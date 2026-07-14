اعلام مبلغ پاداش مدالآوران بازیهای آسیایی
به گزارش تابناک، مهدی علینژاد پس از پایان شصت و ششمین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک با محوریت بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در نشستی خبری در خصوص مصوبات این جلسه، اظهار کرد: در این دوره برای اولینبار به کمیسیون ورزشکاران اعلام کردیم که پیشنهاد خود را برای پرچمدار ایران اعلام کنند که آقای فاضل اتراچالی کاپیتان تیم ملی کبدی و خانم آتوسا گلشادنژاد قهرمان کاراته جهان را معرفی کردند و هر دو عزیز به تایید هیات اجرایی رسیدند.
وی همچنین درباره مبلغ پاداش بازیهای آسیایی ناگویا به مدالآوران این دوره از مسابقات، بیان کرد: مدالآوران طلا در رشتههای انفردای ۳ میلیارد تومان، مدالآوران نقره یک میلیارد تومان و مدالآوران برنز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی کمیته ملی المپیک پاداش خواهند گرفت. پاداش رشتههای تیمی در این دوره از مسابقات همانند مدالآوران رشته های انفرادی خواهد بود.
دبیرکل کمیته ملی المپیک افزود: این پاداش پای سکو از سوی کمیته ملی المپیک پرداخت میشود و ارتباطی با پاداش وزارت ورزش و جوانان ندارد.