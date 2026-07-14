صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فهرست کامل مصادیق جاسوسی و همکاری با رسانه‌های معاند

بخشنامه وزارت اطلاعات درخصوص فهرست مصادیق تبصره مـاده ۴ قانون تشـدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی
کد خبر: ۱۳۸۴۶۹۹
| |
2091 بازدید

فهرست کامل مصادیق جاسوسی و همکاری با رسانه‌های معاند

به گزارش تابناک، وزارت اطلاعات طی نامه‌ای به دادستان کل کشور درخصوص جاسوسی و همکاری با رژیم صهیـونیستی و کشورهای متخاصـم علیه امنیت و منـافع ملـی اعلام کرد:

۱. به موجب ماده (۴) قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی (مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ مجلس شورای اسلامی): «هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فی الارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محكوم می شود. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی كه برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذكور به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلم ها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار می باشد.»

در همین راستا با توجه به تکلیف قانونی در تبصره ماده (۴) قانون مزبور در تعیین و اعلام عمومی مصادیق شبکه ها، انسان رسانه ها و صفحات مجازی معاند، بدین وسیله، مصادیق مذکور اعلام می شود.

۲. در تعیین مصادیق اعلامی، وابستگی و ارتباط مصادیق با رژیم کودک کش صهیونی، گروه های تروریستی و نیز اتخاذ رویکردهایی همچون تبلیغ و آموزش اقدامات تروریستی، ترویج خشونت، کشتار و جنگ، ایجاد ناامنی و سلب آسایش عمومی در کشور و به طور کلی رویکرد معاندانه با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مدنظر قرار گرفته است.

۳. آدرس های ارائه شده صرفاً به منظور شناسایی اولیه مصادیق بوده و وجود یا ایجاد مصادیق اعلامی در سایر بسترها و نیز تداوم فعالیت این مصادیق با تغییر در آدرس های مجازی، همچنان مشمول مصادیق معاند موضوع ماده (۴) قانون است.

۴. بنا بر حکم صدر ماده (۴) قانون، هرگونه اقدام یا همكاری در انجام فعالیت های سیاسی، فرهنگی، رسانه ای و تبلیغی، ایجاد و انعكاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار كذب یا هر نوع محتوا كه نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی شود و نیز ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبكه ها، انسان رسانه ها یا صفحات مجازی بیگانه بر خلاف امنیت ملی، فارغ از ماهیت بسترهای اعلامی(معاند یا غیرمعاند) قابلیت پیگرد قانونی دارد.

۵. حسب تبصره ماده (۴) قانون، فهرست مصادیق اعلامی، بازبینی و بروزرسانی شده و مراتب از طرق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

فهرست شبکه های معاند

ردیف

مصداق

۱

شبکه ۱۲ اسرائیل

۲

شبکه ۱۳ اسرائیل

۳

شبکه ۱۴ اسرائیل

۴

شبکه پارس تی وی اسرائیل

۵

رادیو پیام اسرائیل

۶

رادیو عسل اسرائیل

۷

ایران اینترنشنال

۸

رادیو زمانه 

۹

ایران وایر

۱۰

بی بی سی فارسی

۱۱

رادیو فردا

۱۲

صدای آمریکا

۱۳

رادیو زمانه

۱۴

من و تو 

۱۵

تلویزیون آزادی

۱۶

سیمای آزادی

۱۷

وصال حق

۱۸

نور

۱۹

آز تی وی

۲۰

آز استار تی وی

۲۱

گوناز تی وی

۲۲

کانال یک  

۲۳

ایران آریایی

۲۴

دیدگاه

۲۵

اندیشه

۲۶

پارس

۲۷

رنگارنگ

۲۸

ایران آباد

۲۹

محبت

۳۰

سون

۳۱

ست سون

۳۲

نجات

۳۳

حلقه تی وی (halghehtv)

۳۴

کلمه

۳۵

نیشتمان جوان

۳۶

آرین تی وی

۳۷

استرک تی وی

۳۸

روناهی

۳۹

میدیا هابر

۴۰

ژن تی وی

۴۱

آرنا نیوز

۴۲

کومله تی وی

۴۳

تلویزیون کانال جدید

۴۴

دوله الاحواز
 

 

