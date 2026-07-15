حمله به سیلوی ذخیره گندم در هویزه
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان از حمله دشمن به یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان در شب گذشته خبر داد.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۴| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس از خوزستان، ولی الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان اعلام کرد: «شب گذشته یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در شهرستان دشت آزادگان مورد تهاجم و اصابت پرتابه دشمن آمریکایی قرار گرفته است.»
وی افزود: «خوشبختانه تاکنون این حملات هیچگونه آسیب جانی در پی نداشته است.»
به گفته معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، بررسیها و اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.
گزارش خطا
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قابل توجه سازشکاران با آمریکا
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
کردن ناو بی دفاع دنا و 200 ملوانش
با مذاکره فقط طرف جری تر میشود
ناشناس| |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