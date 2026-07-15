نبض خبر
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمیکنیم
کاظم غریب آبادی معاون وزیرامورخارجه با تاکید بر اینکه آمریکا توافق اسلام آباد را از هم پاشاند، تاکید کرد حملات آمریکا به ایران باعث نخواهد شد که ایران تقاضای مذاکره بدهد و در عین حال باعث هم نخواهد شد ایران سر تنگه هرمز را گشاد کند. اظهارات غریب آبادی را میبینید و میشنوید.
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برچسبها:نبض خبر کاظم غریب آبادی جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز ویدیو تنگه هرمز
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اشکال بزرگ اقای پزشکیان این هست که فکر می کنه با این جماعتی که دور خودش جمع کرده وفاق ایجاد می کنه
آقای دکتر اینها به هیچی راضی نیستند شهردار به وقتش بهت ضربه می زنه جلیلی به وقتش نیشت می زنه جبلی به ظاهر توی جلسه هیات دولت می شینه زیر میز می زنه
خدا به دادت برسه با این قوم
آقای دکتر اینها به هیچی راضی نیستند شهردار به وقتش بهت ضربه می زنه جلیلی به وقتش نیشت می زنه جبلی به ظاهر توی جلسه هیات دولت می شینه زیر میز می زنه
خدا به دادت برسه با این قوم