فهرست انسان رسانه های معاند

ردیف

مصداق

۱

حنانیا نفتالی

hananyafarsi

۲

امیلی شرادر

emilyintelaviv

۳

یوسف حداد

yosephhaddad

۴

ایتای بندا

Itaybenda

۵

لیراز ناز

Liraz_naz

۶

ریل سلمان

realsalmansima

۷

رزا پرتو

rosaparto

۸

الی دیوید

DrEliDavid

۹

مهناز شیرالی

Mahnazshirali

۱۰

جرج هارونیان

georgeharoonian

۱۱

سولی شاهور

SoliShahvar

۱۲

گلدا مکابی

israelrouydad

۱۳

امید سفری

omidsafari۵۹

۱۴

فرزانه کوهن

Farzane_cohen__

۱۵

یوناتان مجبورد

J.majburd

۱۶

ایدی کوهن

edycohen

۱۷

کمال پنحاسی

kamalpenhasi

۱۸

مناشه امیر

Radis.org

۱۹

شرلی شمسیان

shirlyshamsian

۲۰

آمیت سگال

amitsegal

۲۱

یوسی ملمن

Yossi_melman

۲۲

راز زیمت  

rzimmt

۲۳

رضا پهلوی

X: @pahlavireza

ins:@officialrezapahlavi

۲۴

حسین رزاق

ins:@hoseinrazzagh

۲۵

امیرعباس فخرآور

ins:@amir.fakhravar

۲۶

شیرین عبادی

ins:@official_shirin_ebadi

۲۷

محمد مهدوی فر

ins:@mmahdavifar۲۰۲۰

۲۸

عباس واحدیان شاهرودی

ins:@avshahroodi

۲۹

حسن شریعتمداری

ins:@hassanshariatmadari

۳۰

معصومه علینژاد

@masih.alinejad

۳۱

علی کریمی

ins:@Aliiiiiiiikarimi۸

۳۲

امید دانا

X: @OmidDana

t.me/OmidDana

۳۳

حامد اسماعیلیون

X: @esmaeilion

۳۴

مهدی نصیری

X: @nasiri_mehdi

t.me/nasiri_mehdi

۳۵

عیسی میلادپور 

X: @MiladPourEisa

۳۶

ساسان توکلی فارسانی

X: @SasanTavakoli

t.me/SasanTavakoli

۳۷

هادی مهرانی

X: @hadimehrani

۳۸

بهنام قلی پور

X: @beehnam

۳۹

صدیقه وسمقی

X: @SedighehVasmaghi

۴۰

فرنوش امیرشاهی

X: @FartourAmirshahi

۴۱

نیکی محجوب

X: @NikiMahjoob

۴۲

ابراهیم نیلوفر پور

X: @NiloufarPour

۴۳

علیرضا اردوان

@AlirezaAzdavan

۴۴

مازیار بهاری

X: @mazbahar

۴۵

شقایق نوروزی

X: @shaghayeghnr

۴۶

فرشته قاضی

X: @FereshtehGhazi

۴۷

اشکان خطیبی

@Ashkan

۴۸

علی جوانمردی

https://t.me/javanmardi۷۷

۴۹

زهرا امیرابراهیمی

ins:zaramirebrahimi

۵۰

کاوه فرنام

ins:Farnamkaveh

۵۱

فرزاد پاک

ins:farzadpak

۵۲

رضوان مقدم

ins:moghaddamrezvan

۵۳

غنچه قوامی

ghonchehghavami

۵۴

امید شمس

ins:omid_.shams

۵۵

احد قنبری

ins:ahad.public

ahad.ghanbary

twi(x):ahadx

۵۶

امین ثابتی

twit(x):aminsabeti

۵۷

امیر رشیدی

ins: amirrashidi۱۹۷۳

۵۸

آنجلیا غیور

ins:angela_ghayour

X:Angela Ghayour

۵۹

مهرداد ماهر

ins:mehrdadmaher۴ 

teleg:mehrdadmaher۳

۶۰

سیامک تدین طهماسبی

ins:siamaktadayontahmasbi

۶۱

پیمان بهبودی

telg:namayandeh۳oma
 

 

فهرست صفحات مجازی معاند

ردیف

مصادیق

آدرس

بستر

۱

کلیه سایت ها، حساب ها، کانال های متعلق به موسسات، دستگاه های اجرایی، وزارتخانه ها، سفارتخانه ها و نمایندگی های رژیم صهیونی

****

تمامی بسترها

 

 

 

 

 

۲

Ali Mohammadi

al.imohammadi۸۸۶۹

اینستاگرام

۳

FARZAD

iran.maryam۸۸

اینستاگرام

۴

Hamid B.

hamid_bajat

اینستاگرام

۵

mahmud gardash

gardashmahmud

اینستاگرام

۶

mehrdad ashrafi

mehrdadashrafi۲

اینستاگرام

۷

mehri javan

del.aram۷۸۹۶

اینستاگرام

۸

Morad Barasteh

moradbarasteh

اینستاگرام

۹

s

(ایرج سلطانی)

sltaniiraj۳۷

اینستاگرام

۱۰

sattarkhan

sattarkhan۱۴۰۴

اینستاگرام

۱۱

Shabnam Samadi

shabnamsamadi۱

اینستاگرام

۱۲

Shahre Mashhad

shahre.mashhad

اینستاگرام

۱۳

اخبار ایران۲۴

akhbariran۲۴

اینستاگرام

۱۴

افشاگرام

efshageram

اینستاگرام

۱۵

افشاگرام پلاس

efshagram_plus

اینستاگرام

۱۶

ایران افشاگر

iranefshagar

اینستاگرام

۱۷

ایران افشاگر

IranEfshagar

تلگرام

۱۸

ایران افشاگرـ ادمین تلگرام

aminesafr

تلگرام

۱۹

ایران افشاگر

www.iran-efshagari.com

وب سایت

۲۰

راسویاب

efshagar_rasu

EfshagarRasu

اینستاگرام

تلگرام

۲۱

راسویاب

rasuyab۲

اینستاگرام

تلگرام

۲۲

راسویاب ـ ادمین تلگرام

ba_sab

ahmmad_admmin

nasirkabiri

behzadazimipoor

تلگرام

۲۳

زنده بادکانون های شورشی????????

