واکنش غریبآبادی به تهدید آمریکا علیه دیوان کیفری
معاون وزیر امور خارجه گفت: واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات خود و اسرائیل، دولتهای عضو دیوان کیفری بینالمللی را به تحریم و... تهدید میکند ولی نمیتوان عدالت را با ارعاب خفه کرد.
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به گزارش تابناک، کاظم غریبآبادی معاون حقوق و بینالملل وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی نوشت: واشنگتن برای حصارکشی دور مقامات و نظامیان رژیم آمریکا و اسرائیل، دولتهای عضو دیوان کیفری بینالمللی را به تحریم، لغو روادید و فشار سیاسی تهدید میکند تا همکاری با دیوان را متوقف کنند.
وی افزود: باجگیری و ارعاب آشکار برای خفهکردن عدالت، پیش از رسیدن آن به متهمان آمریکایی-صهیونی.
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