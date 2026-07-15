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کد خبر:۱۳۸۴۷۷۴
کد خبر:۱۳۸۴۷۷۴
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نبض خبر

لحظات حمله ارتش به محل استقرار جنگنده‌های اف 18

در مرحله هفتم عملیات صاعقه و در ادامه حملات کوبنده پهپادی ارتش جمهوری اسلامی ایران علیه پایگاه های آمریکا در منطقه، ساعتی قبل، محل استقرار جنگنده های اف 18، ساختمان اسکان و سوله بزرگ تجهیزات ارتش تروریستی آمریکا در پایگاه الازرق اردن، هدف حملات پهپادهای انهدامی قرار گرفت. ارتش جمهوری اسلامی ایران، از آغاز نقض عهد و آتش بس توسط آمریکا و حملات وحشیانه علیه مناطقی از کشورمان، تاکنون شش مرحله عملیات پهپادی علیه پایگاه ها و مراکز ارتش تروریستی آمریکا در منطقه انجام داده و این عملیات تا رسیدن به پیروزی نهایی استمرار خواهد داشت.
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