بخشنامه وزارت اطلاعات درخصوص فهرست مصادیق تبصره مـاده ۴ قانون تشـدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی

به گزارش تابناک، وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخصوص جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی اعلام کرد:

۱. به موجب ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی): «هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی كه برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذكور به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم ها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می باشد.»

در همین راستا با توجه به تکلیف قانونی در تبصره ماده (۴) قانون مزبور در تعیین و اعلام عمومی مصادیق شبکه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازی معاند، بدین وسیله، مصادیق مذکور اعلام می شود.

۲. در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودک کش صهیونی، گروه های تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و به طور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدنظر قرار گرفته است.

۳. آدرس های ارائه شده صرفاً به منظور شناسایی اولیه مصادیق بوده و وجود یا ایجاد مصادیق اعلامی در سایر بسترها و نیز تداوم فعالیت این مصادیق با تغییر در آدرس های مجازی، همچنان مشمول مصادیق معاند موضوع ماده (۴) قانون است.

۴. بنا بر حکم صدر ماده (۴) قانون، هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی شود و نیز ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه بر خلاف امنیت ملی، فارغ از ماهیت بسترهای اعلامی(معاند یا غیرمعاند) قابلیت پیگرد قانونی دارد.

۵. حسب تبصره ماده (۴) قانون، فهرست مصادیق اعلامی، بازبینی و بروزرسانی شده و مراتب از طرق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

فهرست شبکه های معاند

ردیف مصداق ۱ شبکه ۱۲ اسرائیل ۲ شبکه ۱۳ اسرائیل ۳ شبکه ۱۴ اسرائیل ۴ شبکه پارس تی وی اسرائیل ۵ رادیو پیام اسرائیل ۶ رادیو عسل اسرائیل ۷ ایران اینترنشنال ۸ رادیو زمانه ۹ ایران وایر ۱۰ بی بی سی فارسی ۱۱ رادیو فردا ۱۲ صدای آمریکا ۱۳ رادیو زمانه ۱۴ من و تو ۱۵ تلویزیون آزادی ۱۶ سیمای آزادی ۱۷ وصال حق ۱۸ نور ۱۹ آز تی وی ۲۰ آز استار تی وی ۲۱ گوناز تی وی ۲۲ کانال یک ۲۳ ایران آریایی ۲۴ دیدگاه ۲۵ اندیشه ۲۶ پارس ۲۷ رنگارنگ ۲۸ ایران آباد ۲۹ محبت ۳۰ سون ۳۱ ست سون ۳۲ نجات ۳۳ حلقه تی وی (halghehtv) ۳۴ کلمه ۳۵ نیشتمان جوان ۳۶ آرین تی وی ۳۷ استرک تی وی ۳۸ روناهی ۳۹ میدیا هابر ۴۰ ژن تی وی ۴۱ آرنا نیوز ۴۲ کومله تی وی ۴۳ تلویزیون کانال جدید ۴۴ دوله الاحواز

