عکس: آیین اختتامیه نخستین «جایزه جهانی امام شهید»
آیین اختتامیه نخستین دوره «جایزه جهانی امام شهید» صبح سهشنبه با حضور جمعی از مقامات فرهنگی، اندیشمندان و شاعران برجسته بینالمللی در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد؛ رویدادی که با هدف پاسداشت یاد و راه رهبر شهید شکل گرفته است. عکس: علی احمدوند
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برچسبها:عکس خبری اختتامیه جایزه جهانی امام شهید
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