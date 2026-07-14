En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 252
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۸۴۷۰۲
کد خبر:۱۳۸۴۷۰۲
924 بازدید
نبض خبر

وحشت مقامات اسرائیل از دستور رهبر انقلاب را ببینید

یونی بن مناخیم، محقق ارشد مرکز امور خارجه و امنیت رژیم صهیونیستی گفت: «این بیانیه‌ای که از سوی آیت‌ الله مجتبی خامنه‌ای منتشر شده را باید با نهایت جدیت به آن نگاه کرد؛ این مسأله نشان‌دهنده سطح بالای انگیزه آن‌هاست؛ ایرانی‌ها در آینده‌ای نزدیک اقدام خواهند کرد!...» راشل برگر شِکتر، کارشناس حقوقی کانال 14 اسرائیل نیز گفت: «این موضوع که ترامپ اعلام کرده اگر برای او اتفاقی بیفتد، یک «وصیت نظامی» از خود به جا گذاشته، بلوف است؛ چنین چیزی اصلا در نظام حکومتی آمریکا جایی ندارد؛ یعنی او نمی‌تواند یک دستور نظامی از پیش تعیین‌شده باقی بگذارد؛ ایرانی‌ها این بلوف را فهمیده‌اند و به همین دلیل جسورتر شده‌اند!»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر ترور ترامپ ویدیو ترور نتانیاهو انتقام یونی بن مناخیم آیت الله سید مجتبی خامنه ای
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
آیت‌الله سیدمصطفی خامنه‌ای: صبر منافاتی با انتقام ندارد
‏آمادگی مجری صداوسیما برای تر‌و‌ر ترامپ!
توصیف حاج محمود کریمی از آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای
سرعت تصمیم گیری بیت رهبری آیت الله مجتبی خامنه‌ای
انتخاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای یعنی سیاست‌های کلی نظام...
ترامپ: اگر به جشن عروسی پسرم بروم کشته می‌شوم!
لحظات آغاز تیراندازی به سمت ترامپ در هتل هیلتون
خاطره جالب همسایه آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای
سنگ‌باران بنر ترامپ و بنر کشتن ترامپ
اعلام جایزه سنگین ترور ترامپ و نتانیاهو؛ بشتابید!
هدف قرار دادن یک نفر توسط محافظان ترامپ
جزئیات تلاش ناموفق برای ترور ترامپ + زیرنویس
وعده ترور ترامپ و نتانیاهو توسط دستیار رهبر انقلاب
اعلام جایزه 100 میلیون دلاری کشتن ترامپ در تشییع رهبر شهید
توصیف ژنرال فرانسوی از برنامه ریزی ترور ترامپ توسط ایران
سخنان علم الهدی که مورد پوشش رسانه‌های اسرائیل قرار گرفت
هرکس عوامل ترور رهبری را بکشد به بهشت می‌رود
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تابناک ورزشی نسخه موبایل