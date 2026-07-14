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تعداد بازدید : 1820
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کد خبر:۱۳۸۴۷۱۸
کد خبر:۱۳۸۴۷۱۸
11290 بازدید
نظرات: ۱۰
نبض خبر

اعتراض شدید پزشکیان به اقدام صداوسیما: این حرف اسرائیل است!

مسعود پزشکیان در سخنانی هشدار داد: «وقتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گویند نظامی‌ها یک طرف و دولت یک طرف دیگر، معنای آن شکاف است؛ این حرف اسرائیل است.... حق ندارند در صداوسیما بین دولت و نیروهای مسلح القاء شکاف کنند...» رئیس جمهور تاکید کرد: «...من نه‌تنها خودم را از نیروی نظامی جدا نمی‌دانم بلکه باعث عزت و سربلندی خودم می‌دانم و با قدرت ازش دفاع می‌کنم... من حاضرم بروم و در همان خط مقدم بجنگم و از شهادت نه‌تنها نمی‌ترسم بلکه برای خودم فوز می‌دانم.» سخنان کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.
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برچسب‌ها:
نبض خبر مسعود پزشکیان صداوسیما ویدیو وحید جلیلی سپاه پاسداران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۸
در انتظار بررسی: ۱۳
انتشار یافته: ۱۰
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
14
11
پاسخ
فعععععکر نکنم...
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
17
25
پاسخ
خدا حفطت کنه مرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
13
5
پاسخ
خخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
4
21
پاسخ
صدا و سیما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
شاغلام
|
Singapore
|
۲۳:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
12
31
پاسخ
این صدا و سیما باید درش گِل گرفته بشه..
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
19
12
پاسخ
تو جانی آقای پزشکیان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
16
14
پاسخ
آخر رئیس جمهور محترم وقتی آنجور راجع به بیست میلیون بشکه اهدایی به موشکی ایران می گویی منی که طرفدارترین بودم نیز همین برداشت را داشتم که دو سوی میدانید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
5
4
پاسخ
حرص نخور جانم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
14
13
پاسخ
آقای پزشکیان. لطفا چشمانت را باز کن اطرافیانت را ببین. به آنها بگو در زمین دشمن بازی نکنند.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
12
29
پاسخ
آقای پزشکیان مردم پشت شما هستند. به سر و صدای چهار تا تندرو توجه نکنید.
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