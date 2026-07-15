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برنز جام جهانی بر گردن زنان تکواندو

تیم ملی تکواندوی زنان ایران به مدال برنز جام جهانی رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۷
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برنز جام جهانی بر گردن زنان تکواندو

به گزارش تابناک؛ تیم ملی تکواندوی زنان ایران پس از پیروزی مقابل هند و شکست برابر روسیه در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی در کره جنوبی، در دیدار رده‌بندی برابر تیم تایلند قرار گرفت و با کسب پیروزی بر سکوی سوم این رقابت‌ها ایستاد.

تیم ایران در این مسابقات با ترکیب یلدا ولی‌نژاد، باران نعمتی، هستی محمدی و فاطمه احمدی (یک یار رزرو) و با هدایت مهروز ساعی، سرمربی تیم ملی شرکت کرده بود.

روز گذشته سه شنبه تیم ملی مردان ایدان در همان دور نخست مقابل تایاند شکست خورد و حذف شد.

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