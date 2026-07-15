چند روش برای جلوگیری از کلاهبرداری آنلاین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۵۲ میلیون نفر در ایالات متحده قربانی جرایم سایبری شدند و مجموع خسارات وارده به آنها به حدود ۱۱.۳ میلیارد دلار رسید.

یک کارشناس در این زمینه گفت: اینترنت مأمن برخی از بدنام‌ترین کلاهبرداران است. از آنجا که کاربران، روزبه‌روز فعالیت آنلاین بیشتری دارند باید برای محافظت از اطلاعات خود در برابر سارقان سایبری اقداماتی انجام دهند از جمله تعیین گذرواژه‌های قوی برای شبکه و اطمینان از اتصال به وب‌سایت‌های امن.

در همین راستا در ادامه به نقل از «crews.bank» به روش‌هایی خواهیم پرداخت که به افراد کمک می‌کند تا از خود در برابر کلاهبرداری‌های آنلاین محافظت کنند.

_ رایانه‌ها و دستگاه‌های تلفن همراه خود را به روز نگه دارید. پشتیبانی از جدیدترین نرم افزار‌های امنیتی، مرورگر‌های وب و سیستم عامل، بهترین دفاع در برابر ویروس ها، بدافزار‌ها و سایر تهدیدات آنلاین است. قابلیت به‌روزرسانی خودکار را فعال کنید.

_ رمز‌های عبور قوی ایجاد کنید. یک رمز عبور قوی حداقل شامل هشت تا ۱۲ کاراکتر است و ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک، اعداد و کاراکتر‌های ویژه را شامل می‌شود. از استفاده از رمز‌های عبور بر اساس اطلاعات شخصی یا به راحتی قابل دسترسی مانند نام، تاریخ تولد و عبارات رایج (مانند ۱۲۳۴) خودداری کنید و هرگز رمز‌های عبور را با همکاران، خانواده یا دوستان خود به اشتراک نگذارید. برای هر حساب از رمز‌های عبور مختلف استفاده کنید و آنها را مرتباً تغییر دهید.

_ مراقب کلاهبرداری‌های فیشینگ باشید. کلاهبرداری‌های فیشینگ از ایمیل‌ها و وب‌سایت‌های جعلی برای فریب کاربران جهت افشای اطلاعات حساب خصوصی یا ورود به سیستم استفاده می‌کنند. روی لینک‌ها کلیک نکنید یا هیچ پیوست از منابعی که با آنها آشنا نیستید را باز نکنید. نسبت به نشانه‌های هشدار رایج مانند غلط‌های املایی، خطا‌های دستوری، درخواست‌های علامت‌گذاری شده به عنوان «فوری!» یا «حساس» و/یا ایمیل‌های ارسالی از آدرس‌های ایمیل شخصی به جای یک حساب ایمیل تجاری، هوشیار باشید.

_ لینک‌های وب‌سایت‌های جعلی را شناسایی و از آنها اجتناب کنید. مجرمان سایبری لینک‌های مخرب را برای دانلود بدافزار در دستگاه‌ها و/یا هدایت کاربران به وب‌سایت‌های جعلی جاسازی می‌کنند. برای مشاهده URL واقعی که به آن هدایت می‌شوید، ماوس را روی لینک‌های مشکوک نگه دارید. لینک‌های جعلی اغلب با تغییرات ساده و به ظاهر معمولی در URL پنهان می‌شوند. به عنوان مثال: www.ABC-Bank.com در مقابل ABC_Bank.com.

_ اطلاعات شخصی را شخصی نگه دارید. هکر‌ها می‌توانند از پروفایل‌های رسانه‌های اجتماعی برای فهمیدن رمز‌های عبور شما و پاسخ به آن سؤالات امنیتی در ابزار‌های تنظیم مجدد رمز عبور استفاده کنند. تنظیمات حریم خصوصی خود را قفل کنید و از ارسال مواردی مانند تاریخ تولد، آدرس، نام خانوادگی و ... خودداری کنید. نسبت به درخواست‌های ارتباط از افرادی که نمی‌شناسید، محتاط باشید.

_ اتصال اینترنت خود را ایمن کنید. همیشه از شبکه بی‌سیم خانگی خود با رمز عبور محافظت کنید. هنگام اتصال به شبکه‌های وای‌فای عمومی در مورد اطلاعاتی که منتقل می‌کنید محتاط باشید.

_ ایمن خرید کنید. قبل از خرید آنلاین، مطمئن شوید که وب‌سایت از فناوری ایمن استفاده می‌کند. وقتی در صفحه پرداخت هستید، بررسی کنید که آیا نماد قفل کوچک قفل شده روی صفحه ظاهر می‌شود یا خیر. مرتباً حساب‌های خود را رصد کنید. هرگونه تراکنش غیرمجاز را فوراً گزارش دهید.

_ مجوز‌های هر برنامه‌ای را که نصب می‌کنید بررسی کنید. داده‌ها، جمع‌آوری شده و به اشخاص ثالث فروخته می‌شوند. ممکن است به موقعیت مکانی، دوربین، عکس‌ها یا اطلاعات شخصی خود دسترسی دهید. تصمیم بگیرید که چه چیزی را می‌خواهید مجاز یا غیرمجاز کنید. برنامه‌هایی را که استفاده نمی‌کنید، حذف کنید.