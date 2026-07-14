معاون وزیر امور خارجه گفت: واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات خود و اسرائیل، دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی را به تحریم و... تهدید می‌کند ولی نمی‌توان عدالت را با ارعاب خفه کرد.

به گزارش تابناک، کاظم غریب‌آبادی ‌معاون حقوق و بین‌الملل وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات و نظامیان رژیم آمریکا و اسرائیل، دولت‌های عضو دیوان کیفری بین‌المللی را به تحریم، لغو روادید و فشار سیاسی تهدید می‌کند تا همکاری با دیوان را متوقف کنند.

‌وی افزود: باج‌گیری و ارعاب آشکار برای خفه‌کردن عدالت، پیش از رسیدن آن به متهمان آمریکایی-صهیونی.