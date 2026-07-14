اصابت یک پرتابه به نقطهای در جزیره قشم
شامگاه سه شنبه نقطهای در جزیره قشم هدف اصابت پرتابه قرار گرفت و بررسیهای اولیه نشان میدهد تاکنون هیچگونه مصدوم یا خسارتی به زیرساختهای مسکونی و تجاری گزارش نشده است.
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به گزارش تابناک به نقل از مهر، طبق اعلام منابع محلی و تایید منابع رسمی دقایقی پیش نقطهای در جزیره قشم هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
بر اساس بررسیهای انجامشده تاکنون و اعلام استانداری هرمزگان در این حادثه هیچگونه مصدومی گزارش نشده و خسارتی نیز به زیرساختهای مسکونی و تجاری جزیره قشم وارد نشده است.
اطلاعات تکمیلی درباره ابعاد این حادثه پس از پایان ارزیابیهای کارشناسی اعلام خواهد شد.
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