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خشم مجلس از ماجرای چمن ورزشگاه آزادی

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی از اقدام نمایندگان ملت برای بررسی تخریب چمن ورزشگاه آزادی خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۶
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9050 بازدید
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۶

خشم مجلس از ماجرای چمن ورزشگاه آزادی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی انتشار اخبار و تصاویر مربوط به تخریب کامل چمن ورزشگاه آزادی و آغاز عملیات تعویض آن، ابهاماتی درباره ضرورت این اقدام و هزینه‌های صرف شده از بیت‌المال مطرح شده است.

روح‌الله لک علی‌آبادی نماینده مردم درود و ازنا و سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس در این باره گفت: اگر اخبار منتشر شده صحت داشته باشد، با یک فاجعه مدیریتی مواجه هستیم. اگر مشخص شود چمن ورزشگاه آزادی از لحاظ فنی قابلیت استفاده داشته و بدون ضرورت کارشناسی تخریب و تعویض شده، این موضوع صرفاً یک اشتباه مدیریتی نیست؛ بلکه می‌تواند مصداق تضییع بیت‌المال باشد و همه افرادی که در این تصمیم نقش داشته‌اند، باید پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: ورزشگاه آزادی نماد فوتبال ایران است و پذیرفتنی نیست که میلیارد‌ها تومان از منابع عمومی صرف پروژه‌هایی شود که درباره ضرورت یا کیفیت اجرای آنها ابهام وجود دارد. مردم حق دارند بدانند بر چه اساسی چنین تصمیماتی اتخاذ شده است.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت صیانت از منابع عمومی خاطرنشان کرد: در شرایط اقتصادی کنونی، همه مدیران موظف هستند از هرگونه اسراف و هزینه‌های غیرضروری جلوگیری کنند. اگر ثابت شود چمنِ تخریب شده قابلیت بهره‌برداری داشته است، مجلس این پرونده را تا روشن شدن تمام ابعاد آن با جدیت پیگیری خواهد کرد.

لک علی‌آبادی با اشاره به تجربه‌ای مشابه در حوزه درود و ازنا گفت: در حوزه انتخابیه نیز ورزشگاهی را شاهد بودیم که پیش از تکمیل و بدون امکان بهره‌برداری، از سوی شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی افتتاح شد. این ورزشگاه امروز نه در اختیار ورزشکاران است و نه قابل استفاده و فقط هزینه‌های نگهداری و استهلاک آن به بیت‌المال تحمیل می‌شود. تکرار چنین اتفاقاتی، ضرورت نظارت جدی بر پروژه‌های عمرانی ورزش کشور را دوچندان می‌کند.

وی در ادامه عنوان کرد: وقتی این تجربه‌ها را کنار موضوع چمن ورزشگاه آزادی قرار می‌دهیم، افکار عمومی حق دارند درباره نحوه مدیریت پروژه‌های ورزشی و هزینه‌کرد منابع مالی سؤال کنند. اگر مشخص شود تعویض چمن بدون ضرورت فنی انجام شده، این موضوع باید بدون هیچ ملاحظه‌ای بررسی شود.

سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با اشاره به پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی در کشور اظهار داشت: سال‌هاست پروژه‌هایی با هزینه‌های سنگین آغاز شده، اما یا نیمه‌تمام رها شده‌اند یا امکان بهره‌برداری از آنها فراهم نشده است. این روند باید متوقف شود و مدیرانی که توان اداره پروژه‌های ملی را ندارند، مسئولیت را به افراد متخصص واگذار کنند.

لک علی‌آبادی از ورود این فراکسیون به موضوع خبر داد و تصریح کرد: تمامی قراردادها، گزارش‌های کارشناسی، دلایل فنی تعویض چمن و نحوه هزینه‌کرد منابع مالی بررسی خواهد شد و در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور، ترک فعل یا تضییع بیت‌المال، گزارش آن به قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و سایر مراجع نظارتی ارسال می‌شود.

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مجلس چمن ورزشگاه آزادی تخریب تعویض بیت المال
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۶
بچه محل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
35
پاسخ
عجب!!! بعد از این همه تعطیلی و این‌همه مشکلات و مسائل کشور واقعا خیلی مهمه چمن ورزشگاه آزادی تخریب شده...
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
الان بیکاری وفقر مهمه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
11
پاسخ
سوادی ندارید چمن هر 5سال باید به روز بشه وبهتر هیبریدی باشه الان 20ساله از کاشت چمن قبلی گذشته وکلی سگ وسیمان داخلش در دوسال باز سازی -میثاقی حرف قشنگی زد چند ماه پیش گفت اگه زیاد ایراد نداره امسال بزارید بمونه سال بعد تعویض کنید بازیها عقبتر نیفته اما الان عوضش کردن حداقل تا 4ماه بعد نباید روش فوتبال بازی کنند واین یعنی نیامدن تماشگر به ورزشگاه ازادی حالا شده دقت کنه مجلس بخور بخور نشه رو این کاشت مجدد وتضمین وامضاع گرفته بشه پیمانکار علاوه بر جبران خسارت وجریمه مستقیم رفته زندان نشه مثل یادگار وورزشگاه نساجی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
18
پاسخ
حاج اقا از خواب قیلوله بیدار شدند؟
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
16
پاسخ
احست به این نمایندگان مدیر و مدبر که واقعا باید به آنها دست مریزاد گفت آفرین به شما که در بدو ورود بزرگترین مشکل جامعه و مردم که همان چمن ورزشگاه آزادیست را پیگیری میکنید.
البته بعد از حل شدن تمام مشکلات مملکت که تک تک انجام دادید اینکار خداپسندانه شما گفتن صد آفرین هزارو سیصد آفرین فرشته روی زمین... دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
16
پاسخ
ایران به کلمه مدیریت معنای جدیدی داده باید مدیریت ایرانی ثبت جهانی و در دانشگاه های غرب تدریس بشه
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