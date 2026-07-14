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موج سوم عملیات نصر ۲ سپاه اجرا شد

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رزمندگان غیور نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات نصر ۲، طی یک عملیات همزمان موشکی و پهپادی چندین سوله نگهداری تسلیحات و قطعات شناورها و هواگردهای دشمن در بحرین را منهدم کردند و همچنین با حمله به رمپ استقرار پهپادهای MQ9 دشمن در کویت تعدادی پهپاد را منهدم و یا به آنها خسارت وارد کردند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۴
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موج سوم عملیات نصر ۲ سپاه اجرا شد

به گزارش تابناک به نقل از سپاه نیوز، متن اطلاعیه شماره ۱۰ عملیات نصر ۲ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله قاصم الجبارین

الَّذِینَ آمَنُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِینَ کَفَرُوا یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِیَاءَ الشَّیْطَانِ ۖ إِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا

ملت شجاع و بصیر ایران اسلامی؛

رزمندگان غیور نیروی دریایی و هوافضای سپاه در موج سوم عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا زین العابدین علیه السلام و تقدیم به ملت مبعوث شده، طی یک عملیات همزمان موشکی و پهبادی در ساعاتی قبل چندین سوله نگهداری تسلیحات و قطعات شناورها و هواگردهای دشمن در پایگاه شیخ عیسی بحرین را منهدم کردند و همچنین با حمله به رمپ استقرار پهپادهای MQ9 دشمن در پایگاه علی السالم کویت تعدادی پهپاد را منهدم و یا به آنها خسارت وارد کردند.

این حملات در پاسخ تجاوزات بعد از ظهر امروز ارتش کودک‌کش آمریکا در حمله به تعدادی از ایستگاه‌های ساحلی نیروهای مسلح ما بود.

مقابله به مثل و تنبیه متجاوز تا وقتی جنایت آمریکا ادامه دارد استمرار خواهد یافت و در صورت تکرار این تعرضات با پاسخ‌های غافلگیر کننده مواجه خواهند شد.

تا زمانی که شرارت های آمریکا در منطقه وجود دارد یک قطره نفت و گاز از منطقه صادر نخواهد شد و این تجاوزها جز تأخیر در بازگشایی تنگه هرمز نتیجه‌ای نخواهد داشت.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم

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