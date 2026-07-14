En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 4529
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۷۳۴
کد خبر:۱۳۸۴۷۳۴
25205 بازدید
نبض خبر

تصاویر دیوانه کننده از انهدام پایگاه آمریکا توسط موشک‌های ایران

تصاویر دیوانه کننده نشان می‌دهد که حداقل چهار موشک بالستیک ایرانی شب گذشته پایگاه هوایی فیصل در اردن را هدف قرار دادند. در این تصاویر، نقص عملکرد سامانه‌های پدافند هوایی و عدم موفقیت آن‌ها در رهگیری موشک‌های در حال نزدیک شدن، قابل مشاهده است. این پایگاه به عنوان یک مرکز حیاتی برای پرسنل نظامی آمریکا، آموزش‌های دفاعی و واحدهای پیشرفته شناسایی منطقه‌ای عمل می‌کند. تصاویر اصابت این موشک‌ها و انهدام این پایگاه محل استقرار ارتش آمریکا را می‌بینید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمله موشکی ایران به پایگاه آمریکا جنگ ایران و آمریکا پایگاه آمریکا در اردن پایگاه هوایی فیصل عملیات نصر ۲ ویدیو
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
تصاویر اصابت موشک ایران به واحد موشکی ارتش آمریکا
تصاویر تازه پاسخ سریع و قاطع ایران به حمله آمریکا
اهدافی که ایران در دو روز گذشته هدف قرار داد
تصاویر حمله آمریکا به قایق‌های ماهیگیری مردم
جشن یمنی‌ها پس از حمله به عربستان را ببینید
تصاویر فرود هواپیمای ایران در فرودگاه دیگر یمن پس از حمله عربستان
تصاویر موج تازه حمله ارتش به مواضع آمریکا
پنج ویدیو از حملات موشکی امروز سپاه پاسداران به آمریکا
تصاویر تازه حملات رژیم آمریکا به ایران
تصاویر شلیک‌های تازه موشک‌های ایران به پایگاه‌های آمریکا
هشت ویدیو از اصابت و انهدام موشک‌های یمن در عربستان
تصاویر انهدام موقعیت حیاتی آمریکا در کویت
تصاویر حملات ایران به مقرهای تجزیه طلبان
شش ویدیو از حملات موشکی آمریکا از کویت به ایران
شش ویدیو از حملات وحشیانه تازه آمریکا به جنوب ایران
تصاویر پایگاه آمریکا پس از اصابت موشک‌های ایران
تصاویر پایگاه آمریکا در بحرین پس از اصابت پرتابه‌های ایران
تصاویر تجاوز شبانه آمریکا به خاک ایران
تصاویر حملات تازه آمریکا به اسکله عسلویه
تصاویر حملات تازه پهپادی ایران به پایگاه‌های آمریکا
تصاویر میزان خسارات به برج دریایی چابهار
لحظات حمله سنگین هوایی عربستان علیه هواپیمای ایران!
تصاویر ماهواره‌ای از ویرانی پایگاه آمریکا پس از حمله تازه ایران
تصاویر حمله موشکی از بحرین به ایران
لحظات بارش و اصابت موشک‌های ایران به آمریکایی‌ها در کویت و بحرین
تصاویر بمباران‌ پل آق قلا را می‌بینید
تصاویر حملات سهمگین سحرگاهی سپاه به 80 موضع آمریکا
تصاویر آمریکا از تجاوز به خاک ایران
لحظات حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در منطقه
تصاویر تازه از حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکا
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل