En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 1584
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۷۴۱
کد خبر:۱۳۸۴۷۴۱
11879 بازدید
نظرات: ۲۰
نبض خبر

لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم

دونالد ترامپ مصاحبه با فاکس نیوز در بخشی از لفاظی‌هایش علیه ایران مدعی شد: «...امشب، فردا شب و شب بعدش خیلی محکم به آنها ضربه خواهیم زد. و بعدش، هفته‌ دیگر اوضاع برایشان خیلی بد می‌شود. چون هفته‌ دیگر نوبت نیروگاه‌ها و پل‌ها می‌رسد. ما همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌هایشان را از کار می‌اندازیم...» ترامپ درباره اشغال جزیره خارک ادعا کرد: «همانطور که می‌دانید، ما قبلاً دو بار به جزیره خارک حمله کردیم. حتی سه بار. من گفتم همه چیز را بزنید، اما فقط آن منطقه کوچک را از فاصله 25 یاردی رها کنید، زیرا از نظر اقتصاد جهانی چنین چیزی را نمی‌خواهم. در مورد اقدام، اگر آنها را به اندازه کافی و به عمق کافی عقب برانیم، من این کار را خواهم کرد...» اظهارات ترامپ را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ حمله آمریکا به ایران جنگ ایران و آمریکا ویدیو جزیره خارک حمله آمریکا به زیرساخت ها
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر آغاز محاصره دریایی از سوی آمریکا
پنج ویدیو از حملات موشکی امروز سپاه پاسداران به آمریکا
تصاویر شلیک‌های تازه موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر انهدام موقعیت حیاتی آمریکا در کویت
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
تصاویر حمله موشکی از بحرین به ایران
شش ویدیو از حملات موشکی آمریکا از کویت به ایران
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
تصاویر تازه حملات رژیم آمریکا به ایران
تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی پایگاه آمریکا پس از حمله تازه ایران
تصاویر پایگاه آمریکا در بحرین پس از اصابت پرتابه‌های ایران
هشت ویدیو از اصابت و انهدام موشک‌های یمن در عربستان
تصاویر حملات تازه پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر موج تازه حمله ارتش به مواضع آمریکا
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
لحظات حمله سنگین هوایی عربستان علیه هواپیمای ایران!
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
تصاویر تجاوز شبانه آمریکا به خاک ایران
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
لحظات حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
تصاویر حملات ایران به مقرهای تجزیه طلبان
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
تصاویر پایگاه آمریکا پس از اصابت موشک‌های ایران
لفاظی ترامپ: 20 برابر به ایران حمله می‌کنیم! + زیرنویس
سناریوی آمریکا برای تصرف تنگه هرمز و جزیره خارک+زیرنویس
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۱
در انتظار بررسی: ۱۹
انتشار یافته: ۲۰
Reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
13
50
پاسخ
ای خدا خودت رحم کن. خدابا خودت کشور و مردم را از ویرانی نجات بده. خدایا خودت کمک کن مردم عزتشون رو جلوی کشورهای اطراف از دست ندهند. جنگ خوب نیست تندروها باید به مردم پاسخگو باشند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تندروها چیکار کردن دقیقا؟ جز این بود که ماهیت ترامپ رو بعد چندین بار عهدشکنی میشناختن؟ واقعیت اینه ترامپ مسئول این جنگه و اگه کسی دیگه رو مسئول بدونیم ما هم تو زمین اینترنشنال بازی میکنیم. تنگه هرمز مال ایرانه و نباید به راحتی واگذار بشه. فک نکنین ما بگین باشه مثل قبل همه چی اونا میگن باشه. اونا دنبال اینن قانونی بزارن که ایران رو کامل از تنگه خلع ید کنن
حسن
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
هفته بعد صد در صد صلح است و توافق نهایی می شود
ترامپ مثل شخصیت کارتونی دیویی در کلاه قرمزی می مونه هرچه گفت برعکس اش در نظر بگیر اگر یک زمانی گفت هفته دیگر توافق و صلح می شه این موقع باید ترسید و جای امنی پناه گرفت.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
تندروها بروند در جزیره خارک مستقر شوند و از کیان کشور دفاع کنند. چرا هزینه اش فقط مردم عادی بدهند؟
ناشناس
|
Canada
|
۰۴:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
15
39
پاسخ
حالا جنگ طلبها میگن نیروگاه و پل نمیخواهیم یا مثلا میگند ما هم نیروگاه و پل اونها رو میزنیم.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۴:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
23
16
پاسخ
غلط میکنه پرتابه هاشون رو پرتاب میکنیم رو سر خودشون.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
30
پاسخ
تخریب نیروگاهها و پلها مصداق جنایت جنگی است و ترامپ یک جنایتکار جنگی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
مثلا مصداق جنایت جنگی باشه. مگه کسی به داد ایران میرسه در دنیایی که قانون جنگل بر آن حاکم است؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
برای همین نباید کوتاه بیاییم واز نیروهای مسلح بخواهیم با تمام توان آنها را عقب برانند.
ناشناس
|
Canada
|
۰۵:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
11
35
پاسخ
بمب اتم بسازین
حملات پیش دستانه و بی رحمانه بکنین
دارن جنوب رو آماده حمله زمینی میکنن
جنوب داره میشه سرزمین سوخته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
32
پاسخ
انشاالله زودتر بمیری از دستت راحت شویم.
ناشناس
|
United States of America
|
۰۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
10
28
پاسخ
تا سلاح هسته ای نسازید روزگارتان همین هست! یا لااقل تهدید به ساختن کنید با از ان پی تی خارج سوید! بابا شما دبگه کی هستید!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
6
21
پاسخ
خیلی برای زفتن به درک عجله داری گراهام در سقر منتظرته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
9
22
پاسخ
تمام نیروگاهای اسرائیل و امارات عربستان هم میخوره بزن ببینم کی دووم میاره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
به آمریکا چه ربطی داره اونوقت؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
7
24
پاسخ
به ازای هر پل باید یک سکوی نفتی مورد حمله قرار بگیره.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
الان بهترین موقعیت نیروگاهای برق کشورهای عربی را نابود کنیم گرما وخدا با ماست
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل