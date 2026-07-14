صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اعلام مبلغ پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی

دبیرکل کمیته ملی المپیک پاداش مدال آوران بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا را اعلام کرد و گفت: مدال‌آوران طلا ۳ میلیارد تومان، مدال‌آوران نقره یک میلیارد تومان و مدال‌آوران برنز ۴۰۰ میلیون تومان جایزه دریافت خواهند کرد.
کد خبر: ۱۳۸۴۶۸۶
| |
803 بازدید

اعلام مبلغ پاداش مدال‌آوران بازی‌های آسیایی

به گزارش تابناک، مهدی علی‌نژاد پس از پایان شصت و ششمین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با محوریت بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در نشستی خبری در خصوص مصوبات این جلسه، اظهار کرد: در این دوره برای اولین‌بار به کمیسیون ورزشکاران اعلام کردیم که پیشنهاد خود را برای پرچمدار ایران اعلام کنند که آقای فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی کبدی و خانم آتوسا گلشادنژاد قهرمان کاراته جهان را معرفی کردند و هر دو عزیز به تایید هیات اجرایی رسیدند.  

وی هم‌چنین درباره مبلغ پاداش بازی‌های آسیایی ناگویا به مدال‌آوران این دوره از مسابقات، بیان کرد: مدال‌آوران طلا در رشته‌های انفردای ۳ میلیارد تومان، مدال‌آوران نقره یک میلیارد تومان و مدال‌آوران برنز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی کمیته ملی المپیک پاداش خواهند گرفت. پاداش رشته‌های تیمی در این دوره از مسابقات همانند مدال‌آوران رشته های انفرادی خواهد بود.

دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: این پاداش پای سکو از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت می‌شود و ارتباطی با پاداش وزارت ورزش و جوانان ندارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
کمیته المپیک بازی های آسیایی مدال آوران پاداش
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
پیام مهم سپاه به مردم اردن/انهدام رادار پاتریوت و کنترل هوایی ناوگان پنجم دریایی ارتش آمریکا/ بروزرسانی می شود
حمله غافلگیرانه ایران به یگان موشکی ارتش آمریکا در کویت/ کشته شدن ۳ نظامی آمریکایی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصویب پاداش ۲۵۰ میلیارد تومانی به تیم ملی
اعلام پاداش تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶
درآمد ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ چقدر شد؟
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا # جنگ رمضان
آخرین اخبار
سنتکام: این دور از حملات ما در ایران پایان یافت
کیهان: دولت رسماً و علناً از تفاهم نامه خارج شود
هدف تسلط آمریکا بر تنگه هرمز محدود کردن چین است/ «جزیره خارک» گورستان سربازان آمریکایی خواهد شد
لفاظی ترامپ: هفته بعد همه‌ نیروگاه‌ها و پل‌های‌ ایران را می‌زنیم
لحظه انهدام فرودگاه عربستان با اصابت موشک یمن
حمله پهپادی ارتش به پایگاه آمریکا در اردن/ درگیری سپاه و دشمن آمریکایی در تنگه هرمز/ سپاه تنگه هرمز را بست
تقاضای مذاکره نخواهیم داد، سر تنگه را هم گشاد نمی‌کنیم
خلاصه بازی فرانسه 0 - اسپانیا 2
عکس: موشک بارشی ایران در حمله به بحرین
استثمار دیجیتال، زیان‌های گوشی هوشمند و اینستاگرام به فرزندان!
تروریستی خواندن سپاه پاسداران دست انگلیس را برای عملیات نظامی علیه ایران باز می‌کند/ ایران نیروی نظامی انگلیس را تروریستی اعلام کند
محاصره دریایی آمریکا علیه ایران بار دیگر آغاز شد
مهاجم سپاهان به چادرملو پیوست
شعار علیه سازشگری و پزشکیان در مصلی تهران
واکنش به شایعات فضای مجازی درباره کیش
پرونده باز اختلال چند هفته‌ای بانک‌ها/ نه استعفا، نه برکناری؛ حداقل خسارت مردم را جبران کنید  (۲۸۴ نظر)
الناز شاکردوست به دادگاه انقلاب احضار شد  (۱۲۷ نظر)
۱۳۵ سال پیش قیمت کباب سلطانی چقدر بود؟  (۱۱۵ نظر)
تندرو‌ها این‌بار به مهدی رسولی رسیدند / انقلابی‌گری یا تسویه‌حساب؟  (۱۰۱ نظر)
آقای پزشکیان همین که «هنوز» آتشت نزدند، برو خدا را شکر کن!  (۹۶ نظر)
عکس: اهداف انتقام مشخص شدند  (۹۴ نظر)
مرگ ناگهانی سناتور ایران‌ستیز و اسرائیل‌دوست آمریکایی  (۹۰ نظر)
سفیر انگلیس اخراج شود / اقدام علیه سپاه گستاخانه و بی‌منطق است  (۸۴ نظر)
روایت نگران‌کننده مخاطبان تابناک از یک ماه اختلال بانکی/ از خسارت مالی تا دردسرهای حقوقی برای مردم  (۷۴ نظر)
انتشار بیانیه سنتکام در تایید تجاوز به خاک ایران / مشارکت بحرین در حملات امشب / نامه رسمی ایران به شورای امنیت درباره تجاوزات آمریکا  (۷۲ نظر)
پایان تفاهم نامه ایران و آمریکا؛ جنگ شروع می‌شود؟  (۷۰ نظر)
شائبه‌ای در میانه بحران اختلال بانک‌ها/ چرا نام «توسن» و «همتی» حساسیت‌برانگیز شد؟ + توضیحات  (۶۲ نظر)
مرگ؛ پایانی بر توهمات سناتور جنگ طلب؛ «گراهام» چگونه با آموزش نتانیاهو، ترامپ را به جنگ با ایران کشاند؟  (۶۰ نظر)
هفت ویدیو از حملات وحشیانه آمریکا به جنوب ایران  (۵۷ نظر)
تصمیم بانک مرکزی برای زائران اربعین گران تمام شد/ چرا بانک‌ها دینار عراق را گران‌تر از بازار فروختند؟  (۵۷ نظر)
tabnak.ir/005oDe
tabnak.ir/005oDe