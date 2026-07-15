سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام مهمی خطاب به مردم اردن اعلام کرد که آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در پایگاه الازرق اردن در هم کوبیده شدند.

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۱۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

«بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

مردم شریف اردن،

سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودک‌کش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.

سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.

هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»