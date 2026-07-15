عکس: کوبا دوباره خاموش شد؛ فلج شدن کامل شبکه برق تحت فشار تحریمهای آمریکا
مقامهای کوبا از قطع سراسری شبکه ملی برق در روز سهشنبه خبر دادند. این کشور که تنها قادر به تولید ۴۰ درصد از سوخت مورد نیاز خود است، در پی تهدیدهای دولت ترامپ علیه تأمینکنندگان نفت، با کمبود شدید منابع روبروست و اکنون در تلاش است تا با اولویتبندی بیمارستانها و مراکز حساس، وضعیت را به شرایط پایدار بازگرداند.
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برچسبها:عکس بین الملل کوبا شبکه برق تحریم های آمریکا
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