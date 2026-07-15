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حمله به سیلوی ذخیره گندم در هویزه

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن به یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان‌ هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان در شب گذشته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۴
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2662 بازدید
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۴

حمله به سیلوی ذخیره گندم در هویزه

به گزارش تابناک به نقل از فارس از خوزستان، ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ​«شب گذشته یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است.»

​وی افزود: «خوشبختانه تاکنون این حملات هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشته است.»

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بررسی‌ها و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
14
پاسخ
قابل توجه سازشکاران با آمریکا
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
پاسخ مشخص است گرفتن کشته زیاد از امریکا با غرق کردن یک ناو در پاسخ به غرق
کردن ناو بی دفاع دنا و 200 ملوانش
با مذاکره فقط طرف جری تر میشود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بهانه تراشی برای کسری گندم در ماه های آینده ! ساده اید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
17
پاسخ
و آهسته و به تدریج داره زیر ساختها و ارزاق مردم و میزنه
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