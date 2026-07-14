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تصاویر دیوانه کننده از انهدام پایگاه آمریکا توسط موشکهای ایران
تصاویر دیوانه کننده نشان میدهد که حداقل چهار موشک بالستیک ایرانی شب گذشته پایگاه هوایی فیصل در اردن را هدف قرار دادند. در این تصاویر، نقص عملکرد سامانههای پدافند هوایی و عدم موفقیت آنها در رهگیری موشکهای در حال نزدیک شدن، قابل مشاهده است. این پایگاه به عنوان یک مرکز حیاتی برای پرسنل نظامی آمریکا، آموزشهای دفاعی و واحدهای پیشرفته شناسایی منطقهای عمل میکند. تصاویر اصابت این موشکها و انهدام این پایگاه محل استقرار ارتش آمریکا را میبینید.
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