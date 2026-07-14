عکس: مراسم بزرگداشت رهبر شهید انقلاب در مصلای امام خمینی(ره)

عصر امروز سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۵ آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید به دعوت حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه ای رهبر معظم انقلاب و با حضور مقامات لشکری و کشوری و عموم مردم تهران در شبستان مصلی تهران برگزار شد.