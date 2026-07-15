ارتش: پاسخ تجاوز آمریکا به ایرانشهر را خواهیم داد
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی زمینی ارتش اعلام کرد: ارتش تروریستی آمریکا بامداد امروز، با شلیک ۱۳ فروند موشک، آسایشگاه و محل اسکان یکی از پادگانهای نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بمپور را هدف قرار داد.
بنابراین گزارش، دشمن متجاوز در اوج خباثت، آسایشگاه، مهمانسرا و اماکن نگهبانی پادگان را مورد حمله قرار داد.
با وجود گستردگی حمله و شدت اصابت موشکها که با قصد گرفتن بیشترین تلفات انسانی انجام شد، به دلیل رعایت اصول پدافند غیرعامل و تدابیر اتخاذ شده، از افزایش تلفات جلوگیری به عمل آمد.
در جریان این حمله ارتش تروریستی آمریکا، ۷ تن از کارکنان پایور و وظیفه تیپ ۳۸۸ ایرانشهر به مقام شهادت نائل آمده و تعدادی از کارکنان، مجروح شدند که تحت درمان قرار دارند.
روابط عمومی نیروی زمینی ارتش ضمن محکومکردن حمله ناجوانمردانه دشمن به آسایشگاههای کارکنان پایور و وظیفه، شهادت آن رزمندگان غیور را به خانوادههای معظم شهدا، همرزمان آنان و ملت شریف ایران تبریک و تسلیت گفت و با تاکید بر استمرار امنیت پایدار در مرزهای ایران اسلامی، تصریح کرد: انتقام خون پاک شهدای این جنایت، قطعی و قریبالوقوع است و ارتش جمهوری اسلامی ایران با یاری خدا و همراهی سایر نیروهای مسلح، پاسخی قاطع، به این اقدام متجاوزانه دشمن آمریکایی خواهد داد.