فهرست انسان رسانه های معاند

ردیف مصداق ۱ حنانیا نفتالی hananyafarsi ۲ امیلی شرادر emilyintelaviv ۳ یوسف حداد yosephhaddad ۴ ایتای بندا Itaybenda ۵ لیراز ناز Liraz_naz ۶ ریل سلمان realsalmansima ۷ رزا پرتو rosaparto ۸ الی دیوید DrEliDavid ۹ مهناز شیرالی Mahnazshirali ۱۰ جرج هارونیان georgeharoonian ۱۱ سولی شاهور SoliShahvar ۱۲ گلدا مکابی israelrouydad ۱۳ امید سفری omidsafari۵۹ ۱۴ فرزانه کوهن Farzane_cohen__ ۱۵ یوناتان مجبورد J.majburd ۱۶ ایدی کوهن edycohen ۱۷ کمال پنحاسی kamalpenhasi ۱۸ مناشه امیر Radis.org ۱۹ شرلی شمسیان shirlyshamsian ۲۰ آمیت سگال amitsegal ۲۱ یوسی ملمن Yossi_melman ۲۲ راز زیمت rzimmt ۲۳ رضا پهلوی X: @pahlavireza ins:@officialrezapahlavi ۲۴ حسین رزاق ins:@hoseinrazzagh ۲۵ امیرعباس فخرآور ins:@amir.fakhravar ۲۶ شیرین عبادی ins:@official_shirin_ebadi ۲۷ محمد مهدوی فر ins:@mmahdavifar۲۰۲۰ ۲۸ عباس واحدیان شاهرودی ins:@avshahroodi ۲۹ حسن شریعتمداری ins:@hassanshariatmadari ۳۰ معصومه علینژاد @masih.alinejad ۳۱ علی کریمی ins:@Aliiiiiiiikarimi۸ ۳۲ امید دانا X: @OmidDana t.me/OmidDana ۳۳ حامد اسماعیلیون X: @esmaeilion ۳۴ مهدی نصیری X: @nasiri_mehdi t.me/nasiri_mehdi ۳۵ عیسی میلادپور X: @MiladPourEisa ۳۶ ساسان توکلی فارسانی X: @SasanTavakoli t.me/SasanTavakoli ۳۷ هادی مهرانی X: @hadimehrani ۳۸ بهنام قلی پور X: @beehnam ۳۹ صدیقه وسمقی X: @SedighehVasmaghi ۴۰ فرنوش امیرشاهی X: @FartourAmirshahi ۴۱ نیکی محجوب X: @NikiMahjoob ۴۲ ابراهیم نیلوفر پور X: @NiloufarPour ۴۳ علیرضا اردوان @AlirezaAzdavan ۴۴ مازیار بهاری X: @mazbahar ۴۵ شقایق نوروزی X: @shaghayeghnr ۴۶ فرشته قاضی X: @FereshtehGhazi ۴۷ اشکان خطیبی @Ashkan ۴۸ علی جوانمردی https://t.me/javanmardi۷۷ ۴۹ زهرا امیرابراهیمی ins:zaramirebrahimi ۵۰ کاوه فرنام ins:Farnamkaveh ۵۱ فرزاد پاک ins:farzadpak ۵۲ رضوان مقدم ins:moghaddamrezvan ۵۳ غنچه قوامی ghonchehghavami ۵۴ امید شمس ins:omid_.shams ۵۵ احد قنبری ins:ahad.public ahad.ghanbary twi(x):ahadx ۵۶ امین ثابتی twit(x):aminsabeti ۵۷ امیر رشیدی ins: amirrashidi۱۹۷۳ ۵۸ آنجلیا غیور ins:angela_ghayour X:Angela Ghayour ۵۹ مهرداد ماهر ins:mehrdadmaher۴ teleg:mehrdadmaher۳ ۶۰ سیامک تدین طهماسبی ins:siamaktadayontahmasbi ۶۱ پیمان بهبودی telg:namayandeh۳oma

فهرست صفحات مجازی معاند

ردیف مصادیق آدرس بستر ۱ کلیه سایت ها، حساب ها، کانال های متعلق به موسسات، دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و نمایندگی های رژیم صهیونی **** تمامی بسترها ۲ Ali Mohammadi al.imohammadi۸۸۶۹ اینستاگرام ۳ FARZAD iran.maryam۸۸ اینستاگرام ۴ Hamid B. hamid_bajat اینستاگرام ۵ mahmud gardash gardashmahmud اینستاگرام ۶ mehrdad ashrafi mehrdadashrafi۲ اینستاگرام ۷ mehri javan del.aram۷۸۹۶ اینستاگرام ۸ Morad Barasteh moradbarasteh اینستاگرام ۹ s (ایرج سلطانی) sltaniiraj۳۷ اینستاگرام ۱۰ sattarkhan sattarkhan۱۴۰۴ اینستاگرام ۱۱ Shabnam Samadi shabnamsamadi۱ اینستاگرام ۱۲ Shahre Mashhad shahre.mashhad اینستاگرام ۱۳ اخبار ایران۲۴ akhbariran۲۴ اینستاگرام ۱۴ افشاگرام efshageram اینستاگرام ۱۵ افشاگرام پلاس efshagram_plus اینستاگرام ۱۶ ایران افشاگر iranefshagar اینستاگرام ۱۷ ایران افشاگر IranEfshagar تلگرام ۱۸ ایران افشاگرـ ادمین تلگرام aminesafr تلگرام ۱۹ ایران افشاگر www.iran-efshagari.com وب سایت ۲۰ راسویاب efshagar_rasu EfshagarRasu اینستاگرام تلگرام ۲۱ راسویاب rasuyab۲ اینستاگرام تلگرام ۲۲ راسویاب ـ ادمین تلگرام ba_sab ahmmad_admmin nasirkabiri behzadazimipoor تلگرام ۲۳ زنده بادکانون های شورشی???????? ta_sar_negooni اینستاگرام ۲۴ ستارخان ائلی kave۲۰nasir اینستاگرام ۲۵ صدای بی صدایان ali_morsali۱۰ اینستاگرام ۲۶ مردم پلاس ir_protests.plus اینستاگرام ۲۷ من ایرانم _man.iranam اینستاگرام ۲۸ مینا احمدیان - زن مقاومت آزادی Sonahedayat۲۰۲۱ اینستاگرام ۲۹ همبستگی ملی hambastegimeli hambastegi.mel اینستاگرام ۳۰ Arash Hami arash_ham تلگرام ۳۱ PMOI mojahedin_org تلگرام ۳۲ ادمین تلگرام pmoi ReporterPMOI تلگرام ۳۳ اندیشه ممنوعه bozoonhigz تلگرام ۳۴ پژواک آزادی pezhvake_azadi اینستاگرام ۳۵ پیک شادی pakeshadiiranntv اینستاگرام ۳۶ برای آزادی - ام پلاس M_plush mojahedin_plus تلگرام ۳۷ تبیین جهان – مسعود رجوی tabeenejahan تلگرام ۳۸ تیک تاک قیام ticktackghiam تلگرام ۳۹ سربداران ۶۷ sarbedaran۶۷ تلگرام ۴۰ سیمای آزادی simayazadi اینستاگرام ۴۱ سیمای آزادی SimayAzadiTV SimaINTV تلگرام ۴۲ سیمای آزادی www.iranntv.com وب سایت ۴۳ سیمای آزادی SimayAzadiTV یوتیوب ۴۴ فراخوان جوانان farakhanjavanan تلگرام ۴۵ همبستگی ملی hambastegi_meli www.hambastegimeli.com تلگرام وب سایت ۴۶ همبستگی ملی - ادمین pollock_jackson تلگرام ۴۷ شورای ملی مقاومت ایران www.iranncr.org وب سایت ۴۸ مریم رجوی Maryam_Rajavi_P bamaryamrajavi www.maryam-rajavi.com توییتر (ایکس) اینستاگرام وب سایت ۴۹ تهران قیام tehranghiam اینستاگرام ۵۰ تلویزیون آزادی www.tvazadi.com tvazadi وب سایت یوتیوب تلگرام ۵۱ ادمین تلگرام تلویزیون آزادی PvAzadi تلگرام ۵۲ تلویزیون آزادی tvaazadi توییتر (ایکس) اینستاگرام ۵۳ مجاهدین www.mojahedin.org وب سایت ۵۴ خبرگزاری هرانا hranews

