عکس: تصویر ماندگار از دنیای آبی؛ برگزیدگان رقابت عکاسی اقیانوس

هزاران دوستدار طبیعت، زیبایی‌های اقیانوس را در یک قاب به نمایش گذاشتند. هیئت داوران «حافظان اقیانوس» پس از بررسی بیش از ۱۰۰۰ اثر، برندگان امسال را در سه بخش انتخاب داوران، انتخاب کارکنان و انتخاب مردمی اعلام کرد؛ تصاویری که بار دیگر اهمیت حفظ حیات‌وحش دریایی را به تصویر کشیده‌اند. ریچارد روت‌اشتاین، عکاس برنده جایزه بزرگ، در سفری به آب‌های قطبی نروژ توانست لحظه‌ای کمیاب و آرام از زندگی والروس‌ها را شکار کند که قلب داوران را تسخیر کرد. در کنار این اثر، تصاویر خلاقانه‌ای از دلفین‌های کنجکاو، پنگوئن‌هایی با رژه گروهی و اسب‌های دریایی، روایتگر زیبایی‌ها و شکنندگی اقیانوس‌ها در مسابقه عکاسی ۲۰۲۶ شدند.