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واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش

مدیرعامل شرکت آب و برق کیش با رد شایعات مطرح‌شده درباره احتمال آسیب‌دیدگی مولدهای برق این شرکت، تأکید کرد که مطالب منتشرشده ناشی از سوءبرداشت از مباحث یک نشست فنی و داخلی بوده و هم‌اکنون خدمات‌رسانی در حوزه آب و انرژی در جزیره کیش بدون هیچ‌گونه اختلالی و به صورت پایدار در جریان است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۳۰
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واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش

به گزارش تابناک به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش، سید علی آقازاده با اشاره به اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی اظهار کرد: مطالب مطرح‌شده صرفاً ناشی از یک برداشت نادرست از مباحث تخصصی در نشست فنی و روزانه شرکت بوده است و صحت ندارد.

وی با تشریح فرآیند برگزاری این جلسات تخصصی توضیح داد: جلسات فنی روزانه با هدف بررسی دقیق وضعیت تولید و توزیع آب و برق، ارزیابی سناریوهای مختلف کاری و پیش‌بینی شرایط احتمالی برگزار می‌شود. طرح موضوعات فنی و فرضیه‌های مختلف در این جلسات، بخشی از فرآیند معمول، مستمر و استاندارد مدیریت و پایش تأسیسات زیرساختی است و به‌هیچ‌وجه به معنای وقوع مشکل، نقص فنی یا بروز بحران در شبکه نیست.

مدیرعامل شرکت آب و برق کیش با قدردانی از حساسیت، دغدغه‌مندی و توجه ویژه کیشوندان و مسئولان نسبت به حفظ و صیانت از زیرساخت‌های حیاتی جزیره، تصریح کرد: در حال حاضر هیچ‌گونه نگرانی خاصی در خصوص پایداری خدمات وجود ندارد و روند تأمین آب و برق جزیره کیش به‌صورت کاملاً پایدار، مطمئن و بدون هرگونه قطعی در حال انجام است.

آقازاده همچنین با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان مردم در این شرکت خاطرنشان کرد: کارکنان و متخصصان شرکت آب و برق کیش به صورت ۲۴ ساعته در حال پایش، نگهداری و اورهال تأسیسات هستند تا خدمات با بالاترین سطح کیفیت و اطمینان به ساکنان و گردشگران عزیز جزیره ارائه شود.

وی در پایان از شهروندان و رسانه‌ها خواست تا اخبار مربوط به زیرساخت‌های حیاتی جزیره را تنها از مراجع و منابع رسمی دنبال کنند و اطمینان داشته باشند که در صورت بروز هرگونه رویداد مهم، اطلاع‌رسانی به صورت کاملاً شفاف، دقیق و به‌موقع انجام خواهد شد.

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