hra-news.org

hranaorg

hra.news تلگرام

وب سایت

اینستاگرام ۵۵ سایت موساد www.mossad.gov.il وب سایت ۵۶ موساد به فارسی mossadspokesman توییتر (ایکس) ۵۷ نه به یهودستیزی Notoantisemitism اینستاگرام ۵۸ اسرائیل به فارسی و سایر زبان ها Israelinpersian اینستاگرام و سایر بسترها ۵۹ ارتش دفاعی به فارسی Idf.farsi اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی ۶۰ دفتر نخست وزیری به فارسی Israelipm_farsi توییتر (ایکس) ۶۱ انجمن دوستی ایران و اسرائیل Fcpii_official توییتر (ایکس) و سایر شبکه های اجتماعی ۶۲ اسرائیل استیت stateofisrael اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی ۶۳ VIP کارگزینی **** وب سایت ۶۴ اسرائیل نیچر israelnature اینستاگرام ۶۵ ویکی اسرائیل فارسی wikiisraelpersian اینستاگرام ۶۶ اسرائیل پیکچر Israelpicture اینستاگرام ۶۷ متیو نوریل matthewnouriel ۶۸ ایران اسرائیل _iran.israel_ اینستاگرام ۶۹ خیبر جیو khaybarjew اینستاگرام ۷۰ نیچر وای Nature_y۳۳۳ اینستاگرام ۷۱ یار قدیمی yaarghadimi توییتر (ایکس) ۷۲ ریموند Elizabeth_keeen اینستاگرام ۷۳ آنجل آن دیوتی AngelOnDuty۰۶a اینستاگرام ۷۴ ابوشی جاسمین EboshiJasmine اینستاگرام ۷۵ الی افریات EliAfriatISR توییتر (ایکس) ۷۶ اتحاد ایران و اسرائیل israelis۴iranians اینستاگرام ۷۷ شبان نیکو Shabane.niko توییتر (ایکس) ۷۸ یهوه yehova اینستاگرام ۷۹ یلدا عبری Yalda.ivrit اینستاگرام ۸۰ ایران برای اسرائیل Iran۴israel اینستاگرام ۸۱ تام اسپایرا Edwardj۹۴۷۴۷۶۹۲ توییتر (ایکس) ۸۲ نیوح برگ niohberg توییتر (ایکس) ۸۳ بیت هامیکداش Beit_hmikdash توییتر (ایکس) ۸۴ پیمان کوروش Israelwin۲۲ توییتر (ایکس) ۸۵ موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل ins:inss.israel اینستاگرام ۸۶ مرکز امور بیگانگان اورشلیم ins:Jerusalem_center اینستاگرام ۸۷ مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات twi:BESA_Center توییتر (ایکس) ۸۸ موسسه بین المللی مطالعات مقابله با تروریسم twi:ICT_org توییتر (ایکس) ۸۹ مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم مئیر آمیت twi:terrorisminfo توییتر (ایکس) ۹۰ موسسه سیاست خارجی منطقه ای اسرائیل- میتویم twi:Mitvim توییتر (ایکس) ۹۱ مرکز موشه دایان برای مطالعات خاورمیانه و آفریقا twi:DayanCenter توییتر (ایکس) ۹۲ ایران واچ Iranwatch.org

