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کد خبر: ۱۳۸۴۷۵۰
بازدید: ۱۴۰۳

عکس: آیین اختتامیه نخستین «جایزه جهانی امام شهید»

آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» صبح سه‌شنبه با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بین‌المللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید شکل گرفته است. عکس: علی احمدوند

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برچسب‌ها:
عکس خبری اختتامیه جایزه جهانی امام شهید
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.