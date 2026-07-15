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مهاجرانی: ۳۰ غیرنظامی در حملات آمریکا شهید شدند

سخنگوی دولت با اشاره به شهادت ۳۰ غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب ایران، تاکید کرد: ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۲
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3821 بازدید
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مهاجرانی: ۳۰ غیرنظامی در حملات آمریکا شهید شدند

به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‏در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانواده‌های داغدار، یاد جان‌باختگان را گرامی می‌داریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.

جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.جنوب ایران، جان ایران»

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مهاجرانی جنوب حمله آمریکا حمله به ایران شهید سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۳
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
27
پاسخ
دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
کاملا درسته با تمام توان در خدمت افزایش تورم ،کمبود نقدینگی،بیکاری؛مستاجری،افزایش قیمت خودرو های با کیفیت ،و .... دارو و عدم اجرای کالا برگ توسط فروشگاه ها بعلت بدهی دولت مکرمه و ...
خادمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
17
پاسخ
مهاجرانی نوشته در حملات اخیر به جنوب کشور، اصلاً اسمی از امریکا نبرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
23
پاسخ
مردم اگه نخواهند دولت با تمام توان کنارشان بایستد، به چه کسی باید بگویند؟ چه کسی را باید ببینند؟
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