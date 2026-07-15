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امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۸۰ هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه دریافت کرده‌اند... مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۸۰ هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه دریافت کرده‌اند، گفت: باجه های رفع نقص کارت، امروز در ۱۶۵ شهرستان محل برگزاری آزمون آماده پاسخگویی هستند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۶۱
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امروز آخرین مهلت دریافت کارت آزمون ارشد

به گزارش تابناک؛ دکتر علیرضا کریمیان، با بیان اینکه تاکنون بیش از ۴۸۰ هزار متقاضی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ کارت ورود به جلسه دریافت کرده‌اند، گفت: کارت شرکت در آزمون حاوی اطلاعات ثبت‌نامی، تاریخ و محل برگزاری آزمون متقاضیان از روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه بر روی درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و متقاضیان لازم است بر اساس مشخصات شناسنامه‌ای و ثبت‌نامی نسبت به پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور با بیان اینکه باجه‌های رفع نقص کارت، امروز در ۱۶۵ شهرستان محل برگزاری آزمون آماده پاسخگویی هستند، تأکید کرد: ضرورت دارد داوطلبان هرچه سریعتر نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و درصورت نیاز برای ویرایش و رفع نقص کارت با توجه به مفاد اطلاعیه‌های دریافت کارت که در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شده است، اقدام کنند.

وی با اشاره به شرایط و ضوابط حضور در جلسه آزمون تأکید کرد: برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و همچنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکس‌دار و ارائه آن الزامی است و از ورود به جلسه متقاضیانی که یکی از مدارک مذکور را همراه نداشته باشند، جلوگیری خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور، افزود: معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون متقاضیان، بر اساس اطلاعاتی که توسط خود متقاضی ثبت گردیده، درج شده است؛ لذا متقاضیان لازم است معدل مندرج در کارت شرکت در آزمون خود را بررسی و در صورت مشاهده مغایرت، به قسمت ویرایش اطلاعات کارت در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به ویرایش معدل خود اقدام کنند و در غیر این‌صورت مسئولیت هرگونه تبعات بعدی به عهده شخص متقاضی بوده و هیچ‌گونه عذری در این مورد پذیرفته نیست.

کریمیان تأکید کرد: متقاضیان حتماً نسبت به کنترل معدل اعلامی و معدل واقعی خود اقدام و توجه کنند که در سنوات گذشته نسبت به لغو قبولی متقاضیان دارای مغایرت معدل، حتی در حد چند صدم نمره نیز اقدام شده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور درباره زمان برگزاری این آزمون، گفت: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در صبح و بعدازظهر روز پنجشنبه ۲۵ و صبح روز جمعه ۲۶ تیرماه سال جاری در ۱۶۵ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

مشاور رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان به متقاضیان توصیه کرد اطلاعیه‌ها و برگ راهنمای شرکت در آزمون را به دقت مطالعه کرده و به محتویات درج شده در کارت ورود به جلسه توجه کنند.

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