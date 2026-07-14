نبض خبر
اعتراض شدید پزشکیان به اقدام صداوسیما: این حرف اسرائیل است!
مسعود پزشکیان در سخنانی هشدار داد: «وقتی در صداوسیمای جمهوری اسلامی میگویند نظامیها یک طرف و دولت یک طرف دیگر، معنای آن شکاف است؛ این حرف اسرائیل است.... حق ندارند در صداوسیما بین دولت و نیروهای مسلح القاء شکاف کنند...» رئیس جمهور تاکید کرد: «...من نهتنها خودم را از نیروی نظامی جدا نمیدانم بلکه باعث عزت و سربلندی خودم میدانم و با قدرت ازش دفاع میکنم... من حاضرم بروم و در همان خط مقدم بجنگم و از شهادت نهتنها نمیترسم بلکه برای خودم فوز میدانم.» سخنان کامل پزشکیان را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
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برچسبها:نبض خبر مسعود پزشکیان صداوسیما ویدیو وحید جلیلی سپاه پاسداران
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صدا و سیما!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
آخر رئیس جمهور محترم وقتی آنجور راجع به بیست میلیون بشکه اهدایی به موشکی ایران می گویی منی که طرفدارترین بودم نیز همین برداشت را داشتم که دو سوی میدانید
آقای پزشکیان. لطفا چشمانت را باز کن اطرافیانت را ببین. به آنها بگو در زمین دشمن بازی نکنند.