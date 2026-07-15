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کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۲
بازدید: ۴۲۶۲

عکس: شکوفایی نادر «گل جسد» در کالیفرنیا

شکوفه‌دادن هم‌زمان دو «تایتان آروم» در باغ‌های گیاه‌شناسی هانتینگتون در سن‌مارینو، بیش از ۷ هزار نفر را به این مرکز کشاند. این دو گیاه غول‌پیکر که به بوی تند و عمر کوتاه شکوفه‌شان مشهورند، تنها برای ساعاتی در اوج نمایش نادر خود قرار گرفتند.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل شکوفایی گل جسد کالیفرنیا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.