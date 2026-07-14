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وحشت مقامات اسرائیل از دستور رهبر انقلاب را ببینید
یونی بن مناخیم، محقق ارشد مرکز امور خارجه و امنیت رژیم صهیونیستی گفت: «این بیانیهای که از سوی آیت الله مجتبی خامنهای منتشر شده را باید با نهایت جدیت به آن نگاه کرد؛ این مسأله نشاندهنده سطح بالای انگیزه آنهاست؛ ایرانیها در آیندهای نزدیک اقدام خواهند کرد!...» راشل برگر شِکتر، کارشناس حقوقی کانال 14 اسرائیل نیز گفت: «این موضوع که ترامپ اعلام کرده اگر برای او اتفاقی بیفتد، یک «وصیت نظامی» از خود به جا گذاشته، بلوف است؛ چنین چیزی اصلا در نظام حکومتی آمریکا جایی ندارد؛ یعنی او نمیتواند یک دستور نظامی از پیش تعیینشده باقی بگذارد؛ ایرانیها این بلوف را فهمیدهاند و به همین دلیل جسورتر شدهاند!»
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