فهرست کامل مصادیق جاسوسی و همکاری با رسانههای معاند
به گزارش تابناک، وزارت اطلاعات طی نامهای به دادستان کل کشور درخصوص جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی اعلام کرد:
۱. به موجب ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی): «هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی كه برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذكور به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم ها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می باشد.»
در همین راستا با توجه به تکلیف قانونی در تبصره ماده (۴) قانون مزبور در تعیین و اعلام عمومی مصادیق شبکه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازی معاند، بدین وسیله، مصادیق مذکور اعلام می شود.
۲. در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودک کش صهیونی، گروه های تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و به طور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدنظر قرار گرفته است.
۳. آدرس های ارائه شده صرفاً به منظور شناسایی اولیه مصادیق بوده و وجود یا ایجاد مصادیق اعلامی در سایر بسترها و نیز تداوم فعالیت این مصادیق با تغییر در آدرس های مجازی، همچنان مشمول مصادیق معاند موضوع ماده (۴) قانون است.
۴. بنا بر حکم صدر ماده (۴) قانون، هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی شود و نیز ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه بر خلاف امنیت ملی، فارغ از ماهیت بسترهای اعلامی(معاند یا غیرمعاند) قابلیت پیگرد قانونی دارد.
۵. حسب تبصره ماده (۴) قانون، فهرست مصادیق اعلامی، بازبینی و بروزرسانی شده و مراتب از طرق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.
فهرست شبکه های معاند
|
ردیف
|
مصداق
|
۱
|
شبکه ۱۲ اسرائیل
|
۲
|
شبکه ۱۳ اسرائیل
|
۳
|
شبکه ۱۴ اسرائیل
|
۴
|
شبکه پارس تی وی اسرائیل
|
۵
|
رادیو پیام اسرائیل
|
۶
|
رادیو عسل اسرائیل
|
۷
|
ایران اینترنشنال
|
۸
|
رادیو زمانه
|
۹
|
ایران وایر
|
۱۰
|
بی بی سی فارسی
|
۱۱
|
رادیو فردا
|
۱۲
|
صدای آمریکا
|
۱۳
|
رادیو زمانه
|
۱۴
|
من و تو
|
۱۵
|
تلویزیون آزادی
|
۱۶
|
سیمای آزادی
|
۱۷
|
وصال حق
|
۱۸
|
نور
|
۱۹
|
آز تی وی
|
۲۰
|
آز استار تی وی
|
۲۱
|
گوناز تی وی
|
۲۲
|
کانال یک
|
۲۳
|
ایران آریایی
|
۲۴
|
دیدگاه
|
۲۵
|
اندیشه
|
۲۶
|
پارس
|
۲۷
|
رنگارنگ
|
۲۸
|
ایران آباد
|
۲۹
|
محبت
|
۳۰
|
سون
|
۳۱
|
ست سون
|
۳۲
|
نجات
|
۳۳
|
حلقه تی وی (halghehtv)
|
۳۴
|
کلمه
|
۳۵
|
نیشتمان جوان
|
۳۶
|
آرین تی وی
|
۳۷
|
استرک تی وی
|
۳۸
|
روناهی
|
۳۹
|
میدیا هابر
|
۴۰
|
ژن تی وی
|
۴۱
|
آرنا نیوز
|
۴۲
|
کومله تی وی
|
۴۳
|
تلویزیون کانال جدید
|
۴۴
|
دوله الاحواز
فهرست انسان رسانه های معاند
|
ردیف
|
مصداق
|
۱
|
حنانیا نفتالی
hananyafarsi
|
۲
|
امیلی شرادر
emilyintelaviv
|
۳
|
یوسف حداد
yosephhaddad
|
۴
|
ایتای بندا
Itaybenda
|
۵
|
لیراز ناز
Liraz_naz
|
۶
|
ریل سلمان
realsalmansima
|
۷
|
رزا پرتو
rosaparto
|
۸
|
الی دیوید
DrEliDavid
|
۹
|
مهناز شیرالی
Mahnazshirali
|
۱۰
|
جرج هارونیان
georgeharoonian
|
۱۱
|
سولی شاهور
SoliShahvar
|
۱۲
|
گلدا مکابی
israelrouydad
|
۱۳
|
امید سفری
omidsafari۵۹
|
۱۴
|
فرزانه کوهن
Farzane_cohen__
|
۱۵
|
یوناتان مجبورد
J.majburd
|
۱۶
|
ایدی کوهن
edycohen
|
۱۷
|
کمال پنحاسی
kamalpenhasi
|
۱۸
|
مناشه امیر
Radis.org
|
۱۹
|
شرلی شمسیان
shirlyshamsian
|
۲۰
|
آمیت سگال
amitsegal
|
۲۱
|
یوسی ملمن
Yossi_melman
|
۲۲
|
راز زیمت
rzimmt
|
۲۳
|
رضا پهلوی
X: @pahlavireza
ins:@officialrezapahlavi
|
۲۴
|
حسین رزاق
ins:@hoseinrazzagh
|
۲۵
|
امیرعباس فخرآور
ins:@amir.fakhravar
|
۲۶
|
شیرین عبادی
ins:@official_shirin_ebadi
|
۲۷
|
محمد مهدوی فر
ins:@mmahdavifar۲۰۲۰
|
۲۸
|
عباس واحدیان شاهرودی
ins:@avshahroodi
|
۲۹
|
حسن شریعتمداری
ins:@hassanshariatmadari
|
۳۰
|
معصومه علینژاد
@masih.alinejad
|
۳۱
|
علی کریمی
ins:@Aliiiiiiiikarimi۸
|
۳۲
|
امید دانا
X: @OmidDana
t.me/OmidDana
|
۳۳
|
حامد اسماعیلیون
X: @esmaeilion
|
۳۴
|
مهدی نصیری
X: @nasiri_mehdi
t.me/nasiri_mehdi
|
۳۵
|
عیسی میلادپور
X: @MiladPourEisa
|
۳۶
|
ساسان توکلی فارسانی
X: @SasanTavakoli
t.me/SasanTavakoli
|
۳۷
|
هادی مهرانی
X: @hadimehrani
|
۳۸
|
بهنام قلی پور
X: @beehnam
|
۳۹
|
صدیقه وسمقی
X: @SedighehVasmaghi
|
۴۰
|
فرنوش امیرشاهی
X: @FartourAmirshahi
|
۴۱
|
نیکی محجوب
X: @NikiMahjoob
|
۴۲
|
ابراهیم نیلوفر پور
X: @NiloufarPour
|
۴۳
|
علیرضا اردوان
@AlirezaAzdavan
|
۴۴
|
مازیار بهاری
X: @mazbahar
|
۴۵
|
شقایق نوروزی
X: @shaghayeghnr
|
۴۶
|
فرشته قاضی
X: @FereshtehGhazi
|
۴۷
|
اشکان خطیبی
@Ashkan
|
۴۸
|
علی جوانمردی
https://t.me/javanmardi۷۷
|
۴۹
|
زهرا امیرابراهیمی
ins:zaramirebrahimi
|
۵۰
|
کاوه فرنام
ins:Farnamkaveh
|
۵۱
|
فرزاد پاک
ins:farzadpak
|
۵۲
|
رضوان مقدم
ins:moghaddamrezvan
|
۵۳
|
غنچه قوامی
ghonchehghavami
|
۵۴
|
امید شمس
ins:omid_.shams
|
۵۵
|
احد قنبری
ins:ahad.public
ahad.ghanbary
twi(x):ahadx
|
۵۶
|
امین ثابتی
twit(x):aminsabeti
|
۵۷
|
امیر رشیدی
ins: amirrashidi۱۹۷۳
|
۵۸
|
آنجلیا غیور
ins:angela_ghayour
X:Angela Ghayour
|
۵۹
|
مهرداد ماهر
ins:mehrdadmaher۴
teleg:mehrdadmaher۳
|
۶۰
|
سیامک تدین طهماسبی
ins:siamaktadayontahmasbi
|
۶۱
|
پیمان بهبودی
telg:namayandeh۳oma
فهرست صفحات مجازی معاند
|
ردیف
|
مصادیق
|
آدرس
|
بستر
|
۱
|
کلیه سایت ها، حساب ها، کانال های متعلق به موسسات، دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و نمایندگی های رژیم صهیونی
|
****
|
تمامی بسترها
|
|
|
|
|
۲
|
Ali Mohammadi
|
al.imohammadi۸۸۶۹
|
اینستاگرام
|
۳
|
FARZAD
|
iran.maryam۸۸
|
اینستاگرام
|
۴
|
Hamid B.
|
hamid_bajat
|
اینستاگرام
|
۵
|
mahmud gardash
|
gardashmahmud
|
اینستاگرام
|
۶
|
mehrdad ashrafi
|
mehrdadashrafi۲
|
اینستاگرام
|
۷
|
mehri javan
|
del.aram۷۸۹۶
|
اینستاگرام
|
۸
|
Morad Barasteh
|
moradbarasteh
|
اینستاگرام
|
۹
|
s
(ایرج سلطانی)
|
sltaniiraj۳۷
|
اینستاگرام
|
۱۰
|
sattarkhan
|
sattarkhan۱۴۰۴
|
اینستاگرام
|
۱۱
|
Shabnam Samadi
|
shabnamsamadi۱
|
اینستاگرام
|
۱۲
|
Shahre Mashhad
|
shahre.mashhad
|
اینستاگرام
|
۱۳
|
اخبار ایران۲۴
|
akhbariran۲۴
|
اینستاگرام
|
۱۴
|
افشاگرام
|
efshageram
|
اینستاگرام
|
۱۵
|
افشاگرام پلاس
|
efshagram_plus
|
اینستاگرام
|
۱۶
|
ایران افشاگر
|
iranefshagar
|
اینستاگرام
|
۱۷
|
ایران افشاگر
|
IranEfshagar
|
تلگرام
|
۱۸
|
ایران افشاگرـ ادمین تلگرام
|
aminesafr
|
تلگرام
|
۱۹
|
ایران افشاگر
|
www.iran-efshagari.com
|
وب سایت
|
۲۰
|
راسویاب
|
efshagar_rasu
EfshagarRasu
|
اینستاگرام
تلگرام
|
۲۱
|
راسویاب
|
rasuyab۲
|
اینستاگرام
تلگرام
|
۲۲
|
راسویاب ـ ادمین تلگرام
|
ba_sab
ahmmad_admmin
nasirkabiri
behzadazimipoor
|
تلگرام
|
۲۳
|
زنده بادکانون های شورشی????????
