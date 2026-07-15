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نابودی آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن توسط سپاه

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیام مهمی خطاب به مردم اردن اعلام کرد که آشیانه جنگنده‌های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در پایگاه الازرق اردن در هم کوبیده شدند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۳
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1933 بازدید
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۳

نابودی آشیانه جنگنده‌های آمریکا در اردن توسط سپاه

به گزارش تابناک؛ متن اطلاعیه شماره ۱۳ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

«بسم الله قاصم الجبارین

إِنَّ اللهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

مردم شریف اردن،

سحرگاه امروز که شرارت های ارتش کودک‌کش آمریکا علیه ملت ما مجددا از سر گرفته شد، در پاسخ به جنایت های شیطان بزرگ که بخش عمده آن با استفاده از پایگاه های آمریکایی در خاک اردن صورت می گیرد، مجاهدان نیروی هوافضای سپاه با حمله متقابل به پایگاه آمریکا در الازرق در موج ششم عملیات نصر ۲ با رمز یا الله یا الله یا الله در عملیات مقابله به مثل خود، آشیانه جنگنده های اف ۱۵، ۱۶ و ۳۵ را در هم کوبیدند و تعدادی از پهپادهای راهبردی MQ۹ آمریکا در این پایگاه را از بین بردند.

سرزمین مقدس اردن قدمگاه انبیاست و جای اشغالگران و جنایتکاران بین المللی نیست، انتظار امت اسلامی از شما مردم نجیب و غیور که بیش از هر ملتی شاهد عینی جنایت آمریکا و رژیم صهیونیستی در حق فلسطین مظلوم بوده،اید این است که به حضور ارتش شیطان بزرگ در خاک خود پایان دهید و نگذارید آن سرزمین مقدس مبدا حملات تجاوزکارانه به خاک کشورهای اسلامی و زورگویی به ملت فلسطین باشد.

هیچ فرصتی را برای تخریب موسسات آمریکایی و اخراج ارتش اشغالگر آمریکا از اردن را از دست ندهید.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»

 

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بیانیه‌ سپاهی اردنی عملیات موشکی عملیات نصر ۲ حمله موشکی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۳
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
3
پاسخ
الله اکبر
به امید پیروزی رزمندگان اسلام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
2
پاسخ
الله اکبر
بزن که خوب می زنی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
2
پاسخ
اثر این بیانیه ها از حمله موشکی کمتر نیست. آفرین. ای کاش رسانه موثری داشتیم که آن را به گوش مردم کشور های منطقه و جهان می رساندیم.
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