دستگیری زوج سارق در قم پس از سرقت ۷ خودرو

با هماهنگی قضایی، عملیات بازداشت متهمان صورت گرفت و این افراد در تحقیقات به ارتکاب هفت فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

به گزارش تابناک به نقل از برنا؛ در پی وقوع چندین فقره سرقت خودرو در محدوده پردیسان، ماموران کلانتری ۲۴ این منطقه موضوع را در دستور کار خود قرار داده و با بررسی‌های دقیق، رد پای یک زوج را در این جرایم شناسایی کردند.

سپس با هماهنگی قضایی، عملیات بازداشت متهمان صورت گرفت و این افراد در تحقیقات به ارتکاب هفت فقره سرقت خودرو اعتراف کردند.

در ادامه این عملیات، ماموران طی بازرسی از محل سکونت متهمان تعدادی لوازم مسروقه از جمله جعبه آچار، انواع جک، باند موسیقی، آینه خودرو، چادر مسافرتی و سایر لوازم خودرو کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پایان، متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل قانونی، تحویل مرجع قضایی استان شدند.