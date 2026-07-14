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وقوع آتش‌سوزی مرگبار در پایتخت بلژیک

در پی آتش‌سوزی ساختمانی در بروکسل، پایتخت بلژیک، چندین نفر جان خود را از دست داده‌اند.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۲۲
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وقوع آتش‌سوزی مرگبار در پایتخت بلژیک

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم از روزنامه تاگس شاو، در پی آتش‌سوزی ساختمانی در بروکسل، پایتخت بلژیک، چندین نفر جان خود را از دست داده‌اند و حداقل یک نفر همچنان مفقود است.

دفتر دادستانی عمومی بلژیک به خبرگزاری آلمان تأیید کرد که پنج جسد در آسانسور این ساختمان که در حال بازسازی بود، کشف شد.

یک نفر هم همچنان مفقود است. امدادگران هنوز نتوانسته‌اند آسانسور دوم را باز کنند. هویت قربانیان هنوز مشخص نیست. گمان می‌رود تقریباً ۲۵۰ کارگر در زمان آتش‌سوزی در ساختمان حضور داشته‌اند.

نیرو‌های امدادی همچنان به تلاش‌های خود برای دسترسی به آسانسور دوم ساختمان ادامه می‌دهند. دفتر دادستانی عمومی اعلام کرد که نمی‌توان احتمال وجود اجساد بیشتر در داخل ساختمان را رد کرد. علت آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. سازمان ایمنی و بهداشت شغلی بروکسل تحقیقات خود را آغاز کرده است.

به گفته سخنگوی آتش نشانی، نیرو‌های امدادی ابتدا به آتش سوزی کوچکی در طبقه دوم ساختمان واکنش نشان دادند. اگرچه این آتش سوزی به سرعت خاموش شد، اما شعله‌های آتش متعاقباً از طریق کانال‌های هوای ساختمان گسترش یافت.

اجساد تازه پس از خاموش شدن آتش کشف شد. دو نفر دیگر در این آتش‌سوزی مجروح و برای درمان به بیمارستان منتقل شدند. یکی از آتش‌نشانان هم در حین عملیات اطفاء حریق دچار گرمازدگی شد.

فیلیپ کلوز، شهردار بروکسل، در محل حادثه صحبت و این حادثه را یک فاجعه عمیقاً تأثرانگیز توصیف کرد. او با حمایت از همه آسیب‌دیدگان، از امدادگران به خاطر تلاش‌هایشان تشکر کرد.

برنارد کوئینتین، وزیر کشور بلژیک، در مصاحبه با سرویس خبری آنلاین X، تأثر خود را از این حادثه ابراز کرد و به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفت.

ساختمان اکسی، واقع در یک منطقه پر رفت و آمد در قلب بروکسل، در حال حاضر در حال بازسازی است. این ساختمان که قبلاً به عنوان مقر اداری پایتخت بلژیک استفاده می‌شد، قرار بود به یک ساختمان چند منظوره با دفاتر، رستوران‌ها، اتاق‌های هتل و آپارتمان‌ها تبدیل شود.

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