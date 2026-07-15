کاظم غریب آبادی معاون وزیرامورخارجه با تاکید بر اینکه آمریکا توافق اسلام آباد را از هم پاشاند، تاکید کرد حملات آمریکا به ایران باعث نخواهد شد که ایران تقاضای مذاکره بدهد و در عین حال باعث هم نخواهد شد ایران سر تنگه هرمز را گشاد کند. اظهارات غریب آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.