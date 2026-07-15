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کد خبر: ۱۳۸۴۷۴۴
بازدید: ۱۵۰۱

عکس: بازگشت دایناسورها به پیست؛ قهرمانی در جهان تی‌رکس‌ها

صدها شرکت‌کننده با لباس‌های بادی تی‌رکس در مسابقات سالانه «قهرمانی جهان تی‌رکس» در شهر آبرن واشینگتن گرد هم آمدند. این رویداد که از سال ۲۰۱۷ آغاز شده، با گذشت سال‌ها از یک رقابت کوچک میان همکاران به مسابقه‌ای نمادین و هیجان‌انگیز در پیست اسب‌دوانی «امرالد داونز» تبدیل شده است.

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برچسب‌ها:
عکس بین الملل دایناسور تی‌رکس‌ لباس‌های بادی تی‌رکس مسابقات قهرمانی جهان تی‌رکس
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.