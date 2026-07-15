سردار اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک درباره تداوم حملات آمریکا به جنوب کشورمان، اظهار کرد: این درگیری از طرف آنها آغاز شد و با نقض آتش‌بس ادامه پیدا کرده است. این‌گونه نیست که مسئولان کشور نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشند.

جوابی که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا می‌دهد، به مراتب سنگین‌تر است، اما چون مردم همه ابعاد آن را نمی‌بینند، تصور می‌کنند پاسخ متناسبی داده نشده است.

وی افزود: جوابی که جمهوری اسلامی ایران به آمریکا می‌دهد، به مراتب سنگین‌تر است، اما چون مردم همه ابعاد آن را نمی‌بینند، تصور می‌کنند پاسخ متناسبی داده نشده است.

کوثری تصریح کرد: گزارش‌هایی که به دست ما می‌رسد نشان می‌دهد ضربات ایران بسیار سنگین‌تر از اقداماتی است که دشمن انجام می‌دهد. بخش عمده موشک‌ها و پهپادهای جمهوری اسلامی، پایگاه‌ها و مراکز نظامی آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه غرب آسیا را هدف قرار می‌دهد.

آمریکا نیروهایش را به جای مردم به میدان آورده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: تفاوت اینجاست که آمریکایی‌ها مردم خودشان را در منطقه ندارند و بیشتر نیروهای نظامی‌شان در این پایگاه‌ها مستقر هستند؛ بنابراین تلفات آنها عمدتاً نظامی است. اما در ایران، استان‌های مرزی مانند خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان محل زندگی مردم است و طبیعی است که حساسیت بیشتری نسبت به امنیت آنها وجود داشته باشد. تمام این مسائل مورد توجه مسئولان است و اقدامات لازم با شدت دنبال می‌شود.

به کشورهای منطقه هشدار داده‌ایم

کوثری با اشاره به هشدارهای جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه اظهار داشت: ما به کشورهای جنوب خلیج فارس و منطقه اعلام کرده‌ایم که اگر آمریکا بخواهد از محدوده مراکز نظامی فراتر برود و اقدامات خود را گسترش دهد، جمهوری اسلامی نیز وارد محدوده جغرافیایی آنها خواهد شد.

وی افزود: حتی در برخی موارد نیز این اقدام انجام شده و پاسخ ایران فراتر از اقدامات دشمن بوده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی تأکید کرد: این جنگ هنوز ادامه دارد و نباید تصور کنیم که پایان یافته است. باید هم در مدیریت تنگه هرمز و هم در آمادگی برای پاسخ متقابل، با قدرت عمل کنیم تا دشمن از اقدامات خود پشیمان شود.

چرا ایران پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند؟

کوثری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود نقض آتش‌بس از سوی آمریکا، دولت به‌ صورت رسمی پایان تفاهمنامه را اعلام نمی‌کند، گفت: آمریکایی ها خودشان تفاهمنامه را نقض کرده‌اند و از نظر حقوقی، این آمریکا است که در برابر جامعه بین‌المللی محکوم محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران تفاهمنامه را لغو نکرده و به همین دلیل از منظر حقوقی، طلبکار است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: همان‌طور که در موضوع برجام نیز این آمریکا بود که توافق را زیر پا گذاشت، امروز هم این کشور تفاهمنامه را نقض کرده و این موضوع در عرصه بین‌المللی کاملاً روشن است.

سازمان ملل خاصیت ندارد؛ قانون جنگل حاکم است

کوثری با انتقاد از عملکرد سازمان ملل اظهار داشت: اگر سازمان ملل به قوانین خودش عمل می‌کرد، امروز باید آمریکا را محاکمه می‌کرد، اما متأسفانه این نهاد عملاً بی‌خاصیت شده است.

وی گفت: آمریکایی‌ها خودشان توافق می‌کنند، اما هر زمان که بخواهند آن را زیر پا می‌گذارند؛ این یعنی قانون جنگل بر روابط بین‌الملل حاکم شده است.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید با اقتدار، درایت و پاسخ محکم مسیر خود را ادامه دهد تا هم دشمن را پشیمان کند و هم دنیا به این نتیجه برسد که ادامه این رفتارها در نهایت به ضرر خود آنها خواهد بود.