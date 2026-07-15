دونالد ترامپ مصاحبه با فاکس نیوز در بخشی از لفاظی‌هایش علیه ایران مدعی شد: «...امشب، فردا شب و شب بعدش خیلی محکم به آنها ضربه خواهیم زد. و بعدش، هفته‌ دیگر اوضاع برایشان خیلی بد می‌شود. چون هفته‌ دیگر نوبت نیروگاه‌ها و پل‌ها می‌رسد. ما همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌هایشان را از کار می‌اندازیم...» ترامپ درباره اشغال جزیره خارک ادعا کرد: «همانطور که می‌دانید، ما قبلاً دو بار به جزیره خارک حمله کردیم. حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید، اما فقط آن منطقه کوچک را از فاصله 25 یاردی رها کنید، زیرا از نظر اقتصاد جهانی چنین چیزی را نمی‌خواهم. در مورد اقدام، اگر آنها را به اندازه کافی و به عمق کافی عقب برانیم، من این کار را خواهم کرد...» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.