wisconsinproject.com وب سایت ۹۳ سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI) Unitedaginstnucleariran.org (UANI) وب سایت ۹۴ **** @LifLifLif۱۸ توییتر (ایکس) ۹۵ **** @marytabanejad توییتر (ایکس) ۹۶ **** @shayanx۰ توییتر (ایکس) ۹۷ **** @iran۱Asl توییتر (ایکس) ۹۸ **** @A-ryamehr توییتر (ایکس) ۹۹ **** @gohardaddy توییتر (ایکس) ۱۰۰ **** @pesarrrr توییتر (ایکس) ۱۰۱ کانون فیلمسازان مستقل ins:Iifma_official اینستاگرام ۱۰۲ المبیک پروداکشن ins:Alambicproduction اینستاگرام ۱۰۳ نشر و کتاب فروشی ناکجا ins:Naakojaa اینستاگرام ۱۰۴ مجله شارلی ابدو ins:Charlie_hebdo_officiel اینستاگرام ۱۰۵ بنیاد مردم ins:Mardom.foundation اینستاگرام ۱۰۶ شب خواب ins:Shabkhab اینستاگرام ۱۰۷ خانه سینما ins:Khaanecinema اینستاگرام ۱۰۸ کمپین توقف قتل های ناموسی www.stophonorkillings.org

ins:stophonorkillings-iran

teleg://t.me/stopho

t.me/stophonorkillings-iran وب سایت

اینستاگرام

تلگرام ۱۰۹ دیده بان آزار ins: harasswatch

www.harasswatch.com

teleg:t.me/harasswatch اینستاگرام

وب سایت

تلگرام ۱۱۰ ماسو ins: masunetworks

www. Masunetworks.com اینستاگرام

وب سایت ۱۱۱ گرشاد ins:gershadapp اینستاگرام ۱۱۲ فمنیسم روزمره ins:feminism.everyday اینستاگرام ۱۱۳ مؤسسه مهناز هریسون ins:lastmile۴d

www.last mile۴d.org اینستاگرام

وب سایت ۱۱۴ سازمان رهبران سیاسی زنان twit: WPLeadersOrg

ins:wpleadersorg توئیتر (ایکس)

اینستاگرام ۱۱۵ سازمان رهبران سیاسی زنان www.womenpoliticalleaders.org وب سایت ۱۱۶ ونداد ins:vandadmagazine اینستاگرام ۱۱۷ سازمان زنان ایرانی آمریکایی ins:iawfoundation

www.iawfoundation.org اینستاگرام

وب سایت ۱۱۸ بنیاد KCIS www.kcisfoundation.org

ins: kcisfoundation وب سایت

اینستاگرام ۱۱۹ مؤسسه زنان تحت قوانین اسلام www.wluml.org

ins:wluml

twit:wluml وب سایت اینستاگرام

توئیتر (ایکس) ۱۲۰ جنبش نسل زد ins:revolotionziran اینستاگرام ۱۲۱ فعالیت امن ins:safe.activism اینستاگرام ۱۲۲ عدالت برای ایران ins:justiceforiran اینستاگرام ۱۲۳ هممون ins:hamamounnetwork اینستاگرام ۱۲۴ ایران آکادمیا ins:iranacademia اینستاگرام ۱۲۵ اهراز ins: ahrazhumanright اینستاگرام ۱۲۶ کار بدون آزار ins:endworkviolence اینستاگرام ۱۲۷ آکادمی چراغ ins: cherghacademy اینستاگرام ۱۲۸ هنگاو ins:hengaw_organization اینستاگرام ۱۲۹ سازمان IREX www.irex.org وب سایت ۱۳۰ سازمان Small Media ins:advocacyassembly

www. Advocacyassembly.org اینستاگرام

وب سایت ۱۳۱ بنیاد پورزند ins:pourzand.foundation

www.pourzandfoundation.org اینستاگرام

وب سایت ۱۳۲ سازمان ۱۹ article ins:article۱۹_fa

ins:article۱۹org

www.article۱۹.org اینستاگرام

وب سایت ۱۳۳ مرکز اسناد حقوق بشر ins:iran.hrdc

twi:ihrdc

teleg:t.me/iranhrdc اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

تلگرام ۱۳۴ اتحاد برای ایران ins:united۴iran

ytube:united for iran

www.united۴iran.org اینستاگرام

یوتوب

وب سایت ۱۳۵ خانه آزادی ins:officialfreedomhouse

www.freedomhouse.org اینستاگرام

وب سایت ۱۳۶ سازمان حقوق بشر کردستان ins:kurdistanhumanrights

www.kurdistanhumanrights.org اینستاگرام

وب سایت ۱۳۷ مؤسسه بین المللی جمهوری خواهان ins: iriglobal

twit:iriglobal

www.iri.org اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

وب سایت ۱۳۸ سازمان حقوق بشر ایران ins:iranhumanright اینستاگرام ۱۳۹ اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران /https://nufdiran.org

twit: nufdiran

ins: nufdiran وب سایت

توئیتر (ایکس)

