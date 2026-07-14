تصاویر دیوانه کننده نشان می‌دهد که حداقل چهار موشک بالستیک ایرانی شب گذشته پایگاه هوایی فیصل در اردن را هدف قرار دادند. در این تصاویر، نقص عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی و عدم موفقیت آن‌ها در رهگیری موشک‌های در حال نزدیک شدن، قابل مشاهده است. این پایگاه به عنوان یک مرکز حیاتی برای پرسنل نظامی آمریکا، آموزش‌های دفاعی و واحدهای پیشرفته شناسایی منطقه‌ای عمل می‌کند. تصاویر اصابت این موشک‌ها و انهدام این پایگاه محل استقرار ارتش آمریکا را می‌بینید.