شامگاه سه شنبه نقطه‌ای در جزیره قشم هدف اصابت پرتابه قرار گرفت و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌گونه مصدوم یا خسارتی به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری گزارش نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، طبق اعلام منابع محلی و تایید منابع رسمی دقایقی پیش نقطه‌ای در جزیره قشم هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده تاکنون و اعلام استانداری هرمزگان در این حادثه هیچ‌گونه مصدومی گزارش نشده و خسارتی نیز به زیرساخت‌های مسکونی و تجاری جزیره قشم وارد نشده است.

اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حادثه پس از پایان ارزیابی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.