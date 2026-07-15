کوثری در گفتگو با تابناک:
پاسخ ایران به آمریکا سنگین است / چرا تفاهمنامه لغو نمیشود؟
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر اینکه آمریکا عملاً تفاهمنامه و آتشبس را نقض کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران پاسخ متقابل را با شدت دنبال میکند، اما بخش مهمی از این پاسخها در پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه انجام میشود و به همین دلیل افکار عمومی همه ابعاد آن را نمیبیند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۸۴| |
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گزارش خطا
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انتشار یافته: ۵۲
از منظر حقوقی طلبکاریم . ولی متآسفانه در این دنیای بی قانونی کسی توجهی به اینگونه مسائل نمی کند
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۵:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
چرا بازدارندگی ندارد؟؟؟؟
ناشناس| |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۶:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۷:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
میشه بگی تا حالا چیکار میکردیم؟؟این بار چهارم بود که مذاکره میکردیم و بما حمله کردن
اتفاقا با اینن روندی که پیش گرفتیم مجوز حمله به همه چیزمون رو دادیم
ناشناس| |
۲۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بازی ها و سانسورها عوض نمی شه.
ناشناس| |
۰۹:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
دنیا دنیای زور اگر اعمال کنید میمانید اگر دنبال حقوق بین الملل برویدنابودمی شوید
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ناشناس| |
۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
زینب| |
۱۹:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مرگ بر آمریکا
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ناشناس| |
۱۸:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
وقتی عربستان و امارات و کویت و ادرن به آمریکا پایگاه دادن نباید فقط پایگاه های آمریکا رو بزنید باید کاخ این سران کشورها رو هدف قرار بدید چون اونا هستن که پایگاهدادن پس در قتل عام مردم ایران و به شهادت رسوندن مردم ایران دستشون به خون مردم ایران آلوده هست و دارن به صورت علنی به آمیکا کمک می کنند و شریک جرم آمریکا در جنایات هستن. عربستان برای اینکه فقط یه دونه هواپیمای ما فرود نیاد در یمن، سریعا فرودگاه رو بمباران کرد در حالی که اونا کلی پایگاه و پول به آمریکا دارن میدن و همه جوره حمایتش می کنن ولی ما میذاریم خوش باشن در مکان های امنشون
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ناشناس| |
۱۶:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۲۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۲۲:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ماجرا چیه!
یک سوال دارم آیا امکان دارد یکی از پایگاه های آمریکا را در منطقه مثلا در کویت که فکر کنم دسترسی راحت دارد را تصرف کنیم و نیروهای آمریکایی را به اسارت بگیریم؟ این می تواند یک برگ برنده باشد. چرا همیشه واکنش نشان میدهیم؟ چرا همیشه میشنیم تا آمریکا به ایران اول حمله کند بعد ما واکنش مناسب نشان بدهیم.؟ بهتر نیست یکبار هم ما کنش داشته باشیم؟
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ملت| |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
میلاد ایرانی| |
۱۷:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
تفاهم نامه تمام هست هر کاری میخواهید بکنید این گوی ومیدان البته اول هم گوی ومیدان دستتان بود
مجلس استیضاح و برکناری پزشکیان را شروع کند
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ناشناس| |
۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
فرشاد| |
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
پاسخ بدید وای در چارچوب مناسب
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ناشناس| |
۱۶:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