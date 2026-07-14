دو تیم فرانسه و اسپانیا در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف هم رفتند که لاروخا به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

اولین فینالیست جام جهانی ۲۰۲۶ از تقابل دو تیم فرانسه و اسپانیا مشخص شد و شاگردان دلافوئنته در دیدار نهایی، منتظر برنده دیدار انگلستان و آرژانتین خواهند بود.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های فرانسه و اسپانیا در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۲:۳۰ سه‌شنبه به وقت تهران (ساعت ۱۴ به وقت محلی) در ورزشگاه ای‌تی اند تی شهر آرلینگتون تگزاس آغاز شد و با نتیجه ۲ بر صفر به سود اسپانیا خاتمه یافت.

میکل اویارزابال (دقیقه ۲۲ - پنالتی) و پدرو پورو (دقیقه ۵۸) برای اسپانیا گلزنی کردند.

ترکیب فرانسه:

مایک مانیان، ژول کونده، دایو اوپامکانو، ویلیام سالیبا (مکسانس گای لکروا - دقیقه ۳۰)، لوکاس دینیه (تئو هرناندز - دقیقه ۷۳)، اورلین شوامنی، آدرین رابیو (مانو کونو - دقیقه ۴۶)، عثمان دمبله، مایکل اولیسه (رایان شرکی - دقیقه ۷۳)، بردلی بارکولا (دزیره دوئه - دقیقه ۵۷) و کیلیان امباپه.

سرمربی: دیدیه دشان

ترکیب اسپانیا:

اونای سیمون، پدرو پورو (مارکوس یورنته - دقیقه ۸۴)، پائو کوبارسی، ایمریک لاپورته، مارک کوکوریا، رودری، فابیان رویس (پدری - دقیقه ۷۷)، لامین یامال، دنی اولمو (میکل مرینو - دقیقه ۷۷)، الکس بائنا (نیکو ویلیامز - دقیقه ۸۴) و میکل اویارزابال (فران تورس - دقیقه ۷۴).

سرمربی: دلافوئنته

دقیقه ۱۱: اولین موقعیت جدی بازی با یک موقعیت عالی برای اسپانیا به دست آمد؛ اما الکس بائنا ضربه ایستگاهی اسپانیا را مستقیم به دیوار دفاعی فرانسه کوبید. در ادامه لامین یامال توپ برگشتی را روی دروازه فرستاد، اما دایو اوپامکانو در نبرد هوایی اجازه نداد لاپورته از این فرصت استفاده کند.

دقیقه ۱۶: فرانسه با یک ضدحمله خطرناک تا آستانه گل پیش رفت. کیلیان امباپه در فضای پشت دفاع صاحب توپ شد، اما بازگشت به‌موقع پائو کوبارسی و ایمریک لاپورته، مهاجم فرانسه را از رسیدن به موقعیت تک‌به‌تک بازداشت.

دقیقه ۲۰: ارسال بلند مارک کوکوریا در محوطه جریمه به لوکاس دینیه رسید. مدافع چپ فرانسه پس از کنترل توپ با سینه، هنگام دفع توپ با پای خود به صورت لامین یامال ضربه زد و داور بدون تردید نقطه پنالتی را نشان داد.

(گل اول اسپانیا) دقیقه ۲۲: میکل اویارزابال از روی نقطه پنالتی دروازه فرانسه را باز کرد. مهاجم لاروخا با ضربه‌ای محکم به گوشه بالای سمت راست دروازه، مایک مانیان را که جهت ضربه را درست تشخیص داده بود، مغلوب کرد.

تعداد بازدید : 606 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2362321"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1384717/2362321?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۲۸: اسپانیا تا آستانه یک اشتباه پرهزینه پیش رفت. رودری در میانه میدان توپ را به کیلیان امباپه واگذار کرد، اما مدافعان لاروخا با بازگشت سریع، پاس شوامنی به دینیه را قطع کردند و خطر را از بین بردند.

دقیقه ۳۳: الکس بائنا با از دست دادن توپ در میانه میدان، فرصت ضدحمله را در اختیار فرانسه قرار داد، اما اسپانیا خیلی زود مالکیت را پس گرفت.

دقیقه ۳۵: بائنا در موقعیت تک‌به‌تک قرار گرفت و حتی ضربه‌اش را به سمت دروازه زد، اما کمک‌داور پیش از آن پرچم آفساید را بالا برد و این فرصت برای اسپانیا بی‌نتیجه ماند.

دقیقه ۳۶: بردلی بارکولا پس از یک حرکت انفرادی و عبور از پدرو پورو، با استفاده از فضای ایجادشده توسط لوکاس دینیه به داخل محوطه نفوذ کرد، اما ضربه نهایی او با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

دقیقه ۳۸: بهترین فرصت اسپانیا برای دو برابر کردن اختلاف از دست رفت. اشتباه مایک مانیان در ارسال توپ، توپ را به بائنا رساند و در ادامه دنی اولمو با یک پاس پشت پا، لامین یامال را در محوطه جریمه صاحب توپ کرد. یامال نیز توپ را مقابل فابیان رویز گذاشت، اما واکنش سریع اوپامکانو با تکلی نجات‌بخش در آخرین لحظه مانع گل دوم اسپانیا شد و اشتباه دروازه‌بان فرانسه را جبران کرد.

دقیقه ۴۰: فرانسه تصور می‌کرد با یک حمله سریع به موقعیت مناسبی رسیده، اما پرچم کمک‌داور مانع ادامه کار شد. کیلیان امباپه در آغاز حرکت در موقعیت آفساید قرار داشت و حمله آبی‌ها پیش از رسیدن توپ به آدرین رابیو متوقف شد.

