حمله به سیلوی ذخیره گندم در هویزه

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن به یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان‌ هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان در شب گذشته خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس از خوزستان، ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: ​«شب گذشته یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است.»

​وی افزود: «خوشبختانه تاکنون این حملات هیچ‌گونه آسیب جانی در پی نداشته است.»

به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بررسی‌ها و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.