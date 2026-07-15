En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 369
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۷۳۹
کد خبر:۱۳۸۴۷۳۹
1650 بازدید
نظرات: ۳
نبض خبر

تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم

کاظم غریب آبادی معاون وزیرامورخارجه با تاکید بر اینکه آمریکا توافق اسلام آباد را از هم پاشاند، تاکید کرد حملات آمریکا به ایران باعث نخواهد شد که ایران تقاضای مذاکره بدهد و در عین حال باعث هم نخواهد شد ایران سر تنگه هرمز را گشاد کند. اظهارات غریب آبادی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر کاظم غریب آبادی جنگ ایران و آمریکا مذاکرات ایران و آمریکا کنترل تنگه هرمز ویدیو تنگه هرمز
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
لحظات حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
شش ویدیو از حملات موشکی آمریکا از کویت به ایران
تصاویر پایگاه آمریکا پس از اصابت موشک‌های ایران
تصاویر حملات تازه پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر پایگاه آمریکا در بحرین پس از اصابت پرتابه‌های ایران
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
تصاویر حمله موشکی از بحرین به ایران
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
تصاویر تجاوز شبانه آمریکا به خاک ایران
تصاویر موج تازه حمله ارتش به مواضع آمریکا
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید
پنج ویدیو از حملات موشکی امروز سپاه پاسداران به آمریکا
تصاویر حملات ایران به مقرهای تجزیه طلبان
لحظات حمله سنگین هوایی عربستان علیه هواپیمای ایران!
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
هشت ویدیو از اصابت و انهدام موشک‌های یمن در عربستان
تصاویر تازه حملات رژیم آمریکا به ایران
تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی پایگاه آمریکا پس از حمله تازه ایران
تصاویر انهدام موقعیت حیاتی آمریکا در کویت
تصاویر تازه از درون بیت رهبری پس از بمباران
تصاویر شلیک‌های تازه موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
اولین ویدیو از حمله آمریکا به ایران پس از امضای توافق
سناریوی آمریکا برای تصرف تنگه هرمز و جزیره خارک+زیرنویس
راهبرد تنگه هرمز از کجا شروع شد؟
روبیو: هیچ کشوری نباید به دنبال عوارض از تنگه هرمز باشد!
تصاویر به گل نشستن کشتی کانتینربر در تنگه هرمز
وحشت تحلیلگر اطلاعاتی آمریکا از احمد وحیدی را ببینید
موضع قرارگاه خاتم درباره نبرد در تنگه هرمز را ببینید
مذاکرات ایران و آمریکا بر سر مدیریت تنگه هرمز
آمریکای لاتین؛ بازیگر جدید انرژی در سایه بحران جهانی نفت خلیج‌فارس
همه کشتی‌ها باید از مسیر ایران در تنگه هرمز عبور کنند
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
6
پاسخ
اشکال بزرگ اقای پزشکیان این هست که فکر می کنه با این جماعتی که دور خودش جمع کرده وفاق ایجاد می کنه
آقای دکتر اینها به هیچی راضی نیستند شهردار به وقتش بهت ضربه می زنه جلیلی به وقتش نیشت می زنه جبلی به ظاهر توی جلسه هیات دولت می شینه زیر میز می زنه
خدا به دادت برسه با این قوم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
2
پاسخ
آفرین آقای غریب آبادی همین طور سفت باشی خدا حفظت می کنه
اسد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
0
پاسخ
آفرین ببینیمو تعریف کنیم. اگه جا نزنید خوبه سفت سفت وایستین.
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل