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اولین حضور ژیمناست زن ایران در بازی‌های آسیایی

اتحادیه ژیمناستیک آسیا یک سهمیه در رشته ژیمناستیک هنری زنان به ایران اختصاص داد تا تعداد سهمیه‌های ژیمناستیک ایران برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به۱۰ ورزشکار افزایش پیدا کند.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۳
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اولین حضور ژیمناست زن ایران در بازی‌های آسیایی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اتحادیه ژیمناستیک آسیا (AGU) با ارسال نامه‌ای به فدراسیون ژیمناستیک ایران، یک سهمیه در رشته ژیمناستیک هنری زنان برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به ایران اختصاص داد. این نخستین حضور پس از انقلاب یک ژیماست زن ایرانی در مسابقات هنری بازی‌های آسیایی است.

بدین ترتیب، ژیمناستیک ایران در حال حاضر با ۱۰ سهمیه شامل پنج ورزشکار در ژیمناستیک هنری مردان، یک سهمیه در ژیمناستیک هنری زنان، دو ورزشکار در ترامپولین مردان و دو ورزشکار در ترامپولین زنان، حضور خود در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را قطعی کرده است.

این سهمیه در پی حضور تیم ژیمناستیک هنری زنان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا به دست آمده و با احتساب آن، تعداد سهمیه‌های ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به ۱۰ ورزشکار رسید.

پیش از این، ترکیب تیم ملی ژیمناستیک هنری مردان ایران برای حضور در این رقابت‌ها مشخص شده بود و مهدی احمد کهنی، مهدی الفتی، سیاوش سیاهی، آرمان خدایی و محمدرضا حمیدی پنج ملی‌پوش ایران در این رشته خواهند بود.

در بخش ترامپولین زنان نیز یلدا حسن‌شوکتی و فاطمه توسلی به عنوان دو ورزشکار اعزامی انتخاب شده‌اند و بهاره مصلایی به عنوان ورزشکار ذخیره در کنار تیم حضور خواهد داشت.

در بخش ترامپولین مردان نیز آریا مام‌عبدالله و محمد سعیدآبادی با کسب بهترین نتایج به عنوان دو ملی‌پوش اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی ناگویا انتخاب شدند و ابوالفضل کیماسی نیز به عنوان ورزشکار ذخیره در اردو‌های تیم ملی حضور خواهد داشت.

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اتحادیه ژیمناستیک آسیا سهمیه بازی های آسیایی ورزشکار تابناک ورزشی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
24
4
پاسخ
ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است زیبنده ترین گوهر زن حفظ حجاب است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چه ربطی داشت الان
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