اینستاگرام ۱۴۰ بنیاد زنان برای دموکراسی ins:wellfordemocracy

www.wellfordemocracy.org اینستاگرام

وب سایت ۱۴۱ DT Institute www.dt-institute.org وب سایت ۱۴۲ پس کوچه ins:paskoocheh

www.paskoocheh.com اینستاگرام

وب سایت ۱۴۳ یک کلمه ins:۱kalameh اینستاگرام ۱۴۴ دژ ایران ins:deg.iran اینستاگرام ۱۴۵ شبکه بین المللی جوامع فعال مدنی (ICAN) www.icanpeacework.org

twit:whatthewomensay

ins: whatthewomensay وب سایت

توئیتر (ایکس)

اینستاگرام ۱۴۶ مدرسه آنلاین پژواک ins:pejvak.school اینستاگرام ۱۴۷ مدرسه آنلاین افروز ins: afroozschool

teleg: afroozschool اینستاگرام

وب سایت ۱۴۸ مدرسه آنلاین پرتو www.partotarvij.org

teleg: parto_school وب سایت

تلگرام ۱۴۹ مدرسه آنلاین فروغ ins: foroughschool

X: foroughschool اینستاگرام

توئیتر (ایکس) ۱۵۰ ضمیمه www.zamimeh.org وب سایت ۱۵۱ ضمیمه ins:zamimehorg اینستاگرام ۱۵۲ مکتب هرات Ins: Herat online school

ins:herat school www.afghanistaneducation.org اینستاگرام

وب سایت ۱۵۳ NED www.NED.org وب سایت ۱۵۴ PEN AMERICA www:Pen.org وب سایت ۱۵۵ رادیو گیلان namayandeh۳oma تلگرام ۱۵۶ زاگاه ins:za.gaah

twit:zaagaah

teleg: za/gaah

www.zaagaah.com اینستاگرام

توئیتر(ایکس)

تلگرام

وب سایت ۱۵۷ ماهنامه خط صلح www.peace-mark.org

face: peace line journal وب سایت فیسبوک ۱۵۸ شبکه جنسیتی و توسعه www.gadnetwork.org وب سایت ۱۵۹ آوا ins:aavaa_org اینستاگرام ۱۶۰ همدم ins:hamdamapp اینستاگرام ۱۶۱ فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده www.ippf.org

