صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قتل ۲ زن سالخورده به دست پرستار خانگی

اواخر سال گذشته خبر مرگ مشکوک زنی ۷۵ ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس اعلام شد و با توجه به اینکه آثار کبودی روی بدن وی دیده می‌شد و پزشکان نیز علت مرگ را کمبود اکسیژن و ضرب و شتم اعلام کردند، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت گزارش شد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۸
| |
2253 بازدید
|
۴
قتل ۲ زن سالخورده به دست پرستار خانگی

به گزارش تابناک؛ وزنامه ایران نوشت: اواخر سال گذشته خبر مرگ مشکوک زنی ۷۵ ساله در یکی از بیمارستان‌های تهران به پلیس اعلام شد و با توجه به اینکه آثار کبودی روی بدن وی دیده می‌شد و پزشکان نیز علت مرگ را کمبود اکسیژن و ضرب و شتم اعلام کردند، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت گزارش شد.

خانواده زن سالخورده در تحقیقات گفتند از آنجایی که مادرمان برای انجام کار‌های روزانه‌اش نیاز به کمک داشت، دو ماه قبل پرستاری را از یک دفتر خدماتی برایش استخدام کردیم. روز حادثه وقتی به دیدن مادرمان رفتیم، متوجه شدیم به سختی نفس می‌کشد و حالش خوب نیست، سمیرا (پرستارر) گفت مادرمان از روی مبل به زمین افتاده است و حالش خوب نیست.

در ادامه معاینات اولیه متخصصان پزشکی قانونی، نشان داد پیرزن تا سر حد مرگ مورد شکنجه قرار گرفته است، بنابراین تیم جنایی به سراغ دوربین‌های مداربسته خانه وی رفتند و مشخص شد پرستار خانگی هر روز پیرزن را کتک می‌زده و با وی بدرفتاری داشته است.

با به دست آمدن این سرنخ، بازداشت پرستار خشن به دستور بازپرس جنایی صادر شد، اما وقتی کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی به بررسی سوابق این زن پرداختند، مشخص شد در سال ۱۴۰۰ خانواده یک زن سالخورده دیگر نیز از این زن ۵۵ ساله شکایت کرده و مدعی بودند وی باعث مرگ مادرشان شده است. اما پرونده در آن زمان با توجه به فراری بودن متهم به نتیجه نرسیده بود.

بدین ترتیب تحقیقات ادامه یافت و متهم در مخفیگاهش دستگیر شد.

حوصله پیرزن‌ها را نداشتم

سمیرا ۵۵ ساله، متهم ردیف اول پرونده قتل دو پیرزن زیر شکنجه است.

چرا آنها را کتک می‌زدی؟

من اعصاب درست و حسابی ندارم. وقتی می‌خواستم به آنها دارو بدهم و مقاومت می‌کردند، مجبور می‌شدم آنها را کتک بزنم تا داروهایشان را بخورند.

ولی در مورد قتل آخری، تو گردن پیرزن را به حدی فشار داده‌ای که دچار خفگی شده است، چرا این کار را کردی؟

به خاطر مسائل و مشکلات زندگی‌ام ناراحت بودم و حرصم را روی او خالی کردم. فکر نمی‌کردم فشار دادن گردنش باعث بد شدن حالش شود و او به کام مرگ برود.

چه موقع فهمیدی کشته شده‌اند؟

وقتی پیرزن اولی فوت کرد، خانواده‌اش با من تماس گرفتند و اطلاع دادند که او فوت کرده است، من هم ترسیدم و گوشی تلفن همراهم را خاموش کردم و برای مدتی کار پرستاری را کنار گذاشتم. اما با گذشت زمان، وقتی دیدم کسی به سراغم نیامد با خودم گفتم حتماً پرونده بسته شده است و دوباره به سراغ پرستاری رفتم. در مورد دوم هم به خانواده پیرزن گفتم از مبل افتاده است و وقتی او را به بیمارستان بردند، فرار کردم و با تعویض سیم‌کارتم، مخفی شدم.

شغل دیگری هم داشتی؟

در خانه‌های مردم کارگری می‌کردم. ۱۵ سال پرستار بودم و قبلش نیز در کارخانه‌ها بسته‌بندی انجام می‌دادم و بعد هم دستفروشی. یکی از دوستانم پیشنهاد داد پرستاری کنم. می‌گفت درآمدش بهتر و دردسرش هم کمتر است، من هم مشغول به کار شدم.

فرزند هم داری؟

فرزندم که به دنیا آمد، شوهرم با زور او را از من گرفت و دیگر خبری از او ندارم.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
قتل پرستار خانگی زن سالخورده شکنجه
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
راز قتل هولناک در کلاردشت فاش شد+عکس
رابطه با زن میانسال منجر به قتل همسر شد
جزئیات قتل پدر توسط پسرش در مشهد +عکس
پدری که دخترش را مقابل چشم رهگذران ‌به قتل رساند
پایان فرار قاتل جوان ۱۷ ساله در بندرعباس
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
9
پاسخ
اعدام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
13
پاسخ
دو بار اعدام تا مشکلاتش کامل حل شود.
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
18
پاسخ
برید یقه اون موسسه هایی را بگیرید که بدون تحقیق( تحت نام پرستار) اینارو میفرسته به خونه مردم!!!!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
5
پاسخ
کسانی که پرستار استخدام می کنند حتما باید دوربین مداربسته داشته باشند واقعا بی رحمانه برخورد می کنند و گاها نیز دست به تجاوز می زنند
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۶ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۸ نظر)
اسرائیل و تندرو‌های ایران می‌خواهند توافق را به هم بزنند/ آمریکا، عمان را از میانجیگری کنار گذاشت  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005oEo
tabnak.ir/005oEo