ta_sar_negooni

اینستاگرام

۲۴

ستارخان ائلی

kave۲۰nasir

اینستاگرام

۲۵

صدای بی صدایان

ali_morsali۱۰

اینستاگرام

۲۶

مردم پلاس

ir_protests.plus

اینستاگرام

۲۷

من ایرانم

_man.iranam

اینستاگرام

۲۸

مینا احمدیان - زن مقاومت آزادی

Sonahedayat۲۰۲۱

اینستاگرام

۲۹

همبستگی ملی

hambastegimeli

hambastegi.mel

اینستاگرام

۳۰

Arash Hami

arash_ham

تلگرام

۳۱

PMOI

mojahedin_org

تلگرام

۳۲

ادمین تلگرام pmoi

ReporterPMOI

تلگرام

۳۳

اندیشه ممنوعه

bozoonhigz

تلگرام

۳۴

پژواک آزادی

pezhvake_azadi

اینستاگرام

۳۵

پیک شادی

pakeshadiiranntv

اینستاگرام

۳۶

برای آزادی - ام پلاس M_plush

mojahedin_plus

تلگرام

۳۷

تبیین جهان – مسعود رجوی

tabeenejahan

تلگرام

۳۸

تیک تاک قیام

ticktackghiam

تلگرام

۳۹

سربداران ۶۷

sarbedaran۶۷

تلگرام

۴۰

سیمای آزادی

simayazadi

اینستاگرام

۴۱

سیمای آزادی

SimayAzadiTV

SimaINTV

تلگرام

۴۲

سیمای آزادی

www.iranntv.com

وب سایت

۴۳

سیمای آزادی

SimayAzadiTV

یوتیوب

۴۴

فراخوان جوانان

farakhanjavanan

تلگرام

۴۵

همبستگی ملی

hambastegi_meli

www.hambastegimeli.com

تلگرام

وب سایت

۴۶

همبستگی ملی - ادمین

pollock_jackson

تلگرام

۴۷

شورای ملی مقاومت ایران

www.iranncr.org

وب سایت

۴۸

مریم رجوی

Maryam_Rajavi_P

bamaryamrajavi

www.maryam-rajavi.com

توییتر (ایکس)

اینستاگرام

وب سایت

۴۹

تهران قیام

tehranghiam

اینستاگرام

۵۰

تلویزیون آزادی

www.tvazadi.com

tvazadi

وب سایت

یوتیوب

تلگرام

۵۱

ادمین تلگرام تلویزیون آزادی

PvAzadi

تلگرام

۵۲

تلویزیون آزادی

tvaazadi

توییتر (ایکس)

اینستاگرام

۵۳

مجاهدین

www.mojahedin.org

وب سایت

۵۴

خبرگزاری هرانا

hranews
hra-news.org
hranaorg 
hra.news

تلگرام
وب سایت
اینستاگرام

۵۵

سایت موساد

www.mossad.gov.il

وب سایت

۵۶

موساد به فارسی

mossadspokesman

توییتر (ایکس)

۵۷

نه به یهودستیزی

Notoantisemitism

اینستاگرام

۵۸

اسرائیل به فارسی و سایر زبان ها

Israelinpersian

اینستاگرام و سایر بسترها

۵۹

ارتش دفاعی به فارسی

Idf.farsi

اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی

۶۰

دفتر نخست وزیری به فارسی

Israelipm_farsi

توییتر (ایکس)

۶۱

انجمن دوستی ایران و اسرائیل

Fcpii_official

توییتر (ایکس) و سایر شبکه های اجتماعی

۶۲

اسرائیل استیت

stateofisrael

اینستاگرام و سایر شبکه های اجتماعی

۶۳

VIP کارگزینی

****

وب سایت

۶۴

اسرائیل نیچر

israelnature

اینستاگرام

۶۵

ویکی اسرائیل فارسی

wikiisraelpersian

اینستاگرام

۶۶

اسرائیل پیکچر

Israelpicture

اینستاگرام

۶۷

متیو نوریل

matthewnouriel

 

۶۸

ایران اسرائیل

_iran.israel_

اینستاگرام

۶۹

خیبر جیو

khaybarjew

اینستاگرام

۷۰

نیچر وای

Nature_y۳۳۳

اینستاگرام

۷۱

یار قدیمی

yaarghadimi

توییتر (ایکس)

۷۲

ریموند

Elizabeth_keeen

اینستاگرام

۷۳

آنجل آن دیوتی

AngelOnDuty۰۶a

اینستاگرام

۷۴

ابوشی جاسمین

EboshiJasmine

اینستاگرام

۷۵

الی افریات

EliAfriatISR

توییتر (ایکس)

۷۶

اتحاد ایران و اسرائیل

israelis۴iranians

اینستاگرام

۷۷

شبان نیکو

Shabane.niko

توییتر (ایکس)

۷۸

یهوه

yehova

اینستاگرام

۷۹

یلدا عبری

Yalda.ivrit

اینستاگرام

۸۰

ایران برای اسرائیل

Iran۴israel

اینستاگرام

۸۱

تام اسپایرا

Edwardj۹۴۷۴۷۶۹۲

توییتر (ایکس)

۸۲

نیوح برگ

niohberg

توییتر (ایکس)

۸۳

بیت هامیکداش

Beit_hmikdash

توییتر (ایکس)

