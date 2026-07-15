قیمت طلا ۱۸ عیار امروز‌ چهارشنبه ۲۴ تیر

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۲۹ (چهار هزار و بیست و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.



قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 77 میلیون و 280 هزار تومان رسید‌.