عکس: عملیات امداد در سانفرانسیسکو برای نجات سرنشینان قایق غرقشده
بعدازظهر سهشنبه، یک قایق تفریحی سه طبقه در نزدیکی جزیره «آلکاتراز» سانفرانسیسکو غرق شد. این قایق، در حالی توسط نیروهای امدادی پیدا شد که موتور آن همچنان روشن بود و سوخت در آب نشت میکرد. تیمهای جستوجوی متشکل از غواصان، بالگردها و شناورهای دریایی، عملیات گستردهای را برای یافتن و نجات سرنشینان این قایق آغاز کردهاند.
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برچسبها:عکس بین الملل عملیات امداد قایق غرقشده سان فرانسیسکو
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