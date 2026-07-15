نبض خبر
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه نیروگاهها و پلهای ایران را میزنیم
دونالد ترامپ مصاحبه با فاکس نیوز در بخشی از لفاظیهایش علیه ایران مدعی شد: «...امشب، فردا شب و شب بعدش خیلی محکم به آنها ضربه خواهیم زد. و بعدش، هفته دیگر اوضاع برایشان خیلی بد میشود. چون هفته دیگر نوبت نیروگاهها و پلها میرسد. ما همه نیروگاهها و پلهایشان را از کار میاندازیم...» ترامپ درباره اشغال جزیره خارک ادعا کرد: «همانطور که میدانید، ما قبلاً دو بار به جزیره خارک حمله کردیم. حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید، اما فقط آن منطقه کوچک را از فاصله 25 یاردی رها کنید، زیرا از نظر اقتصاد جهانی چنین چیزی را نمیخواهم. در مورد اقدام، اگر آنها را به اندازه کافی و به عمق کافی عقب برانیم، من این کار را خواهم کرد...» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو جزیره خارک حمله آمریکا به زیرساخت ها
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ای خدا خودت رحم کن. خدابا خودت کشور و مردم را از ویرانی نجات بده. خدایا خودت کمک کن مردم عزتشون رو جلوی کشورهای اطراف از دست ندهند. جنگ خوب نیست تندروها باید به مردم پاسخگو باشند.
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ناشناس| |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
حسن| |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ترامپ مثل شخصیت کارتونی دیویی در کلاه قرمزی می مونه هرچه گفت برعکس اش در نظر بگیر اگر یک زمانی گفت هفته دیگر توافق و صلح می شه این موقع باید ترسید و جای امنی پناه گرفت.
ناشناس| |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
حالا جنگ طلبها میگن نیروگاه و پل نمیخواهیم یا مثلا میگند ما هم نیروگاه و پل اونها رو میزنیم.
تخریب نیروگاهها و پلها مصداق جنایت جنگی است و ترامپ یک جنایتکار جنگی است.
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ناشناس| |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
ناشناس| |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
بمب اتم بسازین
حملات پیش دستانه و بی رحمانه بکنین
دارن جنوب رو آماده حمله زمینی میکنن
جنوب داره میشه سرزمین سوخته
حملات پیش دستانه و بی رحمانه بکنین
دارن جنوب رو آماده حمله زمینی میکنن
جنوب داره میشه سرزمین سوخته
تا سلاح هسته ای نسازید روزگارتان همین هست! یا لااقل تهدید به ساختن کنید با از ان پی تی خارج سوید! بابا شما دبگه کی هستید!؟
تمام نیروگاهای اسرائیل و امارات عربستان هم میخوره بزن ببینم کی دووم میاره
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ناشناس| |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