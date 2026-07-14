اعتراض شدید پزشکیان به اقدام صداوسیما: این حرف اسرائیل است!

مسعود پزشکیان در سخنانی هشدار داد: «وقتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی می‌گویند نظامی‌ها یک طرف و دولت یک طرف دیگر، معنای آن شکاف است؛ این حرف اسرائیل است.... حق ندارند در صداوسیما بین دولت و نیروهای مسلح القاء شکاف کنند...» رئیس جمهور تاکید کرد: «...من نه‌تنها خودم را از نیروی نظامی جدا نمی‌دانم بلکه باعث عزت و سربلندی خودم می‌دانم و با قدرت ازش دفاع می‌کنم... من حاضرم بروم و در همان خط مقدم بجنگم و از شهادت نه‌تنها نمی‌ترسم بلکه برای خودم فوز می‌دانم.» سخنان کامل پزشکیان را می‌بینید و می‌شنوید.