|
ta_sar_negooni
|
اینستاگرام
|
۲۴
|
ستارخان ائلی
|
kave۲۰nasir
|
اینستاگرام
|
۲۵
|
صدای بی صدایان
|
ali_morsali۱۰
|
اینستاگرام
|
۲۶
|
مردم پلاس
|
ir_protests.plus
|
اینستاگرام
|
۲۷
|
من ایرانم
|
_man.iranam
|
اینستاگرام
|
۲۸
|
مینا احمدیان - زن مقاومت آزادی
|
Sonahedayat۲۰۲۱
|
اینستاگرام
|
۲۹
|
همبستگی ملی
|
hambastegimeli
hambastegi.mel
|
اینستاگرام
|
۳۰
|
Arash Hami
|
arash_ham
|
تلگرام
|
۳۱
|
PMOI
|
mojahedin_org
|
تلگرام
|
۳۲
|
ادمین تلگرام pmoi
|
ReporterPMOI
|
تلگرام
|
۳۳
|
اندیشه ممنوعه
|
bozoonhigz
|
تلگرام
|
۳۴
|
پژواک آزادی
|
pezhvake_azadi
|
اینستاگرام
|
۳۵
|
پیک شادی
|
pakeshadiiranntv
|
اینستاگرام
|
۳۶
|
برای آزادی - ام پلاس M_plush
|
mojahedin_plus
|
تلگرام
|
۳۷
|
تبیین جهان – مسعود رجوی
|
tabeenejahan
|
تلگرام
|
۳۸
|
تیک تاک قیام
|
ticktackghiam
|
تلگرام
|
۳۹
|
سربداران ۶۷
|
sarbedaran۶۷
|
تلگرام
|
۴۰
|
سیمای آزادی
|
simayazadi
|
اینستاگرام
|
۴۱
|
سیمای آزادی
|
SimayAzadiTV
SimaINTV
|
تلگرام
|
۴۲
|
سیمای آزادی
|
www.iranntv.com
|
وب سایت
|
۴۳
|
سیمای آزادی
|
SimayAzadiTV
|
یوتیوب
|
۴۴
|
فراخوان جوانان
|
farakhanjavanan
|
تلگرام
|
۴۵
|
همبستگی ملی
|
hambastegi_meli
www.hambastegimeli.com
|
تلگرام
وب سایت
|
۴۶
|
همبستگی ملی - ادمین
|
pollock_jackson
|
تلگرام
|
۴۷
|
شورای ملی مقاومت ایران
|
www.iranncr.org
|
وب سایت
|
۴۸
|
مریم رجوی
|
Maryam_Rajavi_P
bamaryamrajavi
www.maryam-rajavi.com
|
توییتر (ایکس)
اینستاگرام
وب سایت
|
۴۹
|
تهران قیام
|
tehranghiam
|
اینستاگرام
|
۵۰
|
تلویزیون آزادی
|
www.tvazadi.com
tvazadi
|
وب سایت
یوتیوب
تلگرام
|
۵۱
|
ادمین تلگرام تلویزیون آزادی
|
PvAzadi
|
تلگرام
|
۵۲
|
تلویزیون آزادی
|
tvaazadi
|
توییتر (ایکس)
اینستاگرام
|
۵۳
|
مجاهدین
|
www.mojahedin.org
|
وب سایت
|
۵۴
|
خبرگزاری هرانا
|
hranews
|
تلگرام
|
۵۵
|
سایت موساد
|
وب سایت
|
۵۶
|
موساد به فارسی
|
mossadspokesman
|
توییتر (ایکس)
|
۵۷
|
نه به یهودستیزی
|
Notoantisemitism
|
اینستاگرام
|
۵۸
|
اسرائیل به فارسی و سایر زبان ها
|
Israelinpersian
|
اینستاگرام و سایر بسترها
|
۵۹
|
ارتش دفاعی به فارسی
|
Idf.farsi
|
اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی
|
۶۰
|
دفتر نخست وزیری به فارسی
|
Israelipm_farsi
|
توییتر (ایکس)
|
۶۱
|
انجمن دوستی ایران و اسرائیل
|
Fcpii_official
|
توییتر (ایکس) و سایر شبکه های اجتماعی
|
۶۲
|
اسرائیل استیت
|
stateofisrael
|
اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی
|
۶۳
|
VIP کارگزینی
|
****
|
وب سایت
|
۶۴
|
اسرائیل نیچر
|
israelnature
|
اینستاگرام
|
۶۵
|
ویکی اسرائیل فارسی
|
wikiisraelpersian
|
اینستاگرام
|
۶۶
|
اسرائیل پیکچر
|
Israelpicture
|
اینستاگرام
|
۶۷
|
متیو نوریل
|
matthewnouriel
|
|
۶۸
|
ایران اسرائیل
|
_iran.israel_
|
اینستاگرام
|
۶۹
|
خیبر جیو
|
khaybarjew
|
اینستاگرام
|
۷۰
|
نیچر وای
|
Nature_y۳۳۳
|
اینستاگرام
|
۷۱
|
یار قدیمی
|
yaarghadimi
|
توییتر (ایکس)
|
۷۲
|
ریموند
|
Elizabeth_keeen
|
اینستاگرام
|
۷۳
|
آنجل آن دیوتی
|
AngelOnDuty۰۶a
|
اینستاگرام
|
۷۴
|
ابوشی جاسمین
|
EboshiJasmine
|
اینستاگرام
|
۷۵
|
الی افریات
|
EliAfriatISR
|
توییتر (ایکس)
|
۷۶
|
اتحاد ایران و اسرائیل
|
israelis۴iranians
|
اینستاگرام
|
۷۷
|
شبان نیکو
|
Shabane.niko
|
توییتر (ایکس)
|
۷۸
|
یهوه
|
yehova
|
اینستاگرام
|
۷۹
|
یلدا عبری
|
Yalda.ivrit
|
اینستاگرام
|
۸۰
|
ایران برای اسرائیل
|
Iran۴israel
|
اینستاگرام
|
۸۱
|
تام اسپایرا
|
Edwardj۹۴۷۴۷۶۹۲
|
توییتر (ایکس)
|
۸۲
|
نیوح برگ
|
niohberg
|
توییتر (ایکس)
|
۸۳
|
بیت هامیکداش
|
Beit_hmikdash
|
توییتر (ایکس)
|
۸۴
|
پیمان کوروش
|
Israelwin۲۲
|
توییتر (ایکس)
|
۸۵
|
موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل
|
ins:inss.israel
|
اینستاگرام
|
۸۶
|
مرکز امور بیگانگان اورشلیم
|
ins:Jerusalem_center
|
اینستاگرام
|
۸۷
|
مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات
|
twi:BESA_Center
|
توییتر (ایکس)
|
۸۸
|
موسسه بین المللی مطالعات مقابله با تروریسم
|
twi:ICT_org
|
توییتر (ایکس)
|
۸۹
|
مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم مئیر آمیت
|
twi:terrorisminfo
|
توییتر (ایکس)
|
۹۰
|
موسسه سیاست خارجی منطقه ای اسرائیل- میتویم
|
twi:Mitvim
|
توییتر (ایکس)
|
۹۱
|
مرکز موشه دایان برای مطالعات خاورمیانه و آفریقا
|
twi:DayanCenter
|
توییتر (ایکس)
|
۹۲
|
ایران واچ
|
Iranwatch.org
|
وب سایت
|
۹۳
|
سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI)
|
Unitedaginstnucleariran.org (UANI)
|
وب سایت
|
۹۴
|
****
|
@LifLifLif۱۸
|
توییتر (ایکس)
|
۹۵
|
****
|
@marytabanejad
|
توییتر (ایکس)
|
۹۶
|
****
|
@shayanx۰
|
توییتر (ایکس)
|
۹۷
|
****
|
@iran۱Asl
|
توییتر (ایکس)
|
۹۸
|
****
|
@A-ryamehr
|
توییتر (ایکس)
|
۹۹
|
****
|
@gohardaddy
|
توییتر (ایکس)
|
۱۰۰
|
****
|
@pesarrrr
|
توییتر (ایکس)
|
۱۰۱
|
کانون فیلمسازان مستقل
|
ins:Iifma_official
|
اینستاگرام
|
۱۰۲
|
المبیک پروداکشن
|
ins:Alambicproduction
|
اینستاگرام
|
۱۰۳
|
نشر و کتاب فروشی ناکجا
|
ins:Naakojaa
|
اینستاگرام
|
۱۰۴
|
مجله شارلی ابدو
|
ins:Charlie_hebdo_officiel
|
اینستاگرام
|
۱۰۵
|
بنیاد مردم
|
ins:Mardom.foundation
|
اینستاگرام
|
۱۰۶
|
شب خواب
|
ins:Shabkhab
|
اینستاگرام
|
۱۰۷
|
خانه سینما
|
ins:Khaanecinema
|
اینستاگرام
|
۱۰۸
|
کمپین توقف قتل های ناموسی
|
www.stophonorkillings.org
|
وب سایت
|
۱۰۹
|
دیده بان آزار
|
ins: harasswatch
|
اینستاگرام
|
۱۱۰
|
ماسو
|
ins: masunetworks
|
اینستاگرام
|
۱۱۱
|
گرشاد
|
ins:gershadapp
|
اینستاگرام
|
۱۱۲
|
فمنیسم روزمره
|
ins:feminism.everyday
|
اینستاگرام
|
۱۱۳
|
مؤسسه مهناز هریسون
|
ins:lastmile۴d
|
اینستاگرام
|
۱۱۴
|
سازمان رهبران سیاسی زنان
|
twit: WPLeadersOrg
|
توئیتر (ایکس)
|
۱۱۵
|
سازمان رهبران سیاسی زنان
|
www.womenpoliticalleaders.org
|
وب سایت
|
۱۱۶
|
ونداد
|
ins:vandadmagazine
|
اینستاگرام
|
۱۱۷
|
سازمان زنان ایرانی آمریکایی
|
ins:iawfoundation
|
اینستاگرام
|
۱۱۸
|
بنیاد KCIS
|
www.kcisfoundation.org
|
وب سایت
|
۱۱۹
|
مؤسسه زنان تحت قوانین اسلام
|
www.wluml.org
|
وب سایت
اینستاگرام
|
۱۲۰
|
جنبش نسل زد
|
ins:revolotionziran
|
اینستاگرام
|
۱۲۱
|
فعالیت امن
|
ins:safe.activism
|
اینستاگرام
|
۱۲۲
|
عدالت برای ایران
|
ins:justiceforiran
|
اینستاگرام
|
۱۲۳
|
هممون
|
ins:hamamounnetwork
|
اینستاگرام
|
۱۲۴
|
ایران آکادمیا
|
ins:iranacademia
|
اینستاگرام
|
۱۲۵
|
اهراز
|
ins: ahrazhumanright
|
اینستاگرام
|
۱۲۶
|
کار بدون آزار
|
ins:endworkviolence
|
اینستاگرام
|
۱۲۷
|
آکادمی چراغ
|
ins: cherghacademy
|
اینستاگرام
|
۱۲۸
|
هنگاو
|
ins:hengaw_organization
|
اینستاگرام
|
۱۲۹
|
سازمان IREX
|
www.irex.org
|
وب سایت
|
۱۳۰
|
سازمان Small Media
|
ins:advocacyassembly
|
اینستاگرام
|
۱۳۱
|
بنیاد پورزند
|
ins:pourzand.foundation
|
اینستاگرام
|
۱۳۲
|
سازمان ۱۹ article
|
ins:article۱۹_fa
|
اینستاگرام
|
۱۳۳
|
مرکز اسناد حقوق بشر
|
ins:iran.hrdc
|
اینستاگرام
|
۱۳۴
|
اتحاد برای ایران
|
ins:united۴iran
|
اینستاگرام
|
۱۳۵
|
خانه آزادی
|
ins:officialfreedomhouse
|
اینستاگرام
|
۱۳۶
|
سازمان حقوق بشر کردستان
|
ins:kurdistanhumanrights
|
اینستاگرام
|
۱۳۷
|
مؤسسه بین المللی جمهوری خواهان
|
ins: iriglobal
|
اینستاگرام
|
۱۳۸
|
سازمان حقوق بشر ایران
|
ins:iranhumanright
|
اینستاگرام
|
۱۳۹
|
اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران
|
/https://nufdiran.org
|
وب سایت
|
۱۴۰
|
بنیاد زنان برای دموکراسی
|
ins:wellfordemocracy
|
اینستاگرام
|
۱۴۱
|
DT Institute
|
www.dt-institute.org
|
وب سایت
|
۱۴۲
|
پس کوچه
|
ins:paskoocheh
|
اینستاگرام
|
۱۴۳
|
یک کلمه
|
ins:۱kalameh
|
اینستاگرام
|
۱۴۴
|
دژ ایران
|
ins:deg.iran
|
اینستاگرام
|
۱۴۵
|
شبکه بین المللی جوامع فعال مدنی (ICAN)
|
www.icanpeacework.org
|
وب سایت
|
۱۴۶
|
مدرسه آنلاین پژواک
|
ins:pejvak.school
|
اینستاگرام
|
۱۴۷
|
مدرسه آنلاین افروز
|
ins: afroozschool
|
اینستاگرام
|
۱۴۸
|
مدرسه آنلاین پرتو
|
www.partotarvij.org
|
وب سایت
|
۱۴۹
|
مدرسه آنلاین فروغ
|
ins: foroughschool
|
اینستاگرام
|
۱۵۰
|
ضمیمه
|
www.zamimeh.org
|
وب سایت
|
۱۵۱
|
ضمیمه
|
ins:zamimehorg
|
اینستاگرام
|
۱۵۲
|
مکتب هرات
|
Ins: Herat online school
www.afghanistaneducation.org
|
اینستاگرام
|
۱۵۳
|
NED
|
www.NED.org
|
وب سایت
|
۱۵۴
|
PEN AMERICA
|
www:Pen.org
|
وب سایت
|
۱۵۵
|
رادیو گیلان
|
namayandeh۳oma
|
تلگرام
|
۱۵۶
|
زاگاه
|
ins:za.gaah
|
اینستاگرام
|
۱۵۷
|
ماهنامه خط صلح
|
www.peace-mark.org
|
وب سایت
فیسبوک
|
۱۵۸
|
شبکه جنسیتی و توسعه
|
وب سایت
|
۱۵۹
|
آوا
|
ins:aavaa_org
|
اینستاگرام
|
۱۶۰
|
همدم
|
ins:hamdamapp
|
اینستاگرام
|
۱۶۱
|
فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده
|
www.ippf.org
|
وب سایت
|
۱۶۲
|
کیان ملی ۱
|
تلگرام
|
۱۶۳
|
اخبار کیان نیوز
|
https://t.me/Kian_Newss
|
تلگرام
|
۱۶۴
|
kianmellii
|
https://www.instagram.com/kianmellii/
|
اینستاگرام
|
۱۶۵
|
آخرین پارادایم سقوط
|
https://t.me/j_f_iran
|
تلگرام
|
۱۶۶
|
پشتیبانی آخرین پارادایم سقوط
|
https://t.me/j_f_iran۲
|
تلگرام
|
۱۶۷
|
گپی آزاد
|
https://t.me/gapyazad
|
تلگرام
|
۱۶۸
|
کانال گپی آزاد
|
https://t.me/gapyazadchannel
|
تلگرام
|
۱۶۹
|
قیام مسلحانه
|
https://t.me/Mobarezan_net
|
تلگرام
|
۱۷۰
|
****
|
https://t.me/margbarkhamenei۱۱
|
تلگرام
|
۱۷۱
|
کانال تحلیلی حزب براندازان (موتا)
|
https://web.telegram.org/k/#@iranarchismnews
|
تلگرام
|
۱۷۲
|
حزب براندازان
|
https://web.telegram.org/k/#@moota۱
|
تلگرام
|
۱۷۳
|
حزب ایرانارشیست
|
http://t.me/joinchat/LKP۹MEPJ_EPVC۹SvBUrURg
|
تلگرام
|
۱۷۴
|
ری استارت
|
https://web.telegram.org/k/#@semahos
|
تلگرام
|
۱۷۵
|
پستو نیوز Pasti News
|
https://web.telegram.org/k/#@Pastonews
|
تلگرام
|
۱۷۶
|
شب بخیر ایران
|
https://web.telegram.org/k/#@semohos۱
|
تلگرام
|
۱۷۷
|
رادیو ری استارت
|
https://web.telegram.org/k/#@radiorestart
|
تلگرام
|
۱۷۸
|
restartempire
|
https://www.instagram.com/restartempire
|
اینستاگرام
|
۱۷۹
|
seyed mohammad Hosseini
|
یوتیوب
|
۱۸۰
|
ایرانلیکس
|
https://t.me/iranlix
|
تلگرام
|
۱۸۱
|
Hadaf Azadi
|
https://t.me/hadafazadi۲۰۲۲
|
تلگرام
|
۱۸۲
|
Hadaf Azadi ۲
|
https://t.me/hadafazadii۲
|
تلگرام
|
۱۸۳
|
shahinlooo
|
https://www.instagram.com/shahinlooo
|
اینستاگرام
|
۱۸۴
|
Shahin Loo
|
