مهاجرانی: ۳۰ غیرنظامی در حملات آمریکا شهید شدند

سخنگوی دولت با اشاره به شهادت ۳۰ غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب ایران، تاکید کرد: ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، یاد جان‌باختگان را گرامی می‌داریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.جنوب ایران، جان ایران»