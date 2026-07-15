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کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۴
بازدید: ۳۷۹۸
نظرات: ۲

عکس: کوبا دوباره خاموش شد؛ فلج شدن کامل شبکه برق تحت فشار تحریم‌های آمریکا

مقام‌های کوبا از قطع سراسری شبکه ملی برق در روز سه‌شنبه خبر دادند. این کشور که تنها قادر به تولید ۴۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود است، در پی تهدیدهای دولت ترامپ علیه تأمین‌کنندگان نفت، با کمبود شدید منابع روبروست و اکنون در تلاش است تا با اولویت‌بندی بیمارستان‌ها و مراکز حساس، وضعیت را به شرایط پایدار بازگرداند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل کوبا شبکه برق تحریم های آمریکا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۲
غیر قابل انتشار: ۲
محمدحسین جهرمی
Iran (Islamic Republic of)
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۶
خیلی سخته . آدم یه لحظه هم نمیتونه خودشو جا اونا بذاره . بدون تلویزیون و یخچال و کولر و موبایل و خیلی چیزای دیگه
پاسخ
5
0
ناشناس
United States of America
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۰
باید به کوبا نفت بدیم
پاسخ
3
3