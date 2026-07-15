مهاجرانی: ۳۰ غیرنظامی در حملات آمریکا شهید شدند
سخنگوی دولت با اشاره به شهادت ۳۰ غیرنظامی در حملات اخیر به جنوب ایران، تاکید کرد: ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای داغدار، دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۸۴۸۰۲| |
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به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در حملات روزهای اخیر به جنوب کشور، بیش از ۳۰ تن از شهروندان غیرنظامی به شهادت رسیدند. ضمن ابراز همدردی و تسلیت به خانوادههای داغدار، یاد جانباختگان را گرامی میداریم. دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
جنوب ایران، قلب تپنده این سرزمین است.جنوب ایران، جان ایران»
گزارش خطا
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دولت با تمام توان در کنار مردم خواهد بود.
کاملا درسته با تمام توان در خدمت افزایش تورم ،کمبود نقدینگی،بیکاری؛مستاجری،افزایش قیمت خودرو های با کیفیت ،و .... دارو و عدم اجرای کالا برگ توسط فروشگاه ها بعلت بدهی دولت مکرمه و ...
کاملا درسته با تمام توان در خدمت افزایش تورم ،کمبود نقدینگی،بیکاری؛مستاجری،افزایش قیمت خودرو های با کیفیت ،و .... دارو و عدم اجرای کالا برگ توسط فروشگاه ها بعلت بدهی دولت مکرمه و ...
مهاجرانی نوشته در حملات اخیر به جنوب کشور، اصلاً اسمی از امریکا نبرده