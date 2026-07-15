قیمت طلا ۱۸ عیار امروز چهارشنبه ۲۴ تیر
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۱| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.
آخرین نرخ اونس طلا
قیمت طلا امروز با کاهش ۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۲۹ (چهار هزار و بیست و نه) دلار نرخگذاری شد.
قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز
قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار
هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 77 میلیون و 280 هزار تومان رسید.
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