۸۴

پیمان کوروش

Israelwin۲۲

توییتر (ایکس)

۸۵

موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل

ins:inss.israel

اینستاگرام

۸۶

مرکز امور بیگانگان اورشلیم

ins:Jerusalem_center

اینستاگرام

۸۷

مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات

twi:BESA_Center

توییتر (ایکس)

۸۸

موسسه بین المللی مطالعات مقابله با تروریسم

twi:ICT_org

توییتر (ایکس)

۸۹

مرکز اطلاعات و مطالعات تروریسم مئیر آمیت

twi:terrorisminfo

توییتر (ایکس)

۹۰

موسسه سیاست خارجی منطقه ای اسرائیل- میتویم

twi:Mitvim

توییتر (ایکس)

۹۱

مرکز موشه دایان برای مطالعات خاورمیانه و آفریقا

twi:DayanCenter

توییتر (ایکس)

۹۲

ایران واچ

Iranwatch.org
wisconsinproject.com

وب سایت

۹۳

سازمان اتحاد علیه ایران هسته ای (UANI)

Unitedaginstnucleariran.org (UANI)

وب سایت

۹۴

****

@LifLifLif۱۸

توییتر (ایکس)

۹۵

****

@marytabanejad

توییتر (ایکس)

۹۶

****

@shayanx۰

توییتر (ایکس)

۹۷

****

@iran۱Asl

توییتر (ایکس)

۹۸

****

@A-ryamehr

توییتر (ایکس)

۹۹

****

@gohardaddy

توییتر (ایکس)

۱۰۰

****

@pesarrrr

توییتر (ایکس)

۱۰۱

کانون فیلمسازان مستقل

ins:Iifma_official

اینستاگرام

۱۰۲

المبیک پروداکشن

ins:Alambicproduction

اینستاگرام

۱۰۳

نشر و کتاب فروشی ناکجا

ins:Naakojaa

اینستاگرام

۱۰۴

مجله شارلی ابدو

ins:Charlie_hebdo_officiel

اینستاگرام

۱۰۵

بنیاد مردم

ins:Mardom.foundation

اینستاگرام

۱۰۶

شب خواب

ins:Shabkhab

اینستاگرام

۱۰۷

خانه سینما

ins:Khaanecinema

اینستاگرام

۱۰۸

کمپین توقف قتل های ناموسی

www.stophonorkillings.org
ins:stophonorkillings-iran
teleg://t.me/stopho
t.me/stophonorkillings-iran

وب سایت
اینستاگرام
تلگرام

۱۰۹

دیده بان آزار

ins: harasswatch
www.harasswatch.com
teleg:t.me/harasswatch

اینستاگرام
وب سایت
تلگرام

۱۱۰

ماسو

ins: masunetworks
www. Masunetworks.com

اینستاگرام
وب سایت

۱۱۱

گرشاد

ins:gershadapp

اینستاگرام

۱۱۲

فمنیسم روزمره

ins:feminism.everyday

اینستاگرام

۱۱۳

مؤسسه مهناز هریسون

ins:lastmile۴d
www.last mile۴d.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۱۴

سازمان رهبران سیاسی زنان

twit: WPLeadersOrg
ins:wpleadersorg

توئیتر (ایکس)
اینستاگرام

۱۱۵

سازمان رهبران سیاسی زنان

www.womenpoliticalleaders.org

وب سایت

۱۱۶

ونداد

ins:vandadmagazine

اینستاگرام

۱۱۷

سازمان زنان ایرانی آمریکایی

ins:iawfoundation
www.iawfoundation.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۱۸

بنیاد  KCIS

www.kcisfoundation.org
ins: kcisfoundation

وب سایت
اینستاگرام

۱۱۹

مؤسسه زنان تحت قوانین اسلام

www.wluml.org
ins:wluml
twit:wluml

وب سایت

اینستاگرام
توئیتر (ایکس)

۱۲۰

جنبش نسل زد

ins:revolotionziran

اینستاگرام

۱۲۱

فعالیت امن

ins:safe.activism

اینستاگرام

۱۲۲

عدالت برای ایران

ins:justiceforiran

اینستاگرام

۱۲۳

هممون

ins:hamamounnetwork

اینستاگرام

۱۲۴

ایران آکادمیا

ins:iranacademia

اینستاگرام

۱۲۵

اهراز

ins: ahrazhumanright

اینستاگرام

۱۲۶

کار بدون آزار

ins:endworkviolence

اینستاگرام

۱۲۷

آکادمی چراغ

ins: cherghacademy

اینستاگرام

۱۲۸

هنگاو

ins:hengaw_organization

اینستاگرام

۱۲۹

سازمان IREX

www.irex.org

وب سایت

۱۳۰

سازمان Small Media

ins:advocacyassembly
www. Advocacyassembly.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۳۱

بنیاد پورزند

ins:pourzand.foundation
www.pourzandfoundation.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۳۲

سازمان ۱۹ article

ins:article۱۹_fa
ins:article۱۹org
www.article۱۹.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۳۳

