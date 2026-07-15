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کوثری در گفتگو با تابناک:

پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمی‌شود؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه آمریکا عملاً تفاهمنامه و آتش‌بس را نقض کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران پاسخ متقابل را با شدت دنبال می‌کند، اما بخش مهمی از این پاسخ‌ها در پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه انجام می‌شود و به همین دلیل افکار عمومی همه ابعاد آن را نمی‌بیند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۴
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12173 بازدید
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۵۲

پاسخ ایران به آمریکا سنگین‌تر از چیزی است که دیده می‌شود / چرا ایران پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند؟

سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره تداوم حملات آمریکا به جنوب کشورمان، اظهار کرد: این درگیری از طرف آنها آغاز شد و با نقض آتش‌بس ادامه پیدا کرده است. این‌گونه نیست که مسئولان کشور نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند.

جوابی که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا می‌دهد، به مراتب سنگین‌تر است، اما چون مردم همه ابعاد آن را نمی‌بینند، تصور می‌کنند پاسخ متناسبی داده نشده است.

وی افزود: جوابی که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا می‌دهد، به مراتب سنگین‌تر است، اما چون مردم همه ابعاد آن را نمی‌بینند، تصور می‌کنند پاسخ متناسبی داده نشده است.

کوثری تصریح کرد: گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد ضربات ایران بسیار سنگین‌تر از اقداماتی است که دشمن انجام می‌دهد. بخش عمده موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه غرب آسیا را هدف قرار می‌دهد.

آمریکا نیروهایش را به جای مردم به میدان آورده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: تفاوت اینجاست که آمریکایی‌ها مردم خودشان را در منطقه ندارند و بیشتر نیروهای نظامی‌شان در این پایگاه‌ها مستقر هستند؛ بنابراین تلفات آنها عمدتاً نظامی است. اما در ایران، استان‌های مرزی مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان محل زندگی مردم است و طبیعی است که حساسیت بیشتری نسبت به امنیت آنها وجود داشته باشد. تمام این مسائل مورد توجه مسئولان است و اقدامات لازم با شدت دنبال می‌شود.

به کشورهای منطقه هشدار داده‌ایم

کوثری با اشاره به هشدارهای جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اظهار داشت: ما به کشورهای جنوب خلیج فارس و منطقه اعلام کرده‌ایم که اگر آمریکا بخواهد از محدوده مراکز نظامی فراتر برود و اقدامات خود را گسترش دهد، جمهوری اسلامی نیز وارد محدوده جغرافیایی آنها خواهد شد.

وی افزود: حتی در برخی موارد نیز این اقدام انجام شده و پاسخ ایران فراتر از اقدامات دشمن بوده است.

  • عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: این جنگ هنوز ادامه دارد و نباید تصور کنیم که پایان یافته است. باید هم در مدیریت تنگه هرمز و هم در آمادگی برای پاسخ متقابل، با قدرت عمل کنیم تا دشمن از اقدامات خود پشیمان شود.

چرا ایران پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند؟

کوثری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، دولت به‌ صورت رسمی پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند، گفت: آمریکایی ها خودشان تفاهمنامه را نقض کرده‌اند و از نظر حقوقی، این آمریکا است که در برابر جامعه بین‌المللی محکوم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تفاهمنامه را لغو نکرده و به همین دلیل از منظر حقوقی، طلبکار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: همان‌طور که در موضوع برجام نیز این آمریکا بود که توافق را زیر پا گذاشت، امروز هم این کشور تفاهمنامه را نقض کرده و این موضوع در عرصه بین‌المللی کاملاً روشن است.

سازمان ملل خاصیت ندارد؛ قانون جنگل حاکم است

کوثری با انتقاد از عملکرد سازمان ملل اظهار داشت: اگر سازمان ملل به قوانین خودش عمل می‌کرد، امروز باید آمریکا را محاکمه می‌کرد، اما متأسفانه این نهاد عملاً بی‌خاصیت شده است.

وی گفت: آمریکایی‌ها خودشان توافق می‌کنند، اما هر زمان که بخواهند آن را زیر پا می‌گذارند؛ این یعنی قانون جنگل بر روابط بین‌الملل حاکم شده است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با اقتدار، درایت و پاسخ محکم مسیر خود را ادامه دهد تا هم دشمن را پشیمان کند و هم دنیا به این نتیجه برسد که ادامه این رفتارها در نهایت به ضرر خود آنها خواهد بود.

