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شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران در مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب را میبینید. صداوسیما صدای جمعیت را دو بار قطع کرد.
گزارش خطا
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انتقاد بسیاری از عزیزان به تفاهم نامه و پزشکیان این بود. که احساس می کردند تفاهم جلوی جنگ و اِعمال ضربه به دشمن را می گیرد الان که مشخص شده چنین نیست و تخاصم ادامه دارد طبعاً باید از خشم این عزیزان کاسته شود و آنها نیز به فکر اتحاد باشند
تشریف ببرید جنوب کشور ببینید مردم شریف و نجیب اون خطه وسط تابستان چه می کشند
جنگ است دارید شعار می دهید؟!!!!!!!
بروید جنوب، جنگ آنجاست
.....
فقط دهان گشاد خوبی دارند!
بروید جنوب، جنگ آنجاست
.....
فقط دهان گشاد خوبی دارند!
باعث تاسف است این کسانی که در مصلی اجازه چنین شعارهایی را می دهند مردم نیستند کسانی که هدایت می کنند چه دوفعی دارید در این شرایطط بی دولت شویم … شما هم خیانت می منید و موقع شناس نیستید خدا مند اغرلض سیاسی پشت همه چیز نباشد که مردم را نامید کند مردم فقط همانها که در مصلی بودند نیستند حواستان به کارهایتان باشد
از دید اینها تا دنیا هست باید جنگید فکر نمیکنن کشور از لحاظ اقتصادی توان اینهمه جنگ رو نداره اینهمه انسان کشته میشن آمریکا بزرگترین قدرت دنیاست در نهایت زور ما بهش نمیرسه باید تموم بشه این جنگ این آقایون ارزشی رو بفرستید جنوب بجنگن دیگه منتظر چین؟!
مگه الان سازشو آشتی است؟
مگه جنگ و ویرانی نیست؟
پیشنهاد میکنم چندین اتوبوس جلوی مصلی حضور داشته باشند تا شعار دهندگان عزیز را فوراً به جزایر هرمز و خارک و بوموسی و مناطق جنگی جنوب اعزام نمایند
مگه جنگ و ویرانی نیست؟
پیشنهاد میکنم چندین اتوبوس جلوی مصلی حضور داشته باشند تا شعار دهندگان عزیز را فوراً به جزایر هرمز و خارک و بوموسی و مناطق جنگی جنوب اعزام نمایند
حق دارن
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ناشناس| |
۰۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۵