دقیقه ۴۲: فرانسه بهترین فرصت خود پس از گل اسپانیا را خلق کرد. رابیو با یک پاس عمقی، امباپه را در موقعیت مناسبی قرار داد و مهاجم فرانسه از مدافعان اسپانیا عبور کرد، اما اونای سیمون با خروجی به‌موقع از دروازه، پیش از رسیدن امباپه به توپ، خطر را دفع کرد و مانع خلق موقعیت جدی شد.

دقیقه ۲+۴۵: اسپانیا در دقایق پایانی بیشتر به حفظ توپ و کنترل بازی روی آورد و با عقب کشیدن خطوط، تلاش کرد برتری خود را تا پایان نیمه حفظ کند. با این حال، ارسال خطرناک ژول کونده از سمت راست تنها با اختلافی اندک از مقابل امباپه در محوطه شش‌قدم عبور کرد و فرانسه فرصت طلایی برای رسیدن به گل تساوی را از دست داد.

دقیقه ۴۷: فرانسه نخستین حمله نیمه دوم را طراحی کرد. مایکل اولیسه با یک پاس عمقی تلاش کرد کیلیان امباپه را پشت مدافعان اسپانیا صاحب موقعیت کند، اما آیمریک لاپورت با جاگیری مناسب بار دیگر این حمله را خنثی کرد و اجازه نداد کاپیتان فرانسه به دروازه اونای سیمون نزدیک شود.

دقیقه ۵۲: میکل اویارزابال از سمت چپ محوطه جریمه برای خود فضای شوت‌زنی ایجاد کرد، اما ضربه او دقت لازم را نداشت و تهدیدی جدی برای دروازه مانیان محسوب نشد.

دقیقه ۵۶: بردلی بارکولا با نفوذ به محوطه جریمه تلاش کرد از پدرو پورو عبور کند، اما کنترل نامناسب توپ باعث شد اونای سیمون با خروجی به‌موقع توپ را در اختیار بگیرد.

(گل دوم اسپانیا) دقیقه ۵۸: اسپانیا اختلاف را دو برابر کرد. ضدحمله لاروخا در ابتدا با پاس نه‌چندان دقیق دنی اولمو برای اویارزابال از دست رفت، اما حمله ادامه پیدا کرد. اولمو این بار با یک پاس حساب‌شده، پدرو پورو را در موقعیت گلزنی قرار داد و مدافع راست اسپانیا پس از یک حرکت ترکیبی، با ضربه‌ای دقیق مایک مانیان را مغلوب کرد تا نتیجه ۲ بر صفر شود.

تعداد بازدید : 198 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2362444"><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1384717/2362444?width=700&height=400"></script></div>

دقیقه ۶۱: لامین یامال برای سومین بار دروازه فرانسه را باز کرد و با یک حرکت انفرادی زیبا توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد، اما شادی اسپانیایی‌ها خیلی زود با پرچم کمک‌داور متوقف شد؛ ستاره جوان لاروخا لحظه‌ای زودتر حرکت خود را آغاز کرده بود و گل به دلیل آفساید مردود اعلام شد.

دقیقه ۷۷: ارسال عثمان دمبله از روی ضربه آزاد راه به جایی نبرد؛ رودی هنگام دفع توپ در محوطه جریمه مورد خطا قرار گرفت تا حمله فرانسه پیش از شکل‌گیری موقعیت خطرناک متوقف شود.

دقیقه ۷۹: اسپانیا تا آستانه گل سوم پیش رفت. الکس بائنا با ارسالی دقیق، فران تورس را در موقعیت ضربه سر قرار داد، اما ضربه مهاجم اسپانیا با اختلافی اندک از کنار تیرک دروازه فرانسه به بیرون رفت.

دقیقه ۸۱: اشتباه عجیب اونای سیمون نزدیک بود فرانسه را به بازی برگرداند. دروازه‌بان اسپانیا با خروجی ناموفق و ضربه سر ناقص، توپ را مقابل دزیره دوئه قرار داد، اما خودش به‌سرعت جبران کرد و با واکنشی به‌موقع مانع گلزنی مهاجم فرانسه شد.

دقیقه ۸۶: کیلیان امباپه به دلیل خطای روی اونای سیمون با کارت زرد جریمه شد؛ خطایی که نشانه‌ای از عصبانیت و استیصال ستاره و کاپیتان فرانسه در دقایق پایانی بود.

دقیقه ۸۸: فرانسه در نزدیکی محوطه جریمه اسپانیا صاحب یک ضربه آزاد خطرناک شد؛ لامین یامال با خطا روی دزیره دوئه او را متوقف کرد. امباپه ضربه آزاد را مستقیماً به سمت دروازه نواخت، اما توپ با اختلاف از بالای دروازه اسپانیا به بیرون رفت.

دقیقه ۸۹: در سمت مقابل، یامال پس از برخورد با تئو هرناندز در محوطه جریمه خواستار اعلام پنالتی شد، اما داور اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد.

دقیقه ۷+۹۰: عثمان دمبله از سمت راست وارد محوطه جریمه اسپانیا شد و با یک شوت قصد باز کردن دروازه لاروخا را داشت، اما بازهم اونای سیمون او را ناکام گذاشت. در ادامه هم امباپه روی توپ برگشتی شانس خود را امتحان کرد، اما راه به جایی نبرد.

به گزارش تابناک، با این نتیجه اسپانیا برای دومین بار در تاریخ به فینال جام جهانی راه یافت و به مصاف برنده دیدار انگلستان و آرژانتین خواهد رفت.