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جنگ ایران و آمریکا نقض آتش بس جنوب ایران تنگه هرمز خبر فوری تابناک خبر فوری تابناک مجلس
باید همواره آماده نبرد باشیم و برای حفظ امنیت و منافع ملی خود تا پای جان بایستیم/مذاکره معادل سازش نیست بلکه بخشی از راهبرد مقاومت است
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴۵
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
83
پاسخ
از منظر حقوقی طلبکاریم . ولی متآسفانه در این دنیای بی قانونی کسی توجهی به اینگونه مسائل نمی کند
پاسخ ها
ناشناس
| Cyprus |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بالاخره که باید مذاکره کرد تا کی مبخوای بجنگی و به زیر ساخت ها حمله بشه؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اگرپاسخ ایران سنگین است
چرا بازدارندگی ندارد؟؟؟؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
از منظر حقوقی؟ کدوم حقوق؟ طلبکاری؟‌کلی طلبکار داری که فرصت شکایت پیدا نکردن هنوز
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
جواب ماهیگیری که لنج او سوخته را کی میده آقای نماینده .تو نماینده کی هستی .
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
13:17
میشه بگی تا حالا چیکار میکردیم؟؟این بار چهارم بود که مذاکره میکردیم و بما حمله کردن
اتفاقا با اینن روندی که پیش گرفتیم مجوز حمله به همه چیزمون رو دادیم
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
نظرات را منتشر نکنید تا ساعت 2 و 3 بامداد که ملت خوابند و بعدش هم فردا ست و کسی بر نمی گردد به این صفحه ولی بدانید واقعیت با این قایم موشک
بازی ها و سانسورها عوض نمی شه.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
آمریکا داره مردم ایران رو مدام می کشه ما مدام تجهیزات و سخت افزارهای نظامی اونا رو می زنیم و نابود می کنیم. باید ناوهای هواپیمابر اونا رو بزنیم تا ازشون کشته بگیریم چون توی این ناوها کلی سرباز وجود داره و جنگنده ها از روی همین ناوها بلند میشن مردم ایران رو می کشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
48
44
پاسخ
دنیا دنیای زور اگر اعمال کنید می‌مانید اگر دنبال حقوق بین الملل برویدنابودمی شوید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
شایدم برعکسش باشه زیاد مطمئن نباش
زینب
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
اگر مذاکره فایده داشت که جنگ نمیشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
73
60
پاسخ
مرگ بر آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بجای بد و بیراه گفتن، حرفت رو با استدلال مطرح کن
ناشناس
|
France
|
۱۳:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
37
62
پاسخ
وقتی عربستان و امارات و کویت و ادرن به آمریکا پایگاه دادن نباید فقط پایگاه های آمریکا رو بزنید باید کاخ این سران کشورها رو هدف قرار بدید چون اونا هستن که پایگاهدادن پس در قتل عام مردم ایران و به شهادت رسوندن مردم ایران دستشون به خون مردم ایران آلوده هست و دارن به صورت علنی به آمیکا کمک می کنند و شریک جرم آمریکا در جنایات هستن. عربستان برای اینکه فقط یه دونه هواپیمای ما فرود نیاد در یمن، سریعا فرودگاه رو بمباران کرد در حالی که اونا کلی پایگاه و پول به آمریکا دارن میدن و همه جوره حمایتش می کنن ولی ما میذاریم خوش باشن در مکان های امنشون
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
خوب از خودت نپرسیدی با این همه توضیح که دادی چرا نمی زنن؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
دقیقا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
پس چطوریه که عربستان چند هفته پیش سه چهار تا هواپیمای مسافری به ایران داد؟
ماجرا چیه!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
63
33
پاسخ
یک سوال دارم آیا امکان دارد یکی از پایگاه های آمریکا را در منطقه مثلا در کویت که فکر کنم دسترسی راحت دارد را تصرف کنیم و نیروهای آمریکایی را به اسارت بگیریم؟ این می تواند یک برگ برنده باشد. چرا همیشه واکنش نشان میدهیم؟ چرا همیشه میشنیم تا آمریکا به ایران اول حمله کند بعد ما واکنش مناسب نشان بدهیم.؟ بهتر نیست یکبار هم ما کنش داشته باشیم؟
پاسخ ها
ملت
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
احسنت . حرف دل ملت
میلاد ایرانی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ما اسراییل نیستیم. ما آمریکا نیستیم. ما اروپا نیستیم. ما ستمگر نیستیم.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
درست می فرمایید ما باید دنبال حمله زمینی باشیم و از پتانسیل مردمی که داوطلب این کار هستند استفاده کنیم
ر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
70
پاسخ
تفاهم نامه تمام هست هر کاری میخواهید بکنید این گوی ومیدان البته اول هم گوی ومیدان دستتان بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
104
41
پاسخ
مجلس استیضاح و برکناری پزشکیان را شروع کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
والا تا آنجا که می‌دانیم ریس همین مجلس مذاکره کننده بود .. به پزشکیان چه ربطی داره... اون که خودش پیاواست استعفا بدهد بنده خدا
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
کدوم مجلس رو میگی ؟ همونی که با سیاستهای فاجعه بار نوری قزلجه که قیمت مواد غذایی رو تا 30 برابر کرد ، کل مردم گفتن استیضاحش کنین . قبل از جنگ بردنش مجلس تشویقش هم کردن
ناشناس
| Netherlands (Kingdom of the) |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مجلس باید منحل شود .
فرشاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
پزشکیان رییس شعام و قالیباف نماینده شعام در مذاکرات است. مذاکرات با تایید شعام ادامه داده و تصویب می شود پس رییس جمهور مستقیما مسئول است
نثنث
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
14
پاسخ
پاسخ بدید وای در چارچوب مناسب
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چجوری ولی؟ با چی؟
هادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
18
37
پاسخ
وقتی میدونین که قانون جنگله ، پس چرا هسته ای رو رو نمی کنین
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
69
پاسخ
دوباره دلار شد ۱۸۸ تومن و فقط ملت باید تاوان بدهن
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