توضیح درباره صدای انفجار در اندیمشک
یک منبع آگاه گفت: صدای انفجار و دود مشاهده شده در حاشیه شهر ناشی از عملیات کنترلشده است.
کد خبر: ۱۳۸۴۷۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، دقایقی پیش اخباری مبنی بر شنیده شدن صدای انفجار و مشاهده دود در حاشیه شهرستان اندیمشک در فضای مجازی منتشر شد که موجب نگرانی برخی شهروندان شد.
در همین رابطه یک منبع آگاه اظهار کرد: این صدا و دود مشاهده شده، ناشی از انفجارهای کنترلشده در منطقه بوده است و جای هیچگونه نگرانی برای مردم وجود ندارد.
بر همین اساس، هیچ نقطهای از شهرستان اندیمشک مورد تهاجم قرار نگرفته است و وضعیت در این منطقه به صورت عادی دنبال میشود.
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