مرکز اسناد حقوق بشر

ins:iran.hrdc
twi:ihrdc
teleg:t.me/iranhrdc

اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
تلگرام

۱۳۴

اتحاد برای ایران

ins:united۴iran
ytube:united for iran
www.united۴iran.org

اینستاگرام
یوتوب
وب سایت

۱۳۵

خانه آزادی

ins:officialfreedomhouse
www.freedomhouse.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۳۶

سازمان حقوق بشر کردستان

ins:kurdistanhumanrights
www.kurdistanhumanrights.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۳۷

مؤسسه بین المللی جمهوری خواهان

ins: iriglobal
twit:iriglobal
www.iri.org

اینستاگرام
توئیتر (ایکس)
وب سایت

۱۳۸

سازمان حقوق بشر ایران

ins:iranhumanright

اینستاگرام

۱۳۹

اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران

/https://nufdiran.org
twit: nufdiran
ins: nufdiran

وب سایت
توئیتر (ایکس)
اینستاگرام

۱۴۰

بنیاد زنان برای دموکراسی

ins:wellfordemocracy
www.wellfordemocracy.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۴۱

DT Institute

www.dt-institute.org

وب سایت

۱۴۲

پس کوچه

ins:paskoocheh
www.paskoocheh.com

اینستاگرام
وب سایت

۱۴۳

یک کلمه

ins:۱kalameh

اینستاگرام

۱۴۴

دژ ایران

ins:deg.iran

اینستاگرام

۱۴۵

شبکه بین المللی جوامع فعال مدنی (ICAN)

www.icanpeacework.org
twit:whatthewomensay
ins: whatthewomensay

وب سایت
توئیتر (ایکس)
اینستاگرام

۱۴۶

مدرسه آنلاین پژواک

ins:pejvak.school

اینستاگرام

۱۴۷

مدرسه آنلاین افروز

ins: afroozschool
 teleg: afroozschool

اینستاگرام
وب سایت

۱۴۸

مدرسه آنلاین پرتو

www.partotarvij.org
teleg: parto_school

وب سایت
تلگرام

۱۴۹

مدرسه آنلاین فروغ

ins: foroughschool 
X: foroughschool

اینستاگرام
توئیتر (ایکس)

۱۵۰

ضمیمه

www.zamimeh.org

وب سایت

۱۵۱

ضمیمه

ins:zamimehorg

اینستاگرام

۱۵۲

مکتب هرات

Ins: Herat online school
ins:herat school

www.afghanistaneducation.org

اینستاگرام
وب سایت

۱۵۳

NED

www.NED.org

وب سایت

۱۵۴

PEN AMERICA

www:Pen.org

وب سایت

۱۵۵

رادیو گیلان

namayandeh۳oma

تلگرام

۱۵۶

زاگاه

ins:za.gaah
twit:zaagaah
teleg: za/gaah
www.zaagaah.com

اینستاگرام
توئیتر(ایکس)
تلگرام
وب سایت

۱۵۷

ماهنامه خط صلح

www.peace-mark.org
face: peace line journal

وب سایت

فیسبوک

۱۵۸

شبکه جنسیتی و توسعه

www.gadnetwork.org

وب سایت

۱۵۹

آوا

ins:aavaa_org

اینستاگرام

۱۶۰

همدم

ins:hamdamapp

اینستاگرام

۱۶۱

فدراسیون بین المللی تنظیم خانواده

www.ippf.org
ins:ippf_global

وب سایت
اینستاگرام

۱۶۲

کیان ملی ۱

https://t.me/kianmeli۱

تلگرام

۱۶۳

اخبار کیان نیوز

https://t.me/Kian_Newss

تلگرام

۱۶۴

kianmellii

https://www.instagram.com/kianmellii/

اینستاگرام

۱۶۵

آخرین پارادایم سقوط

https://t.me/j_f_iran

تلگرام

۱۶۶

پشتیبانی آخرین پارادایم سقوط

https://t.me/j_f_iran۲

تلگرام

۱۶۷

گپی آزاد

https://t.me/gapyazad

تلگرام

۱۶۸

کانال گپی آزاد

https://t.me/gapyazadchannel

تلگرام

۱۶۹

قیام مسلحانه

https://t.me/Mobarezan_net

تلگرام

۱۷۰

****

https://t.me/margbarkhamenei۱۱

تلگرام

۱۷۱

کانال تحلیلی حزب براندازان (موتا)

https://web.telegram.org/k/#@iranarchismnews

تلگرام

۱۷۲

حزب براندازان

https://web.telegram.org/k/#@moota۱

تلگرام

۱۷۳

حزب ایرانارشیست

http://t.me/joinchat/LKP۹MEPJ_EPVC۹SvBUrURg

تلگرام

۱۷۴

ری استارت

https://web.telegram.org/k/#@semahos

تلگرام

۱۷۵

پستو نیوز Pasti News

https://web.telegram.org/k/#@Pastonews

تلگرام

۱۷۶

شب بخیر ایران

https://web.telegram.org/k/#@semohos۱

تلگرام

۱۷۷

رادیو ری استارت

https://web.telegram.org/k/#@radiorestart

تلگرام

۱۷۸

restartempire

https://www.instagram.com/restartempire

اینستاگرام

۱۷۹

seyed mohammad Hosseini

https://www.youtube.com/hosseinitv

یوتیوب

۱۸۰

ایرانلیکس

https://t.me/iranlix

تلگرام

۱۸۱

Hadaf Azadi

https://t.me/hadafazadi۲۰۲۲

تلگرام

۱۸۲

Hadaf Azadi ۲

https://t.me/hadafazadii۲

تلگرام

۱۸۳

shahinlooo

https://www.instagram.com/shahinlooo

اینستاگرام

۱۸۴

Shahin Loo

https://www.youtube.com/@Shahinloo

یوتویوب

۱۸۵

Shahin Zahmatkesh

www.facebook.com/shahin.zahmatkesh,۲۰۲۵#

فیسبوک

۱۸۶

ارتش مردمی

https://www.instagram.com/arteshemardomi https://t.me/arteshemardomi

https://x.com/arteshemardomi

اینستاگرام تلگرام توئیتر

(ایکس)

