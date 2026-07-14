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تعداد بازدید : 3079
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کد خبر:۱۳۸۴۷۳۶
کد خبر:۱۳۸۴۷۳۶
11914 بازدید
نظرات: ۱۵
نبض خبر

شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران

شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب را می‌بینید. صداوسیما صدای جمعیت را دو بار قطع کرد.
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برچسب‌ها:
نبض خبر بزرگداشت رهبر شهید انقلاب ویدیو مسعود پزشکیان سازش سوپرانقلابی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۴
انتشار یافته: ۱۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
32
11
پاسخ
انتقاد بسیاری از عزیزان به تفاهم نامه و پزشکیان این بود. که احساس می کردند تفاهم جلوی جنگ و اِعمال ضربه به دشمن را می گیرد الان که مشخص شده چنین نیست و تخاصم ادامه دارد طبعاً باید از خشم این عزیزان کاسته شود و آنها نیز به فکر اتحاد باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
59
پاسخ
تشریف ببرید جنوب کشور ببینید مردم شریف و نجیب اون خطه وسط تابستان چه می کشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
4
52
پاسخ
برن جنوب کوشن الان؟؟؟؟بدویذ جنوب
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
61
پاسخ
جنگ است دارید شعار می دهید؟!!!!!!!
بروید جنوب، جنگ آنجاست
.....
فقط دهان گشاد خوبی دارند!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
2
51
پاسخ
باعث تاسف است این کسانی که در مصلی اجازه چنین شعارهایی را می دهند مردم نیستند کسانی که هدایت می کنند چه دوفعی دارید در این شرایطط بی دولت شویم … شما هم خیانت می منید و موقع شناس نیستید خدا مند اغرلض سیاسی پشت همه چیز نباشد که مردم را نامید کند مردم فقط همانها که در مصلی بودند نیستند حواستان به کارهایتان باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
8
50
پاسخ
از دید اینها تا دنیا هست باید جنگید فکر نمیکنن کشور از لحاظ اقتصادی توان اینهمه جنگ رو نداره اینهمه انسان کشته میشن آمریکا بزرگترین قدرت دنیاست در نهایت زور ما بهش نمیرسه باید تموم بشه این جنگ این آقایون ارزشی رو بفرستید جنوب بجنگن دیگه منتظر چین؟!
دنا اورمزد
|
Ireland
|
۰۸:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
53
پاسخ
مگه الان سازشو آشتی است؟

مگه جنگ و ویرانی نیست؟

پیشنهاد می‌کنم چندین اتوبوس جلوی مصلی حضور داشته باشند تا شعار دهندگان عزیز را فوراً به جزایر هرمز و خارک و بوموسی و مناطق جنگی جنوب اعزام نمایند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
41
4
پاسخ
حق دارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵
الان که دیگه جنگه، تفاهمنامه معنی نداره
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
1
36
پاسخ
خدایا.. کشورم را از این دوستگی نجات بدهید
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
3
46
پاسخ
خوب منظور از این خبر چیست؟ آیا اینکه عده ای تند رو که از مشکلات شدید معیشتی مردم خبر ندارند و فقط بخاطر منافع جناحی و خودشیرینی این قبیل شعارهای تفرقه افکنانه و دشمن شادکن را می دهند، کار خوبی است ؟!!!
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