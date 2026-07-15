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راز قتل هولناک در کلاردشت فاش شد+عکس

فرمانده انتظامی کلاردشت از شناسایی و اعتراف مردی که به اتهام ناپدید شدن برادر همسرش تحت تعقیب بود، خبر داد و گفت: بقایای جسد مقتول در باغچه ویلای شخصی قاتل در روستای اویجدان کلاردشت کشف شد و تحقیقات پلیس ادامه دارد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۵
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راز قتل هولناک در کلاردشت فاش شد+عکس

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس مازندران، سرهنگ ناصر صالحی روز سه شنبه اظهار کرد: سال ۱۴۰۳ یک مرد اصالتا اهل تبریز که در تهران سکونت داشت و در شهرستان کلاردشت روستای اویجدان نیز دارای یک ویلا بود به طرز مشکوکی به ناگهان مفقود شد و با اعلام شکایت اعضای خانواده موضوع اعلام مفقودی همزمان در دستور کار پلیس‌های آگاهی استان‌های آذربایجان شرقی و مازندران قرارگرفت.

وی افزود: با اقدامات فنی و روند تحقیقات تخصصی صورت گرفته از اعضای خانواده و دیگر افراد نزدیک به مرد مفقودشده، ظن کارآگاهان پلیس آگاهی به داماد فرد یادشده که اهل و ساکن بابلسر بود بیشتر قوت گرفت و احتمال قوی دادند وی در مفقود شدن ناگهانی برادرهمسرش نقش مهمی دارد و به صورت ویژه تحت رصد خاص اطلاعاتی قرار گرفت و با به دست آمدن شواهد سرانجام وی دستگیر و در روند بازجویی‌ها وقتی با ادله و مستندات محکمه پسند مواجه شد به ناچار لب به اعتراف گشود و پس از ۲ سال راز قتل دلخراش برادر خانمش را برملا ساخت.

فرمانده انتظامی کلاردشت با بیان اینکه علت و انگیزه وقوع این جنایت و صحت و سقم ادعا توسط داماد قاتل در حال بررسی دقیق‌تر است تصریح کرد: ماموران پلیس با سرنخ‌های بدست آمده به محل وقوع قتل در ویلای مقتول رفته و در باغچه ویلا بقایای جسد مرد مفقود شده را پس از دوسال کشف و پس از طی مراحل قانونی و با دستور مقام قضایی جهت انجام آزمایشات تخصصی تحویل سردخانه پزشکی قانونی دادند.

سرهنگ صالحی اظهار داشت: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

راز قتل هولناک در کلاردشت فاش شد

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