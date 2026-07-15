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آغاز جنگ تحمیلی چهارم؟
در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز 24 تیرماه. با ما باشید.
کد خبر:
۱۳۸۴۷۶۲
تاریخ انتشار:
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷
15 July 2026
کد خبر:
۱۳۸۴۷۶۲
|
۲۴ تير ۱۴۰۵ - ۰۸:۳۷
15 July 2026
|
4346
بازدید
4346
بازدید
|
۲
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار:
۱
در انتظار بررسی:
۰
انتشار یافته:
۲
ناشناس
|
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
4
پاسخ
همه طرفدار صلح شرافتمندانه هستیم فقط بدیش اینه که طرف مقابل بهش اعتقاد ندارم . از قاجار تا الان .
پاسخ ها
ناشناس
|
|
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بشین تا ترامپ حرامزاده برات صلح بیاره
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