۱۸۷

AVA TODY

https://t.me/avatodaykurdi

تلگرام

۱۸۸

فریبرز کرمی زند

https://www.instagram.com/fariborzkaramizand/

https://t.me/F_karamizand

https://www.youtube.com/@Fariborzkaramizand

https://x.com/f_karamizand

اینستاگرام تلگرام

یوتویوب

توئیتر

(ایکس)

۱۸۹

تپندگان

@ttabandegan

تلگرام

۱۹۰

پارتیزان های تپندگان

@p_tapandegan

تلگرام

۱۹۱

انجمن پادشاهی ایران تندر

ins:@officialtondar

teleg:@tondar_anjoman_padeshahi

x:@tondar

اینستاگرام

تلگرام

توئیتر(ایکس)

۱۹۲

سام رادپور

@samradpuor.freeiranrightnow

اینستاگرام

۱۹۳

گروه ققنوس ها

@phoniexnet

تلگرام

۱۹۴

لب دوختگان

teleg:@lab_dookhtegan_channel

teleg:@labdookhtegan_chanel

X:@lab_dookhtegan

X:@labdookhtegan۲

تلگرام

توئیتر

(ایکس)

۱۹۵

فردین معتمدی

@fardin.motamedi.officer

اینستاگرام

۱۹۶

kurdi news

http://www.facebook.com/Peshrawcpiran

فیسبوک

۱۹۷

zagros news

http://www.instagram.com/Peshrawcpiran

اینستاگرام

۱۹۸

part -azadi- kurdistan- pak

https://www.instagram.com/komalamedia?igsh=bGRjZzZxY۳piZThj

اینستاگرام

۱۹۹

kurdistan-national-army

http://komala.co

 

۲۰۰

husseinyzdanpana

https://www.instagram.com/komala_cpi_tv?igsh=ZTR۴Nmo۰aXJsaXRl

اینستاگرام

۲۰۱

komalaparty-ord

https://youtu.be/T۶GHQaLKomY?si=۷aTyLAGBVuIromCR

یوتویوب

۲۰۲

komala-gordan-kawa

https://www.instagram.com/wpi۹۱?igsh=eDk۵dTZsdDdjMnl۰

اینستاگرام

۲۰۳

abdullah-mohtadi-official

https://t.me/kanaljadid۱

تلگرام

۲۰۴

asoyrojhelat-news

https://telegram.me/wpi_hkki

تلگرام

۲۰۵

komalamedia

https://www.facebook.com/wpiran

فیسبوک

۲۰۶

komala-cpi-Tv

https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۶۸۴۴۱۹۴۴۸

فیسبوک

۲۰۷

tribunezamaneh.com

https://www.instagram.com/hekmatist?igsh=MTc۵OHhreXJqeDgwcQ==

فیسبوک

۲۰۸

ژورنال فارسی

http://Jahantelegraf.com

https://www.facebook.com/radioneena

وب سایت

۲۰۹

سایت روزنه

http://komala.org/

وب سایت

۲۱۰

kordia-news

https://www.facebook.com/pak.pazadi

فیسبوک

۲۱۱

party-azadi-kordistan-pak

ttps://www.instagram.com/party_azadi_kurdistan_pak?igsh=dWVvazJ۰ZG۱۱bXdk

اینستاگرام

۲۱۲

استمان گل

https://www.facebook.com/profile.php?id=۱۰۰۰۶۴۴۸۱۹۹۱۳۶۲

فیسبوک

۲۱۳

رژن تی وی

https://www.facebook.com/Rozhn.TV

فیسبوک

۲۱۴

رسانک

https://www.facebook.com/Rasanknews

فیسبوک

۲۱۵

FBM

https://www.facebook.com/Freebalochistanmovement

فیسبوک

۲۱۶

گوناز تی وی

gunaztv۲۴۷

اینستاگرام

۲۱۷

گایپ

gaip_saip

اینستاگرام

۲۱۸

صفحه منتسب به ائلیار ماکوئی

۵۰milyontc

اینستاگرام

۲۱۹

گاموح

gamoh۱۹۹۵

اینستاگرام

۲۲۰

دموکراتلار

demokratlarorg

اینستاگرام

۲۲۱

ارک

archumanrights

اینستاگرام

۲۲۲

اتحاد ترکان

turkic.union

اینستاگرام

۲۲۳

آز نیوز

aznewstv.ant

اینستاگرام

۲۲۴

ترک اراک

turk.arak,۵۴

اینستاگرام

۲۲۵

آرازنیوز

araznews۲۰۲۳

اینستاگرام

۲۲۶

آج پ (حزب جمهوریت آذربایجان جنوبی)