ins:ippf_global وب سایت

اینستاگرام ۱۶۲ کیان ملی ۱ https://t.me/kianmeli۱ تلگرام ۱۶۳ اخبار کیان نیوز https://t.me/Kian_Newss تلگرام ۱۶۴ kianmellii https://www.instagram.com/kianmellii/ اینستاگرام ۱۶۵ آخرین پارادایم سقوط https://t.me/j_f_iran تلگرام ۱۶۶ پشتیبانی آخرین پارادایم سقوط https://t.me/j_f_iran۲ تلگرام ۱۶۷ گپی آزاد https://t.me/gapyazad تلگرام ۱۶۸ کانال گپی آزاد https://t.me/gapyazadchannel تلگرام ۱۶۹ قیام مسلحانه https://t.me/Mobarezan_net تلگرام ۱۷۰ **** https://t.me/margbarkhamenei۱۱ تلگرام ۱۷۱ کانال تحلیلی حزب براندازان (موتا) https://web.telegram.org/k/#@iranarchismnews تلگرام ۱۷۲ حزب براندازان https://web.telegram.org/k/#@moota۱ تلگرام ۱۷۳ حزب ایرانارشیست http://t.me/joinchat/LKP۹MEPJ_EPVC۹SvBUrURg تلگرام ۱۷۴ ری استارت https://web.telegram.org/k/#@semahos تلگرام ۱۷۵ پستو نیوز Pasti News https://web.telegram.org/k/#@Pastonews تلگرام ۱۷۶ شب بخیر ایران https://web.telegram.org/k/#@semohos۱ تلگرام ۱۷۷ رادیو ری استارت https://web.telegram.org/k/#@radiorestart تلگرام ۱۷۸ restartempire https://www.instagram.com/restartempire اینستاگرام ۱۷۹ seyed mohammad Hosseini https://www.youtube.com/hosseinitv یوتیوب ۱۸۰ ایرانلیکس https://t.me/iranlix تلگرام ۱۸۱ Hadaf Azadi https://t.me/hadafazadi۲۰۲۲ تلگرام ۱۸۲ Hadaf Azadi ۲ https://t.me/hadafazadii۲ تلگرام ۱۸۳ shahinlooo https://www.instagram.com/shahinlooo اینستاگرام ۱۸۴ Shahin Loo https://www.youtube.com/@Shahinloo یوتویوب ۱۸۵ Shahin Zahmatkesh www.facebook.com/shahin.zahmatkesh,۲۰۲۵# فیسبوک ۱۸۶ ارتش مردمی https://www.instagram.com/arteshemardomi https://t.me/arteshemardomi https://x.com/arteshemardomi اینستاگرام تلگرام توئیتر (ایکس) ۱۸۷ AVA TODY https://t.me/avatodaykurdi تلگرام ۱۸۸ فریبرز کرمی زند https://www.instagram.com/fariborzkaramizand/ https://t.me/F_karamizand https://www.youtube.com/@Fariborzkaramizand https://x.com/f_karamizand اینستاگرام تلگرام یوتویوب توئیتر (ایکس) ۱۸۹ تپندگان @ttabandegan تلگرام ۱۹۰ پارتیزان های تپندگان @p_tapandegan تلگرام ۱۹۱ انجمن پادشاهی ایران تندر ins:@officialtondar teleg:@tondar_anjoman_padeshahi x:@tondar اینستاگرام تلگرام توئیتر(ایکس) ۱۹۲ سام رادپور @samradpuor.freeiranrightnow اینستاگرام ۱۹۳ گروه ققنوس ها @phoniexnet تلگرام ۱۹۴ لب دوختگان teleg:@lab_dookhtegan_channel teleg:@labdookhtegan_chanel X:@lab_dookhtegan X:@labdookhtegan۲ تلگرام توئیتر (ایکس) ۱۹۵ فردین معتمدی @fardin.motamedi.officer اینستاگرام ۱۹۶ kurdi news http://www.facebook.com/Peshrawcpiran فیسبوک ۱۹۷ zagros news http://www.instagram.com/Peshrawcpiran اینستاگرام ۱۹۸ part -azadi- kurdistan- pak https://www.instagram.com/komalamedia?igsh=bGRjZzZxY۳piZThj اینستاگرام ۱۹۹ kurdistan-national-army http://komala.co ۲۰۰ husseinyzdanpana https://www.instagram.com/komala_cpi_tv?igsh=ZTR۴Nmo۰aXJsaXRl اینستاگرام ۲۰۱ komalaparty-ord https://youtu.be/T۶GHQaLKomY?si=۷aTyLAGBVuIromCR یوتویوب ۲۰۲ komala-gordan-kawa https://www.instagram.com/wpi۹۱?igsh=eDk۵dTZsdDdjMnl۰ اینستاگرام ۲۰۳ abdullah-mohtadi-official https://t.me/kanaljadid۱ تلگرام ۲۰۴ asoyrojhelat-news https://telegram.me/wpi_hkki تلگرام ۲۰۵ komalamedia https://www.facebook.com/wpiran فیسبوک ۲۰۶ komala-cpi-Tv https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۶۸۴۴۱۹۴۴۸ فیسبوک ۲۰۷ tribunezamaneh.com https://www.instagram.com/hekmatist?igsh=MTc۵OHhreXJqeDgwcQ== فیسبوک ۲۰۸ ژورنال فارسی http://Jahantelegraf.com https://www.facebook.com/radioneena وب سایت ۲۰۹ سایت روزنه http://komala.org/ وب سایت ۲۱۰ kordia-news https://www.facebook.com/pak.pazadi فیسبوک ۲۱۱ party-azadi-kordistan-pak