https://www.youtube.com/@Shahinloo
|
یوتویوب
|
۱۸۵
|
Shahin Zahmatkesh
|
www.facebook.com/shahin.zahmatkesh,۲۰۲۵#
|
فیسبوک
|
۱۸۶
|
ارتش مردمی
|
https://www.instagram.com/arteshemardomi https://t.me/arteshemardomi
|
اینستاگرام تلگرام توئیتر
(ایکس)
|
۱۸۷
|
AVA TODY
|
https://t.me/avatodaykurdi
|
تلگرام
|
۱۸۸
|
فریبرز کرمی زند
|
https://www.instagram.com/fariborzkaramizand/
https://t.me/F_karamizand
https://www.youtube.com/@Fariborzkaramizand
https://x.com/f_karamizand
|
اینستاگرام تلگرام
یوتویوب
توئیتر
(ایکس)
|
۱۸۹
|
تپندگان
|
@ttabandegan
|
تلگرام
|
۱۹۰
|
پارتیزان های تپندگان
|
@p_tapandegan
|
تلگرام
|
۱۹۱
|
انجمن پادشاهی ایران تندر
|
ins:@officialtondar
teleg:@tondar_anjoman_padeshahi
x:@tondar
|
اینستاگرام
تلگرام
توئیتر(ایکس)
|
۱۹۲
|
سام رادپور
|
@samradpuor.freeiranrightnow
|
اینستاگرام
|
۱۹۳
|
گروه ققنوس ها
|
@phoniexnet
|
تلگرام
|
۱۹۴
|
لب دوختگان
|
teleg:@lab_dookhtegan_channel
teleg:@labdookhtegan_chanel
X:@lab_dookhtegan
X:@labdookhtegan۲
|
تلگرام
توئیتر
(ایکس)
|
۱۹۵
|
فردین معتمدی
|
@fardin.motamedi.officer
|
اینستاگرام
|
۱۹۶
|
kurdi news
|
http://www.facebook.com/Peshrawcpiran
|
فیسبوک
|
۱۹۷
|
zagros news
|
http://www.instagram.com/Peshrawcpiran
|
اینستاگرام
|
۱۹۸
|
part -azadi- kurdistan- pak
|
https://www.instagram.com/komalamedia?igsh=bGRjZzZxY۳piZThj
|
اینستاگرام
|
۱۹۹
|
kurdistan-national-army
|
http://komala.co
|
|
۲۰۰
|
husseinyzdanpana
|
https://www.instagram.com/komala_cpi_tv?igsh=ZTR۴Nmo۰aXJsaXRl
|
اینستاگرام
|
۲۰۱
|
komalaparty-ord
|
https://youtu.be/T۶GHQaLKomY?si=۷aTyLAGBVuIromCR
|
یوتویوب
|
۲۰۲
|
komala-gordan-kawa
|
https://www.instagram.com/wpi۹۱?igsh=eDk۵dTZsdDdjMnl۰
|
اینستاگرام
|
۲۰۳
|
abdullah-mohtadi-official
|
https://t.me/kanaljadid۱
|
تلگرام
|
۲۰۴
|
asoyrojhelat-news
|
https://telegram.me/wpi_hkki
|
تلگرام
|
۲۰۵
|
komalamedia
|
https://www.facebook.com/wpiran
|
فیسبوک
|
۲۰۶
|
komala-cpi-Tv
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۶۸۴۴۱۹۴۴۸
|
فیسبوک
|
۲۰۷
|
tribunezamaneh.com
|
https://www.instagram.com/hekmatist?igsh=MTc۵OHhreXJqeDgwcQ==
|
فیسبوک
|
۲۰۸
|
ژورنال فارسی
|
وب سایت
|
۲۰۹
|
سایت روزنه
|
http://komala.org/
|
وب سایت
|
۲۱۰
|
kordia-news
|
https://www.facebook.com/pak.pazadi
|
فیسبوک
|
۲۱۱
|
party-azadi-kordistan-pak
|
ttps://www.instagram.com/party_azadi_kurdistan_pak?igsh=dWVvazJ۰ZG۱۱bXdk
|
اینستاگرام
|
۲۱۲
|
استمان گل
|
https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۴۸۱۹۹۱۳۶۲
|
فیسبوک
|
۲۱۳
|
رژن تی وی
|
https://www.facebook.com/Rozhn.TV
|
فیسبوک
|
۲۱۴
|
رسانک
|
https://www.facebook.com/Rasanknews
|
فیسبوک
|
۲۱۵
|
FBM
|
https://www.facebook.com/Freebalochistanmovement
|
فیسبوک
|
۲۱۶
|
گوناز تی وی
|
gunaztv۲۴۷
|
اینستاگرام
|
۲۱۷
|
گایپ
|
gaip_saip
|
اینستاگرام
|
۲۱۸
|
صفحه منتسب به ائلیار ماکوئی
|
۵۰milyontc
|
اینستاگرام
|
۲۱۹
|
گاموح
|
gamoh۱۹۹۵
|
اینستاگرام
|
۲۲۰
|
دموکراتلار
|
demokratlarorg
|
اینستاگرام
|
۲۲۱
|
ارک
|
archumanrights
|
اینستاگرام
|
۲۲۲
|
اتحاد ترکان
|
turkic.union
|
اینستاگرام
|
۲۲۳
|
آز نیوز
|
aznewstv.ant
|
اینستاگرام
|
۲۲۴
|
ترک اراک
|
turk.arak,۵۴
|
اینستاگرام
|
۲۲۵
|
آرازنیوز
|
araznews۲۰۲۳
|
اینستاگرام
|
۲۲۶
|
آج پ (حزب جمهوریت آذربایجان جنوبی)
|
azcp۲۰۲۳