azcp۲۰۲۳

oguz_tvaz

اینستاگرام

۲۲۷

آزوح (جنبش دانشجویی آذربایجان جنوبی)

azoh_tr

azoh_qrupu

اینستاگرام

۲۲۸

گادتب (اتحاد تشکیلات دموکراتیک آذربایجان جنوبی)

gadtb.comt

اینستاگرام

۲۲۹

ترکان خراسان

khorasanturkish

اینستاگرام

۲۳۰

میللی بایراق

millibayraq

اینستاگرام

۲۳۱

حرکه النضال

www.ahwazna.org

www.asmla.net 

www.ahwazona.net 

t.me/ahwaznaCh

وب سایت

تلگرام

۲۳۲

جبهه الدمیقراطیه (جدش)

www.adpf.org 

t.me/alahwaziyatv۱۹۲۵

وب سایت

تلگرام

۲۳۳

حزب اللیبرال الاحوازی

t.me/news_liberal 

تلگرام

۲۳۴

دوله الاحواز

www.ahwazstat.org

وب سایت

۲۳۵

جبهه العربیه

www.alahwazvoice.org

وب سایت

۲۳۶

حرکه روادالنهضه

www.monahdhon.com 

وب سایت

۲۳۷

حرکه  التحریر

www.al-ahwaz.com 

وب سایت

۲۳۸

استمان - بلوچ

https://www.ostomaan.org

https://balochpeople.org

وب سایت

۲۳۹

کمپین فعالین بلوچ 

https://balochcampaign.us

وب سایت

۲۴۰

جبهه متحد بلوچستان ایران 

https://www.balochunitedfvont.com

وب سایت

۲۴۱

بلوچستان راجی تباکی گل

https://partybns.org

وب سایت

۲۴۲

کمپین فعالین بلوچ

https://t.me/BHRCampaign

https://www.instagram.com/bhrcampaign

تلگرام

اینستاگرام

۲۴۳

سهاب بلوچستان

https://sahab.org

وب سایت

۲۴۴

سهاب

https://t.me/SahabBalochistan

https://www.instagram.com/sahabbalochistan

تلگرام

اینستاگرام

۲۴۵

سازمان حقوق بشر بلوچستان

Humanrightsbalocghistan.blogspot.com

وب سایت

۲۴۶

رسانک نیوز

https://rasanaknews.com

وب سایت

۲۴۷

کنگره ملیت های ایران فدرال

https://iran-federal.net

وب سایت

۲۴۸

شورای دموکراسی خواهان ایران اتحاد ملیت های ایرانی 

https://democratsofiran.org

وب سایت

۲۴۹

جنبش ایرانبانان

https://t.me/iranbanettehad

تلگرام

۲۵۰

****

ww.baydaqnews.com

وب سایت

۲۵۱

****

www.qaiyinews.org

وب سایت

۲۵۲

ماموستا عبدالرحمن فتاحی

https://instagram.com/mafattahi۱

https://twitter.com/Mafattahi

اینستاگرام

توئیتر(ایکس)

۲۵۳

تمکین

https://www.instagram.com/tammkeeninsta

https://t.me/Tammkin۱

اینستاگرام

تلگرام

۲۵۴

أَنْـفـٰال

https://t.me/Jihadi_Activit۱

تلگرام

۲۵۵

منهاج التوحید

https://t.me/MinhajalTawheed

تلگرام

۲۵۶

محمد فارسی

https://t.me/mohammad_farsi_۱

تلگرام

۲۵۷

مجتبی احمدی (سنندجی)

https://www.instagram.com/mojtaba.ahmadiii۵۱/

اینستاگرام

۲۵۸

العزائم

https://t.me/Al_Az۳m_Farsi_bot

تلگرام

۲۵۹

****

https://www.instagram.com/ghoraaba/

اینستاگرام

۲۶۰

****

https://www.instagram.com/tohed۲۲۳۳۴۴۰/

اینستاگرام

۲۶۱

****

https://www.instagram.com/mazyar._.ahmadi۱/

اینستاگرام

۲۶۲

****

https://www.instagram.com/ariam_ahmdi/

اینستاگرام

۲۶۳

****

https://www.instagram.com/behzadbahrami۷۷/

اینستاگرام

۲۶۴

****

https://www.instagram.com/abobakr_۴۴۳۳/

اینستاگرام

۲۶۵

****

https://www.instagram.com/gorabahe/

اینستاگرام

۲۶۶

****

https://www.instagram.com/mamosta_smail_sosay/

اینستاگرام

۲۶۷

****

https://www.instagram.com/osamah,۱۳۹۷/

اینستاگرام

۲۶۸

****

https://www.instagram.com/zanyar_mari۱/

اینستاگرام

۲۶۹

****

https://www.instagram.com/piva_cypolicy/

اینستاگرام

۲۷۰

حال وش

https://t.me/haalvsh

instagram.com/haalvsh

twitter.com/haalvsh

www.haalvsh.org

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

وب سایت

۲۷۱

شیراحمدشیرانی

https://www.instagram.com/shirahmadshirani

اینستاگرام

۲۷۲

محمدصابر ملک رئیسی

https://www.instagram.com/sabermalekraisi

اینستاگرام

۲۷۳

جبهه مبارزین مردمی (جیش العدل)

https://t.me/jmmfront

Instagram.com/jmmfront

twitter.com/jmmfront

https://whatsapp.com/channel/۰۰۲۹Vb۶ud۱z۳۵fLn۸uI۷Ex۰V

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر(ایکس)

