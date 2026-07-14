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حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از اهواز و بندرعباس

نقاطی در اطراف شهر اهواز مورد تهاجم دشمن آمریکایی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۸
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2902 بازدید
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۳

حمله دشمن آمریکایی به نقاطی از اهواز و بندرعباس

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان شامگاه ۲۳ تیرماه به رسانه‌ها، اعلام کرد: دقایقی پیش سه نقطه در اطراف شهرستان اهواز مورد تهاجم و اصابت پرتابه‌های دشمن آمریکایی قرار گرفت. 

ولی‌الله حیاتی بیان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.

اصابت پرتابه‌های آمریکایی به حوالی بندرعباس

استانداری هرمزگان اصابت پرتابه‌های دشمن به نقطه‌ای در حوالی شهر بندرعباس را تأیید کرد.

شامگاه امروز نقطه‌ای در حوالی شهر بندرعباس هدف اصابت پرتابه‌های منتسب به آمریکا قرار گرفت.

اصابت این پرتاب‌ها در پیگیری‌های انجام شده توسط استانداری هرمزگان تأیید شده است.

بر اساس اطلاعات اولیه، ارزیابی‌های میدانی و بررسی ابعاد این حادثه از سوی دستگاه‌های مسئول آغاز شده است.

گزارش تکمیلی و جزئیات بیشتر این حادثه پس از پایان ارزیابی‌های اولیه و جمع‌بندی اطلاعات از سوی مراجع ذی‌ربط اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۶
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
2
0
پاسخ
اینا از جنوب و جزیره و اسکله و بندرها شروع کردند حالا دارند میرسند به مناطق بالاتر حتما برنامه ورود زمینی دارند آن هم توسط کشورهای منطقه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
3
پاسخ
کدام واژه پرتابه را اختراع کرده، بنویسید موشک بمب، ... پرتابه ! یعنی میخواد بگید اسباب بازی بوده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
0
2
پاسخ
کل پایگاه های آمریکا رو یکدست نابود کنید تا فرصت ساخت اون ها رو نداشته باشد
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