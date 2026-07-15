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آغاز جنگ تحمیلی چهارم؟

در این گزارش مروری داریم بر تیتر مهمترین روزنامه های صبح امروز 24 تیرماه. با ما باشید.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۶۲
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4346 بازدید
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
4
پاسخ
همه طرفدار صلح شرافتمندانه هستیم فقط بدیش اینه که طرف مقابل بهش اعتقاد ندارم . از قاجار تا الان .
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بشین تا ترامپ حرامزاده برات صلح بیاره
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