واتس آپ

۲۷۴

****

https://www.instagram.com/obid_malek_raisi

اینستاگرام

۲۷۵

****

https://www.instagram.com/morid_mazarzahi

اینستاگرام

۲۷۶

****

https://www.instagram.com/ajmal_baloch۲۰

اینستاگرام

۲۷۷

****

https://www.instagram.com/zaker_shaikh_zade

اینستاگرام

۲۷۸

جنبش دادخواهان و آزادگان

www.instagram.com/ jda_jonbesh

اینستاگرام

۲۷۹

جنبش دادخواهان و آزادگان

https://t.me/jda_jonbesh

تلگرام

۲۸۰

حبیب الله سربازی

https://www.instagram.com/habibollah.baloch

اینستاگرام

۲۸۱

رصد بلوچستان

https://t.me/rasadbalochistan

https://www.instagram.com/resanejahad

https://x.com/rasadbalochstan

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

۲۸۲

رصد بلوچستان 

https://rasadbalochistan.net 

وب سایت

۲۸۳

همدلین بانوکان

https://t.me/hamdelinbanokan

https://www.instagram.com/hamdelin_banokan

تلگرام

اینستاگرام

۲۸۴

مهیم سرخوش

https://www.instagram.com/mohim_sarkhosh

اینستاگرام

۲۸۵

گروه حقوق بشر بلوچستان

https://www.bhrg.info

وب سایت

۲۸۶

قادر بلوچ

https://www.instagram.com/ghader_balouch

اینستاگرام

۲۸۷

کمپین فعالین بلوچ| اسما بلوچ

https://t.me/balochcampaign

https://www.instagram.com/balochcampaign

https://www.balochistanhrdn.org

تلگرام

اینستاگرام

وب سایت

۲۸۸

اسما بلوچ

https://www.instagram.com/asmabalooch_

اینستاگرام

۲۸۹

رسانک

https://t.me/rasanknews

https://www.instagram.com/rasanknews

تلگرام

اینستاگرام

۲۹۰

مزاران گمنام بلوچستان 

https://t.me/MazaranBalochistan

تلگرام

۲۹۱

صدای عدالت-جیش العدل

https://t.me/The_voice_of_justice

تلگرام

۲۹۲

عدل مدیا

https://t.me/mediaadl

تلگرام

۲۹۳

كانال سـ ـربازان عــدل️

https://t.me/Saladin_Al_Ayyubi

تلگرام

۲۹۴

مولوی نصرالله بلوچ

****

تلگرام

۲۹۵

????سَــــرْباَزاَنِ اَنْصاَرُالْفُرْقَانْ????

https://t.me/httpshttpTE۱

تلگرام

۲۹۶

سازمان انصارالفرقان ایران

****

تلگرام

۲۹۷

کانال اجمل بلوچ

https://t.me/ajmalbalochh

تلگرام

۲۹۸

???????? عمر ریگی|•

https://t.me/umar_rigi

تلگرام

۲۹۹

كانال احتیاطى

https://t.me/mogahd_adl

تلگرام

۳۰۰

مولوی عبدالغفار نقشبندی

https://t.me/naghshbandi_hafez

www.instagram.com/naghshbandi_hafez

twitter.com/arnaghshbandi

https://www.youtube.com/@AbdolghaffarNaghshbandi

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر(ایکس)

یوتویوب

۳۰۱

استودیو طلوع شرق

https://t.me/studio_toloe_shargh

تلگرام

۳۰۲

محمد امین ملازهی (نصر)

https://t.me/muhammadaminmollazahi

تلگرام

۳۰۳

كانال یاسر بلوچ

https://t.me/yaser_baloch_adl

تلگرام

۳۰۴

فیلم هاى جندالله جیش العدل

https://t.me/balochadl

تلگرام

۳۰۵

مجاهدین بلوچستان

****

تلگرام

۳۰۶

رسانه جهاد

https://t.me/Resanejahad

تلگرام

۳۰۷

بنیاد خانه همدلی

https://t.me/b_k_hamdeli

تلگرام

۳۰۸

گزارشگران بلوچ

https://t.me/balochreporters

https://instagram.com/balochreporterss

https://twitter.com/balochreporters

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

۳۰۹

شوراى ملى اهل سنت ایران

https://t.me/shamsaworld

https://www.instagram.com/shamsaworld

https://twitter.com/shamsaworld

https://youtube.com/@shamsaaworld

تلگرام

اینستاگرام

توئیتر (ایکس)

یوتویوب

۳۱۰

محمد عمر ملازهی

https://t.me/mollazahi۱۲۳

https://www.instagram.com/m.o.mollazahi/

تلگرام

اینستاگرام
 
سرپرست وزارت اطلاعات

منبع: سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
وزارت اطلاعات بخشنامه جاسوسی منافع ملی شبکه معاند همکاری کانال های تلگرامی اینستاگرام
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oDr
tabnak.ir/005oDr