oguz_tvaz
|
اینستاگرام
|
۲۲۷
|
آزوح (جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی)
|
azoh_tr
azoh_qrupu
|
اینستاگرام
|
۲۲۸
|
گادتب (اتحاد تشکیلات دموکراتیک آذربایجان جنوبی)
|
gadtb.comt
|
اینستاگرام
|
۲۲۹
|
ترکان خراسان
|
khorasanturkish
|
اینستاگرام
|
۲۳۰
|
میللی بایراق
|
millibayraq
|
اینستاگرام
|
۲۳۱
|
حرکه النضال
|
www.ahwazna.org
t.me/ahwaznaCh
|
وب سایت
تلگرام
|
۲۳۲
|
جبهه الدمیقراطیه (جدش)
|
www.adpf.org
t.me/alahwaziyatv۱۹۲۵
|
وب سایت
تلگرام
|
۲۳۳
|
حزب اللیبرال الاحوازی
|
t.me/news_liberal
|
تلگرام
|
۲۳۴
|
دوله الاحواز
|
www.ahwazstat.org
|
وب سایت
|
۲۳۵
|
جبهه العربیه
|
www.alahwazvoice.org
|
وب سایت
|
۲۳۶
|
حرکه روادالنهضه
|
www.monahdhon.com
|
وب سایت
|
۲۳۷
|
حرکه التحریر
|
www.al-ahwaz.com
|
وب سایت
|
۲۳۸
|
استمان - بلوچ
|
https://www.ostomaan.org
https://balochpeople.org
|
وب سایت
|
۲۳۹
|
کمپین فعالین بلوچ
|
https://balochcampaign.us
|
وب سایت
|
۲۴۰
|
جبهه متحد بلوچستان ایران
|
https://www.balochunitedfvont.com
|
وب سایت
|
۲۴۱
|
بلوچستان راجی تباکی گل
|
https://partybns.org
|
وب سایت
|
۲۴۲
|
کمپین فعالین بلوچ
|
https://www.instagram.com/bhrcampaign
|
تلگرام
اینستاگرام
|
۲۴۳
|
سهاب بلوچستان
|
https://sahab.org
|
وب سایت
|
۲۴۴
|
سهاب
|
https://www.instagram.com/sahabbalochistan
|
تلگرام
اینستاگرام
|
۲۴۵
|
سازمان حقوق بشر بلوچستان
|
Humanrightsbalocghistan.blogspot.com
|
وب سایت
|
۲۴۶
|
رسانک نیوز
|
https://rasanaknews.com
|
وب سایت
|
۲۴۷
|
کنگره ملیت های ایران فدرال
|
https://iran-federal.net
|
وب سایت
|
۲۴۸
|
شورای دموکراسی خواهان ایران اتحاد ملیت های ایرانی
|
https://democratsofiran.org
|
وب سایت
|
۲۴۹
|
جنبش ایرانبانان
|
https://t.me/iranbanettehad
|
تلگرام
|
۲۵۰
|
****
|
ww.baydaqnews.com
|
وب سایت
|
۲۵۱
|
****
|
www.qaiyinews.org
|
وب سایت
|
۲۵۲
|
ماموستا عبدالرحمن فتاحی
|
https://instagram.com/mafattahi۱
|
اینستاگرام
توئیتر(ایکس)
|
۲۵۳
|
تمکین
|
https://www.instagram.com/tammkeeninsta
https://t.me/Tammkin۱
|
اینستاگرام
تلگرام
|
۲۵۴
|
أَنْـفـٰال
|
https://t.me/Jihadi_Activit۱
|
تلگرام
|
۲۵۵
|
منهاج التوحید
|
https://t.me/MinhajalTawheed
|
تلگرام
|
۲۵۶
|
محمد فارسی
|
https://t.me/mohammad_farsi_۱
|
تلگرام
|
۲۵۷
|
مجتبی احمدی (سنندجی)
|
https://www.instagram.com/mojtaba.ahmadiii۵۱/
|
اینستاگرام
|
۲۵۸
|
العزائم
|
https://t.me/Al_Az۳m_Farsi_bot
|
تلگرام
|
۲۵۹
|
****
|
https://www.instagram.com/ghoraaba/
|
اینستاگرام
|
۲۶۰
|
****
|
https://www.instagram.com/tohed۲۲۳۳۴۴۰/
|
اینستاگرام
|
۲۶۱
|
****
|
https://www.instagram.com/mazyar._.ahmadi۱/
|
اینستاگرام
|
۲۶۲
|
****
|
https://www.instagram.com/ariam_ahmdi/
|
اینستاگرام
|
۲۶۳
|
****
|
https://www.instagram.com/behzadbahrami۷۷/
|
اینستاگرام
|
۲۶۴
|
****
|
https://www.instagram.com/abobakr_۴۴۳۳/
|
اینستاگرام
|
۲۶۵
|
****
|
https://www.instagram.com/gorabahe/
|
اینستاگرام
|
۲۶۶
|
****
|
https://www.instagram.com/mamosta_smail_sosay/
|
اینستاگرام
|
۲۶۷
|
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|
https://www.instagram.com/osamah,۱۳۹۷/
|
اینستاگرام
|
۲۶۸
|
****
|
https://www.instagram.com/zanyar_mari۱/
|
اینستاگرام
|
۲۶۹
|
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|
https://www.instagram.com/piva_cypolicy/
|
اینستاگرام
|
۲۷۰
|
حال وش
|
instagram.com/haalvsh
