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قیمت طلا ۱۸ عیار امروز‌ چهارشنبه ۲۴ تیر

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۷۱
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4916 بازدید
قیمت طلا ۱۸ عیار امروز‌ چهارشنبه ۲۴ تیر

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز بر طبق نرخ اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، شاهد رشد قیمت طلا نسبت به روز گذشته است.

آخرین نرخ اونس طلا

قیمت طلا امروز با کاهش ۲ دلاری نسبت به روز گذشته، ۴۰۲۹ (چهار هزار و  بیست و نه) دلار نرخ‌گذاری شد.


قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا افزایش یافت. هر گرم طلا ۱۸ عیار با افزایش، به ۱۷ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید.

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش، به 77 میلیون و 280 هزار تومان رسید‌.

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tabnak.ir/005oF1