ttps://www.instagram.com/party_azadi_kurdistan_pak?igsh=dWVvazJ۰ZG۱۱bXdk اینستاگرام ۲۱۲ استمان گل https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۴۸۱۹۹۱۳۶۲ فیسبوک ۲۱۳ رژن تی وی https://www.facebook.com/Rozhn.TV فیسبوک ۲۱۴ رسانک https://www.facebook.com/Rasanknews فیسبوک ۲۱۵ FBM https://www.facebook.com/Freebalochistanmovement فیسبوک ۲۱۶ گوناز تی وی gunaztv۲۴۷ اینستاگرام ۲۱۷ گایپ gaip_saip اینستاگرام ۲۱۸ صفحه منتسب به ائلیار ماکوئی ۵۰milyontc اینستاگرام ۲۱۹ گاموح gamoh۱۹۹۵ اینستاگرام ۲۲۰ دموکراتلار demokratlarorg اینستاگرام ۲۲۱ ارک archumanrights اینستاگرام ۲۲۲ اتحاد ترکان turkic.union اینستاگرام ۲۲۳ آز نیوز aznewstv.ant اینستاگرام ۲۲۴ ترک اراک turk.arak,۵۴ اینستاگرام ۲۲۵ آرازنیوز araznews۲۰۲۳ اینستاگرام ۲۲۶ آج پ (حزب جمهوریت آذربایجان جنوبی) azcp۲۰۲۳ oguz_tvaz اینستاگرام ۲۲۷ آزوح (جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی) azoh_tr azoh_qrupu اینستاگرام ۲۲۸ گادتب (اتحاد تشکیلات دموکراتیک آذربایجان جنوبی) gadtb.comt اینستاگرام ۲۲۹ ترکان خراسان khorasanturkish اینستاگرام ۲۳۰ میللی بایراق millibayraq اینستاگرام ۲۳۱ حرکه النضال www.ahwazna.org www.asmla.net www.ahwazona.net t.me/ahwaznaCh وب سایت تلگرام ۲۳۲ جبهه الدمیقراطیه (جدش) www.adpf.org t.me/alahwaziyatv۱۹۲۵ وب سایت تلگرام ۲۳۳ حزب اللیبرال الاحوازی t.me/news_liberal تلگرام ۲۳۴ دوله الاحواز www.ahwazstat.org وب سایت ۲۳۵ جبهه العربیه www.alahwazvoice.org وب سایت ۲۳۶ حرکه روادالنهضه www.monahdhon.com وب سایت ۲۳۷ حرکه التحریر www.al-ahwaz.com وب سایت ۲۳۸ استمان - بلوچ https://www.ostomaan.org https://balochpeople.org وب سایت ۲۳۹ کمپین فعالین بلوچ https://balochcampaign.us وب سایت ۲۴۰ جبهه متحد بلوچستان ایران https://www.balochunitedfvont.com وب سایت ۲۴۱ بلوچستان راجی تباکی گل https://partybns.org وب سایت ۲۴۲ کمپین فعالین بلوچ https://t.me/BHRCampaign https://www.instagram.com/bhrcampaign تلگرام اینستاگرام ۲۴۳ سهاب بلوچستان https://sahab.org وب سایت ۲۴۴ سهاب https://t.me/SahabBalochistan https://www.instagram.com/sahabbalochistan تلگرام اینستاگرام ۲۴۵ سازمان حقوق بشر بلوچستان Humanrightsbalocghistan.blogspot.com وب سایت ۲۴۶ رسانک نیوز https://rasanaknews.com وب سایت ۲۴۷ کنگره ملیت های ایران فدرال https://iran-federal.net وب سایت ۲۴۸ شورای دموکراسی خواهان ایران اتحاد ملیت های ایرانی https://democratsofiran.org وب سایت ۲۴۹ جنبش ایرانبانان https://t.me/iranbanettehad تلگرام ۲۵۰ **** ww.baydaqnews.com وب سایت ۲۵۱ **** www.qaiyinews.org وب سایت ۲۵۲ ماموستا عبدالرحمن فتاحی https://instagram.com/mafattahi۱ https://twitter.com/Mafattahi اینستاگرام توئیتر(ایکس) ۲۵۳ تمکین https://www.instagram.com/tammkeeninsta https://t.me/Tammkin۱ اینستاگرام تلگرام ۲۵۴ أَنْـفـٰال https://t.me/Jihadi_Activit۱ تلگرام ۲۵۵ منهاج التوحید https://t.me/MinhajalTawheed تلگرام ۲۵۶ محمد فارسی https://t.me/mohammad_farsi_۱ تلگرام ۲۵۷ مجتبی احمدی (سنندجی) https://www.instagram.com/mojtaba.ahmadiii۵۱/ اینستاگرام ۲۵۸ العزائم https://t.me/Al_Az۳m_Farsi_bot تلگرام ۲۵۹ **** https://www.instagram.com/ghoraaba/ اینستاگرام ۲۶۰ **** https://www.instagram.com/tohed۲۲۳۳۴۴۰/ اینستاگرام ۲۶۱ **** https://www.instagram.com/mazyar._.ahmadi۱/ اینستاگرام ۲۶۲ **** https://www.instagram.com/ariam_ahmdi/ اینستاگرام ۲۶۳ **** https://www.instagram.com/behzadbahrami۷۷/ اینستاگرام ۲۶۴ **** https://www.instagram.com/abobakr_۴۴۳۳/ اینستاگرام ۲۶۵ **** https://www.instagram.com/gorabahe/ اینستاگرام ۲۶۶ **** https://www.instagram.com/mamosta_smail_sosay/ اینستاگرام ۲۶۷ **** https://www.instagram.com/osamah,۱۳۹۷/ اینستاگرام ۲۶۸ **** https://www.instagram.com/zanyar_mari۱/ اینستاگرام ۲۶۹ **** https://www.instagram.com/piva_cypolicy/ اینستاگرام ۲۷۰ حال وش https://t.me/haalvsh instagram.com/haalvsh twitter.com/haalvsh www.haalvsh.org تلگرام اینستاگرام توئیتر (ایکس) وب سایت ۲۷۱ شیراحمدشیرانی https://www.instagram.com/shirahmadshirani اینستاگرام ۲۷۲ محمدصابر ملک رئیسی https://www.instagram.com/sabermalekraisi اینستاگرام ۲۷۳ جبهه مبارزین مردمی (جیش العدل) https://t.me/jmmfront Instagram.com/jmmfront twitter.com/jmmfront https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۶ud۱z۳۵fLn۸uI۷Ex۰V تلگرام اینستاگرام توئیتر(ایکس) واتس آپ ۲۷۴ **** https://www.instagram.com/obid_malek_raisi اینستاگرام ۲۷۵ **** https://www.instagram.com/morid_mazarzahi اینستاگرام ۲۷۶ **** https://www.instagram.com/ajmal_baloch۲۰ اینستاگرام ۲۷۷ **** https://www.instagram.com/zaker_shaikh_zade اینستاگرام ۲۷۸ جنبش دادخواهان و آزادگان www.instagram.com/ jda_jonbesh اینستاگرام ۲۷۹ جنبش دادخواهان و آزادگان https://t.me/jda_jonbesh تلگرام ۲۸۰ حبیب الله سربازی https://www.instagram.com/habibollah.baloch اینستاگرام ۲۸۱ رصد بلوچستان https://t.me/rasadbalochistan https://www.instagram.com/resanejahad https://x.com/rasadbalochstan تلگرام اینستاگرام توئیتر (ایکس) ۲۸۲ رصد بلوچستان https://rasadbalochistan.net وب سایت ۲۸۳ همدلین بانوکان https://t.me/hamdelinbanokan https://www.instagram.com/hamdelin_banokan تلگرام اینستاگرام ۲۸۴ مهیم سرخوش https://www.instagram.com/mohim_sarkhosh اینستاگرام ۲۸۵ گروه حقوق بشر بلوچستان https://www.bhrg.info وب سایت ۲۸۶ قادر بلوچ https://www.instagram.com/ghader_balouch اینستاگرام ۲۸۷ کمپین فعالین بلوچ| اسما بلوچ https://t.me/balochcampaign https://www.instagram.com/balochcampaign https://www.balochistanhrdn.org تلگرام اینستاگرام وب سایت ۲۸۸ اسما بلوچ https://www.instagram.com/asmabalooch_ اینستاگرام ۲۸۹ رسانک https://t.me/rasanknews https://www.instagram.com/rasanknews تلگرام اینستاگرام ۲۹۰ مزاران گمنام بلوچستان https://t.me/MazaranBalochistan تلگرام ۲۹۱ صدای عدالت-جیش العدل https://t.me/The_voice_of_justice تلگرام ۲۹۲ عدل مدیا https://t.me/mediaadl تلگرام ۲۹۳ كانال سـ ـربازان عــدل️️ https://t.me/Saladin_Al_Ayyubi تلگرام ۲۹۴ مولوی نصرالله بلوچ **** تلگرام ۲۹۵ ????️سَــــرْباَزاَنِ اَنْصاَرُالْفُرْقَانْ????️ https://t.me/httpshttpTE۱ تلگرام ۲۹۶ سازمان انصارالفرقان ایران **** تلگرام ۲۹۷ کانال اجمل بلوچ https://t.me/ajmalbalochh تلگرام ۲۹۸ ???????? عمر ریگی|• https://t.me/umar_rigi تلگرام ۲۹۹ كانال احتیاطى https://t.me/mogahd_adl تلگرام ۳۰۰ مولوی عبدالغفار نقشبندی https://t.me/naghshbandi_hafez www.instagram.com/naghshbandi_hafez twitter.com/arnaghshbandi https://www.youtube.com/@AbdolghaffarNaghshbandi تلگرام اینستاگرام توئیتر(ایکس) یوتویوب ۳۰۱ استودیو طلوع شرق https://t.me/studio_toloe_shargh تلگرام ۳۰۲ محمد امین ملازهی (نصر) https://t.me/muhammadaminmollazahi تلگرام ۳۰۳ كانال یاسر بلوچ https://t.me/yaser_baloch_adl تلگرام ۳۰۴ فیلم هاى جندالله جیش العدل https://t.me/balochadl تلگرام ۳۰۵ مجاهدین بلوچستان **** تلگرام ۳۰۶ رسانه جهاد https://t.me/Resanejahad تلگرام ۳۰۷ بنیاد خانه همدلی https://t.me/b_k_hamdeli تلگرام ۳۰۸ گزارشگران بلوچ https://t.me/balochreporters https://instagram.com/balochreporterss https://twitter.com/balochreporters تلگرام اینستاگرام توئیتر (ایکس) ۳۰۹ شوراى ملى اهل سنت ایران https://t.me/shamsaworld https://www.instagram.com/shamsaworld https://twitter.com/shamsaworld https://youtube.com/@shamsaaworld تلگرام اینستاگرام توئیتر (ایکس) یوتویوب ۳۱۰ محمد عمر ملازهی https://t.me/mollazahi۱۲۳ https://www.instagram.com/m.o.mollazahi/ تلگرام اینستاگرام

سرپرست وزارت اطلاعات

منبع: سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران