عکس: شکوفایی نادر «گل جسد» در کالیفرنیا
شکوفهدادن همزمان دو «تایتان آروم» در باغهای گیاهشناسی هانتینگتون در سنمارینو، بیش از ۷ هزار نفر را به این مرکز کشاند. این دو گیاه غولپیکر که به بوی تند و عمر کوتاه شکوفهشان مشهورند، تنها برای ساعاتی در اوج نمایش نادر خود قرار گرفتند.
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برچسبها:عکس بین الملل شکوفایی گل جسد کالیفرنیا
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