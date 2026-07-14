حمله روسیه به کشتی های بندر اودسا در اوکراین
وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: ۳ کشتی باری و ۵ مخزن سوخت متعلق به نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۱۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امرو سه شنبه با صدور بیانیه ای از حمله به بنادر اوکراین و کشتی های مرتبط با نیروهای مسلح این کشور خبر داد.
در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است که حملات روسیه به بنادر اوکراین و کشتی های مرتبط با نیروهای مسلح کی یف ادامه یافت.
وزارت دفاع روسیه در این بیانیه افزود: امروز ۳ کشتی باری دیگر در بندر اودسا مورد هدف قرار گرفت. در بندر یوژنی اوکراین، تأسیسات زیرساختی بندر و ۵ مخزن ذخیره سوخت مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین، با استفاده از تسلیحات با دقت بالا مورد هدف قرار گرفتند.
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