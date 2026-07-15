عکس: آیین اختتامیه نخستین «جایزه جهانی امام شهید»

آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید شکل گرفته است. عکس: علی احمدوند