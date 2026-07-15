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محکومیت نظامی اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

یک دادگاه نظامی اسرائیل، یکی از نیروهای ارتش این رژیم را به اتهام ارتباط با یک عامل اطلاعاتی ایران و ارسال ویدئوهایی از رهگیری موشک‌ها در ازای دریافت پول، به پنج سال حبس محکوم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۸
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محکومیت نظامی اسرائیلی به اتهام جاسوسی برای ایران

دادگاه نظامی اسرائیل یک سرباز ارتش این رژیم را پس از اعتراف به ارتباط با یک عامل خارجی و انتقال اطلاعاتی که می‌توانست به نفع دشمن باشد، به پنج سال زندان محکوم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بر اساس این گزارش، پس از افشای این پرونده، تحقیقات مشترکی با مشارکت پلیس نظامی، یگان مقابله با همکاران دشمن در ارتش اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم (شاباک) آغاز شد.

طبق کیفرخواست، این نظامی در سال ۲۰۲۵ از طریق حساب تلگرام خود پیام‌هایی از افراد مختلف، از جمله اشخاصی که به ایران نسبت داده شده‌اند، دریافت کرده بود. این پیام‌ها شامل پیشنهادهای کاری نیز بوده است.

به نوشته یدیعوت آحارانوت، این سرباز در ادامه دو ویدئو از رهگیری موشک‌ها در جریان عملیات «عام کلاویا» را برای یک عامل ایرانی ارسال کرد و در ازای ارسال یکی از این ویدئوها مبلغی پول دریافت کرد.
دادگاه علاوه بر حکم پنج سال حبس، این نظامی را به پرداخت هزار شِکِل جریمه نقدی و تنزل درجه به سرباز وظیفه نیز محکوم کرد.

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