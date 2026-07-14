توضیح درباره صدای انفجار در اندیمشک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی پیش اخباری مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده دود در حاشیه شهرستان اندیمشک در فضای مجازی منتشر شد که موجب نگرانی برخی شهروندان شد.

در همین رابطه یک منبع آگاه اظهار کرد: این صدا و دود مشاهده شده، ناشی از انفجارهای کنترل‌شده در منطقه بوده است و جای هیچ‌گونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.

بر همین اساس، هیچ نقطه‌ای از شهرستان اندیمشک مورد تهاجم قرار نگرفته است و وضعیت در این منطقه به صورت عادی دنبال می‌شود.