twitter.com/haalvsh
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
وب سایت
|
۲۷۱
|
شیراحمدشیرانی
|
اینستاگرام
|
۲۷۲
|
محمدصابر ملک رئیسی
|
اینستاگرام
|
۲۷۳
|
جبهه مبارزین مردمی (جیش العدل)
|
Instagram.com/jmmfront
twitter.com/jmmfront
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر(ایکس)
واتس آپ
|
۲۷۴
|
****
|
اینستاگرام
|
۲۷۵
|
****
|
اینستاگرام
|
۲۷۶
|
****
|
اینستاگرام
|
۲۷۷
|
****
|
اینستاگرام
|
۲۷۸
|
جنبش دادخواهان و آزادگان
|
www.instagram.com/ jda_jonbesh
|
اینستاگرام
|
۲۷۹
|
جنبش دادخواهان و آزادگان
|
https://t.me/jda_jonbesh
|
تلگرام
|
۲۸۰
|
حبیب الله سربازی
|
https://www.instagram.com/habibollah.baloch
|
اینستاگرام
|
۲۸۱
|
رصد بلوچستان
|
https://www.instagram.com/resanejahad
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
|
۲۸۲
|
رصد بلوچستان
|
https://rasadbalochistan.net
|
وب سایت
|
۲۸۳
|
همدلین بانوکان
|
https://t.me/hamdelinbanokan
|
تلگرام
اینستاگرام
|
۲۸۴
|
مهیم سرخوش
|
اینستاگرام
|
۲۸۵
|
گروه حقوق بشر بلوچستان
|
https://www.bhrg.info
|
وب سایت
|
۲۸۶
|
قادر بلوچ
|
اینستاگرام
|
۲۸۷
|
کمپین فعالین بلوچ| اسما بلوچ
|
https://www.instagram.com/balochcampaign
|
تلگرام
اینستاگرام
وب سایت
|
۲۸۸
|
اسما بلوچ
|
اینستاگرام
|
۲۸۹
|
رسانک
|
https://www.instagram.com/rasanknews
|
تلگرام
اینستاگرام
|
۲۹۰
|
مزاران گمنام بلوچستان
|
https://t.me/MazaranBalochistan
|
تلگرام
|
۲۹۱
|
صدای عدالت-جیش العدل
|
https://t.me/The_voice_of_justice
|
تلگرام
|
۲۹۲
|
عدل مدیا
|
https://t.me/mediaadl
|
تلگرام
|
۲۹۳
|
كانال سـ ـربازان عــدل️️
|
https://t.me/Saladin_Al_Ayyubi
|
تلگرام
|
۲۹۴
|
مولوی نصرالله بلوچ
|
****
|
تلگرام
|
۲۹۵
|
????️سَــــرْباَزاَنِ اَنْصاَرُالْفُرْقَانْ????️
|
https://t.me/httpshttpTE۱
|
تلگرام
|
۲۹۶
|
سازمان انصارالفرقان ایران
|
****
|
تلگرام
|
۲۹۷
|
کانال اجمل بلوچ
|
https://t.me/ajmalbalochh
|
تلگرام
|
۲۹۸
|
???????? عمر ریگی|•
|
https://t.me/umar_rigi
|
تلگرام
|
۲۹۹
|
كانال احتیاطى
|
https://t.me/mogahd_adl
|
تلگرام
|
۳۰۰
|
مولوی عبدالغفار نقشبندی
|
https://t.me/naghshbandi_hafez
www.instagram.com/naghshbandi_hafez
twitter.com/arnaghshbandi
https://www.youtube.com/@AbdolghaffarNaghshbandi
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر(ایکس)
یوتویوب
|
۳۰۱
|
استودیو طلوع شرق
|
https://t.me/studio_toloe_shargh
|
تلگرام
|
۳۰۲
|
محمد امین ملازهی (نصر)
|
https://t.me/muhammadaminmollazahi
|
تلگرام
|
۳۰۳
|
كانال یاسر بلوچ
|
https://t.me/yaser_baloch_adl
|
تلگرام
|
۳۰۴
|
فیلم هاى جندالله جیش العدل
|
https://t.me/balochadl
|
تلگرام
|
۳۰۵
|
مجاهدین بلوچستان
|
****
|
تلگرام
|
۳۰۶
|
رسانه جهاد
|
https://t.me/Resanejahad
|
تلگرام
|
۳۰۷
|
بنیاد خانه همدلی
|
https://t.me/b_k_hamdeli
|
تلگرام
|
۳۰۸
|
گزارشگران بلوچ
|
https://t.me/balochreporters
https://instagram.com/balochreporterss
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
|
۳۰۹
|
شوراى ملى اهل سنت ایران
|
https://www.instagram.com/shamsaworld
https://twitter.com/shamsaworld
https://youtube.com/@shamsaaworld
|
تلگرام
اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
یوتویوب
|
۳۱۰
|
محمد عمر ملازهی
|
https://t.me/mollazahi۱۲۳
https://www.instagram.com/m.o.mollazahi/
|
تلگرام
اینستاگرام
منبع: سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران