پزشکیان: حفظ وحدت، مهمترین سرمایه کشور در مواجهه با تهدیدهاست
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه شورایعالی انقلابفرهنگی عصر امروز (سهشنبه) به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد و اعضای شورا ضمن بررسی دستور کارهای جلسه، پیشنهاد انتقال دائمی شورای توسعه فرهنگ قرآنی به سازمان تبلیغات اسلامی را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
رئیسجمهور در این جلسه، با تأکید بر ضرورت ارتقای اثربخشی فعالیتهای قرآنی کشور، «ترویج فهم معارف قرآن کریم» و «عمل به آموزههای قرآنی» را دو پیوست راهبردی و اجتنابناپذیر مأموریتهای شورای توسعه فرهنگ قرآنی در دوره جدید برشمرد و اظهار داشت: مهمترین چالش امروز ما فاصله میان قرائت قرآن و عمل به دستورات آن است؛ اگر آموزههای قرآن در عرصههای فردی، اجتماعی و مدیریتی مبنای عمل قرار میگرفت، امروز با بسیاری از مسائل و چالشهای کنونی جامعه مواجه نبودیم.
پزشکیان با بیان اینکه قرآن صرفاً کتاب تلاوت نیست، بلکه برنامه جامع هدایت و اداره زندگی انسان است، افزود: آیات قرآن در حوزههایی همچون عدالت، مسئولیتپذیری اجتماعی، رسیدگی به محرومان، رعایت حقوق مردم، وحدت و اخلاق اجتماعی، احکام و شاخصهای روشنی را پیش روی جامعه قرار داده است و بیتوجهی به این آموزهها، زمینهساز بروز آسیبهای اجتماعی و مدیریتی خواهد بود.
رئیسجمهور با تأکید بر اینکه اختلافات و شکافهای اجتماعی، بیش از هر چیز ناشی از فاصله گرفتن از معیارهای قرآنی است، تصریح کرد: تلاوت قرآن ارزشمند است، اما تحقق اهداف این کتاب الهی در گرو فهم صحیح معارف آن و التزام عملی به دستوراتش است. از این رو، لازم است در کنار فعالیتهای ارزشمند انجامشده، ترویج فرهنگ تدبر در قرآن و تبدیل آموزههای قرآنی به الگوی حکمرانی، مدیریت و رفتار اجتماعی، با جدیت بیشتری دنبال شود.
پزشکیان همچنین وحدت را از بنیادیترین آموزههای قرآن کریم دانست و گفت: قرآن کریم جامعه اسلامی را به انسجام، همدلی و حرکت در مسیر واحد فراخوانده است. بسیاری از اختلافات زمانی شکل میگیرد که سلایق، گرایشها و منافع فردی بر مصالح عمومی غلبه پیدا میکند، در حالی که صراط مستقیم، مسیر وحدت، همگرایی و تقدم منافع ملی بر منافع شخصی و گروهی است.
رئیسجمهور تأکید کرد: حفظ وحدت و انسجام ملی، مهمترین سرمایه کشور در مواجهه با تهدیدها و چالشهاست و هرگونه رفتار یا سخنی که به تضعیف این سرمایه اجتماعی منجر شود، برخلاف مصالح عمومی خواهد بود.
در بخش دیگری از این جلسه، دکتر پزشکیان گزارشی از روند اداره امور کشور در شرایط جنگی، اقدامات دولت برای تداوم ارائه خدمات عمومی، برنامهریزی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از جنگ بر بخشهای مختلف، حمایت از معیشت مردم، روند اجرای تصمیمات مرتبط با توافق پایان درگیریها و نیز چشمانداز و چالشهای پیشروی کشور ارائه کرد.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه سیاستها و تصمیمات کلان کشور در چارچوب رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری دنبال میشود، اظهار داشت: وظیفه دولت، حفظ پایداری خدمات عمومی، پشتیبانی از نیروهای مسلح و صیانت از آرامش و زندگی مردم است و تمامی اقدامات دولت در این چارچوب دنبال میشود.
پزشکیان صبر، خویشتنداری و غلبه بر انگیزههای فردی را از مهمترین الزامات مسئولیتپذیری در شرایط کنونی برشمرد و تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، همه مسئولان، نخبگان و جریانهای سیاسی باید با پرهیز از تفرقه، تخریب و اتهامزنی، در مسیر تقویت وحدت ملی، حفظ سرمایه اجتماعی و تأمین منافع عالی کشور گام بردارند.