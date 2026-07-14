مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست

علی کمالی مهاجم سپاهان با قراردادی یک فصله و در سهمیه زیر ۲۳ سال بصورت قرضی به چادرملو اردکان پیوست.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، کمیته نقل‌وانتقالات باشگاه چادرملو اردکان در ادامه فعالیت‌های خود در فصل جدید، علی کمالی، مهاجم جوان فصل گذشته سپاهان اصفهان، را با قراردادی قرضی یک‌فصله و در سهمیه زیر ۲۳ سال به خدمت گرفت.

کمالی که سابقه حضور در رقابت‌های باشگاهی آسیا را نیز در کارنامه دارد، در فصل ۱۴۰۳-۱۴۰۴ عضویت چادرملو اردکان را تجربه کرده بود و حالا بار دیگر به این تیم بازگشته است.

او زیر نظر سعید اخباری، سرمربی چادرملو، برای موفقیت نماینده استان یزد در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا ۲ به میدان خواهد رفت.