه رونالدو برای تقویت النصر را با مشکل مواجه کرده و از طرفی با صرفه‌جویی باشگاه‌ها دیگر این ستارگان خارجی نمی‌توانند مثل گذشته در عربستان ریخت‌وپاش کنند.

رونالدو بیش از نیمی از بودجه النصر را به‌تنهایی به جیب می‌زند و با کاهش بودجه در فصل آینده، النصر بدون کاهش دستمزد این ابرستاره راهی برای جذب بازیکنان جدید ندارد.

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کریستین رونالدو باشگاه النصر عربستان بحران مالی دستمزد بازیکنان خارجی تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
7
پاسخ
پیشنهاد می کنم باشگاه های ایرانی جذبش کنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بشین تا بیاد
پدرام
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
آنوقت مدرسه پیرمردها تکمیل میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چه اعتماد بنفسی داری ، دمت گرم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
8
پاسخ
عملکرد مزخرف و بسیار سطح پایین تیم ملی عربستان نشون داد که این سیاست جذب ستارگان هیچ کمکی به پیشرفت فوتبال نمیکنه

یکی مثل عربستان با ده ها میلیون جمعیت و میلیاردها دلار ثروت در ورزش میشه این ، یکی هم مثل کیپ ورد با 400 هزار نفر که مشخص نیست کجای کره زمینه میشه اون

عربستان هم اینو فهمیده و دیگه به دنبال جذب هیچ ستاره ای نخواهد رفت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
8
پاسخ
از وقتی بن سلمان 30 ساله با ایده های مضحک و بچگانش عربستان رو به دست گرفت این کشور رو به گند کشید و به سمت ورشکستی برد ، توهمات و ایده ها و افکار مضحکش آدم رو یاد محمدرضا پهلوی میندازه
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